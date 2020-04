Las mejores tarjetas de crédito con reembolso 'cash back' de 2020

En el mar de tarjetas de crédito que te ofrecen recompensa, las tarjetas de crédito con reembolso (o cash back, en inglés)sobresalen por lo sencillas que son. El reembolso que generas al realizar una compra con este tipo de tarjetas de crédito no requieren de conversión, transferencia o de canje para maximizar su valor. Con estas tarjetas, tu reembolso se deposita en una cuenta u obtienes un estado de crédito en tu factura mensual.

La ventaja de estas tarjetas es que son libres de molestias y esfuerzo. La desventaja es que la tasa de reembolso es más baja que la de tarjetas con procesos más complejos de acumulación y canje.

El cash back se aplica usualmente de forma automática en tu balance después de uno o dos ciclos de facturación —dependiendo de cuánto gastes. La mayoría de los clientes pueden obtener de 2 por ciento a 4 por ciento. Por lo que, si gastas US$15,000 cada año, serían entre US$300 y US$500 en reembolso.

Para determinar cuál tarjeta de crédito con cash back es la que más te conviene, he seleccionado ocho de las mejores opciones que existen en el mercado. Algunas de estas tarjetas no tienen tarifas, otras tienen tasas fijas que te dan el mismo porcentaje de reembolso en todas tus compras. Algunos reembolsos están limitados a compras en categorías específicas (por ejemplo, comestibles, restaurantes, gasolina, viajes) pero tienen una tasa más alta de cash back, mientras que otras tarjetas cobran una tarifa anual. También he listado información importante como tasas de transferencia, tasa de porcentaje anual y requisitos de puntuación crediticia.

He organizado la lista por grupos, comenzando con el grupo de tarjetas más sencillas y terminando con el grupo de tarjetas más complejas.

Para aproximar el valor de cada tarjeta para un individuo y evaluar cuál condición y comportamiento de gastos se adecúa a cada tarjeta, me he apoyado en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las mejores tarjetas de crédito con reembolso (cash back) Tarjeta Es mejor por... Tasas de reembolso* Bono para miembros nuevos Chase Freedom Unlimited La mejor tarjeta con tasa fija Reembolso del 1.5% ilimitado con cada compra US$200 Citi Double Cash La mejor tarjeta con tasa fija para los que gastan mucho Reembolso del 2% ilimitado con cada compra US$0 Wells Fargo Propel American Express Mejor tarjeta sin tarifa Reembolso del 3 por ciento ilimitado en compras en restaurantes, viajes, transporte público y 'streaming' US$200 Bank of America Cash Rewards Mejor tarjeta de reembolsos por trimestre/mejor tarjeta para compras online Reembolso del 3% en compras en ciertas categorías (gasolina, restaurantes, viaje, compras online) y 2% en comestibles hasta un máximo de US$2,500 por trimestre US$200 Amazon Prime Rewards Mejor tarjeta para los que compran en Amazon y Whole Foods Reembolso del 5% en compras en Amazon y Whole Foods; 2% en restaurantes, gasolina y farmacias. Tarjeta de regalo de Amazon de US$70 Apple Card Mejor tarjeta para los que compran en Apple, reembolsos instantáneos y privacidad Reembolso de 3% en compras en Apple, Uber y Walgreens; 2% en compras realizadas a través de Apple Pay. US$0 CapitalOne Savor Mejor para gastos en restaurantes y entretenimiento Reembolso del 4% ilimitado en gastos en restaurantes y entretenimiento; 2% en tiendas de comestibles US$300 Blue Cash Preferred from American Express Mejor tarjeta para compras en el supermercado Reembolso del 6% en comestibles, hasta un máximo de US$6,000 al año; 6% en servicios de streaming; 3% en transporte público y gasolina. US$300

* Todas las tarjetas ofrecen 1% de reembolso en todas las compras.

La más sencilla: Tarjetas sin tarifas y con tasas fijas

Mejor tarjeta de tasa fija con bono Chase Freedom Unlimited® Chase Tasa de reembolso: Reembolso del 1.5% ilimitado en todas las compras

Tasa anual: US$0

Bono para miembros nuevos: US$200

Límite mínimo para bonificación: US$500 en los primeros tres meses

Requisito de puntaje crediticio: De bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria (APR): 0% (15 meses)

Tasa de porcentaje anual por compras: 16.49% a 25.24%

Tasa de porcentaje anual para transferencia de saldo: 16.49% a 25.24%

Tasa por transferencia de saldo: 5% (mínimo de US$5) Las tarjetas de crédito con reembolso más sencillas son aquellas que tienen tasas fijas y cero tarifas. La Chase Freedom Unlimited ofrece un reembolso de 1.5% ilimitado en todas las compras no importa en qué categoría de producto o servicio. Tampoco cobra una tasa anual. Detalles del reembolso La Chase Freedom Unlimited ofrece un bono de US$200 después de que gastes US$500 en los primeros tres meses. Sin embargo, ofrece una tasa más baja en general (1.5%) que la Citi Double Cash (2%). Para los reembolsos, ese medio porcentaje puede parecer poco, pero al acumularse suma uns US$50 extra por cada US$10,000 que gastes. Cuándo usar esta tarjeta Para tu estrategia general de uso de tarjeta de crédito, la Chase Freedom Unlimited podría ser la única tarjeta en tu billetera o puede ser tu tarjeta preferida cada vez que compres en una categoría fuera de las que te ofrecen un reembolso, como un boleto de avión. Ten en cuenta que las tarjetas que ofrecen un alto porcentaje de reembolso en algunas categorías, como la Capital One Savor para restaurantes y entretenimiento, ofrecen solo 1% de reembolso en compras en otras categorías. Por lo que vale la pena tener una tarjeta de tasa fija como la Freedom Unlimited para las compras que no caigan bajo categorías específicas. Detalles de canje Puedes redimir cualquier cantidad de puntos Chase ya sea a través de un estado de crédito en tu factura o un depósito directo a tu cuenta bancaria. La flexibilidad de canje es una buena ventaja sobre las tarjetas que permiten solamente redenciones en ciertos niveles, como 2,500 puntos o US$25.

CitiBank Tasas de reembolso: Reembolso del 2% ilimitado en todas las compras

Tasa anual: US$0

Bono para miembros nuevos: US$0

Límite mínimo para bonificación: Ninguno

Requisito de puntaje crediticio: Bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria (APR): 0% (18 meses)

Tasa de porcentaje anual por compras: 15.49% a 25.49%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: 15.49% a 25.49%

Tarifa por transferencia de saldo: 3% (mínimo de US$5) Detalles del reembolso La tarjeta Citi Double Cash es tan sencilla como la Chase Freedom Unlimited, pero es una de las pocas tarjetas que no ofrece un bono para los miembros nuevos. Pero a cambio recibes una tasa de reembolso superior al promedio. Cuándo usar esta tarjeta La Citi Double Cash puede ser también la única tarjeta en tu billetera, o tu tarjeta preferida cada vez que compres algo que caiga fuera de las categorías que califican para el reembolso. Cabe destacar que esta tarjeta tiene una tarifa de 3% cada vez que realices una transacción en el extranjero. Ofrece avance en efectivo, pero la tarifa es de US$10 o 5% por cada avance en efectivo. Detalles de canje Los reembolsos de Citi se pueden redimir a partir de los US$25 a través de un cheque o un estado de crédito.

Comparación de categorías

La principal diferencia entre las dos tarjetas de crédito listadas arriba es la tasa de reembolso y el bono inicial. La tarjeta de Citi es la mejor a largo plazo, mientras que la de Chase te deja aprovechar los reembolsos de forma más inmediata.

CNET

Tarjetas de crédito sin tarifas

Desde este punto en adelante, nos adentramos en el terreno de la estrategia, por lo que evaluaré las tarjetas con base en cómo y cuándo usarlas. Las tarjetas que mencionaré a continuación tienen distintos porcentajes de reembolso basados en la clase de compra, por lo que distintos comportamientos de compra rendirán resultados distintos. La mayoría de estas tarjetas son mejores si las usas en conjunto con otras tarjetas de reembolso.

Wells Fargo Tasa de reembolso: Reembolso de 3% ilimitado en restaurantes, viajes, transporte público y 'streaming'; 1% en las demás compras

Tasa anual: US$0

Bono para miembros nuevos: US$200

Límite mínimo para bonificación: US$1,000 en los tres primeros meses

Requisito de puntaje crediticio: De bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria: 0% (12 meses)

Tasa de porcentaje anual por compras: 15.49% a 27.49%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: 15.49% a 27.49%

Tasa por transferencia de saldo: 5% (mínimo de US$5) Detalles del reembolso Wells Fargo Propel tiene la mejor combinación de tasas de reembolso (ilimitado de 3%) y la gama de categorías (restaurantes, gasolina, transporte público y servicios de 'streaming'). El bono en efectivo (US$200, después de gastar US$1,000 en los primeros tres meses) se alinea con el estándar de la industria de US$150 a US$200. Cuándo usar esta tarjeta Debido a que las categorías de productos cuyas compras califican para un reembolso no se rotan y el hecho de que esta tarjeta abarca bastante campo, recomiendo que se use en conjunto con una tarjeta Citi Double Cash o Chase Freedom Unlimited, en las categorías en las que no obtienes reembolso. Detalles de canje Los reembolsos en efectivo de Propel se pueden canjear ya sea a través de un depósito a tu cuenta bancaria en Wells Fargo o como un estado de crédito. El límite mínimo para el canje es 2,500 puntos o US$25. Comparación de reembolso La tarjeta más comparable con la Wells Fargo Propel es quizá la Capital One Savor, que tiene una tasa de reembolso del 4% en restaurantes y entretenimiento, del 2% en supermercados, del 1% en todo lo demás, y te cobra una tasa anual de US$95. Para el 1% extra para cubrir la tarifa de US95, tendrás que gastar casi US$800 al mes (US$9,500 al año) en restaurantes y entretenimiento. Así que, a menos que gastes por lo menos esa cantidad en cenas y entretenimiento, la Wells Fargo Propel es la mejor opción.

Bank of America Tasas de reembolso: Reembolso de 3% en categorías como gasolina, restaurante, viajes, compras en Internet; 2% de reembolso en compras de comestibles hasta US$2,500 por trimestre; 1% en todo lo demás

Tasa anual: US$0

Bono por miembros nuevos: US$200

Límite mínimo de bonificación: US$1,000 en los tres primeros meses

Requisito de puntaje crediticio: De bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria: 0% (15 meses)

Tasa de porcentaje anual para compras: 15.49% a 25.49%

Tasa de porcentaje anual para transferencia de saldo: 15.49% a 25.49%

Tarifa por transferencia de saldo: 3% (mínimo de US$10) Detalles del reembolso La tarjeta Bank of America Cash Rewards es una de las tarjetas de la categoría de bonos rotativos. Esto significa que las categorías que generan reembolsos de 3% cambian a lo largo del año. Sin embargo, a diferencia de otras tarjetas de bonos rotativos, la tarjeta de Bank of America te permite seleccionar la categoría (una vez por mes) de una lista de seis: gasolina, compras en Internet, restaurantes, viajes, farmacias, muebles y artículos para el hogar. Cuándo usar esta tarjeta En vista de la flexibilidad del programa de reembolso, recomiendo usar esta tarjeta para llenar los espacios en tu estrategia de gastos. Si tienes una tarjeta con tasa fija, una tarjeta para compras de comestibles y otra para tus gastos en restaurantes y viajes, pero gastas más de US$100 al mes en compras en Internet, puedes apuntarte a la Bank of America Cash Rewards, seleccionar "online shopping" y usarla como la tarjeta que usas para todas tus compras en Internet. Uso la categoría de compras en Internet específicamente porque es menos común que categorías como gasolina o restaurantes, pero, obviamente, puedes seleccionar la categoría que tiene más sentido de acuerdo con tus hábitos. No recomiendo esta tarjeta si viajas mucho en el extranjero, ya que tienen una tasa de 3% por transacciones en el extranjero. Detalles de canje Puedes canjear tu reembolso de la tarjeta de Bank of America en cualquier momento y por cualquier cantidad. Se te puede depositar en tu banco de Bank of America o Merrill, o los puedes redimir como estado de crédito. Comparación de reembolsos Otras tarjetas de bonificación por categorías, como la Chase Freedom o Discover It Cash Back, rotan entre tres o cuatro categorías distintas a lo largo de un año, lo que dificulta maximizar tus reembolsos o usar la tarjeta en conjunto con otras tarjetas. Esto es lo que hace resaltar a la tarjeta de Bank of America.

Tarjetas de empresas tecnológicas

Aunque Netflix no tiene una tarjeta de crédito (aún), varias empresas tecnológicas han hecho grandes esfuerzos para encausar los pagos a través de sus sistemas. Facebook ha escogido la ruta de las criptomonedas, Google Pay está de moda y tanto Amazon como Apple tienen sus propias tarjetas de crédito con reembolso. Hasta Verizon está adentrándose en el mundo de las tarjetas de crédito.

Amazon Tasas de reembolso: 5% en Amazon, Whole Foods; 2% en restaurantes, gasolineras, farmacias; 1% en todas las demás compras

Tasa anual: US$0

Bono para miembros nuevos: US$70 de tarjeta de regalo de Amazon

Límite mínimo para bonificación: Aprobación de la tarjeta

Requisito de puntaje crediticio: Favorable

Tasa de porcentaje anual introductoria: Ninguna

Tasa de porcentaje anual por compras: 15.99% a 23.99%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: 15.99% a 23.99%

Tasa por transferencia de saldo: 5% (mínimo de US$5) Esta es una tarjeta obligatoria para los que compran con frecuencia en Amazon. Detalles de reembolso

Dado que puedes comprar casi cualquier cosa en Amazon, el obtener 5% de reembolso es bastante bueno. La tarjeta te concede 2% de reembolso por gastos en restaurantes, gasolineras y farmacias, y 1% en otras compras. Aunque Amazon ofrece una tarjeta de crédito básica para las personas que no sean miembros de Prime con 3% de reembolso en compras hechas en Amazon, me estoy enfocando en la tarjeta Prime Rewards. Cuándo usar esta tarjeta Si compras mucho en Amazon y Whole Foods y la mayoría de tus gastos es en restaurantes y gasolineras, la Amazon Prime Rewards puede ser tu única tarjeta de crédito con reembolso. Detalles de canje Puedes canjear los puntos cuando realices una compra en Amazon por cualquier cantidad, también puedes canjearlos como estado de crédito a través de Chase a partir de los 2,000 puntos (US$20). Comparación de reembolso La otra tarjeta con la que querrías hacer compras en Amazon es con la Bank of America Cash Rewards, que ofrece 3% de reembolso en compras por Internet, que incluye a Amazon y otras comerciantes digitales. El porcentaje de reembolso es más bajo que la tarjeta de Amazon, pero si compras en otros portales comerciales, tiene sentido usar la tarjeta de Bank of America.

Apple Tasa de reembolso: 3% en Apple, Uber y Walgreens; 2% en compras pagadas con Apple Pay; 1% en todo lo demás

Tarifa anual: US$0

Bono para miembros nuevos: US$0

Límite mínimo de bonificación: Ninguno

Requisito de puntaje crediticio: Favorable

Tasa de porcentaje anual introductoria: Ninguna

Tasa de porcentaje anual por compras: 12.49% a 23.49%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: No se ofrece

Tasa por transferencia de saldo: No se ofrece Detalles de reembolso La Apple Credit Card tiene una estructura de reembolso única, al ofrecer 3% de reembolso en compras en Apple, Uber y Walgreens; 2% en compras hechas con Apple Pay y 1% en todo lo demás. Pero, a menos que compres mucho en Apple y seas un asiduo usuarios de Uber, la categoría de 3% no resalta demasiado. Además, el tener que usar Apple Pay para obtener 2% de reembolso palidece en comparación con la Citi Double Cash. Otras ventajas La política de privacidad de la Apple Credit Card señala que la empresa "nunca compartirá o venderá tus datos a empresas externas para anuncios o mercadotecnia". La estructura de reembolso de la Apple Card se distingue también porque el reembolso aparece inmediatamente en tu cuenta. Cuándo usar esta tarjeta Si la categoría del 3% de reembolso (Apple, Uber y Walgreens) aplica para muchos de tus gastos, entonces la tarjeta de Apple es una buena opción. Pero el 2% de reembolso es un tanto enclenque ya que no todas las comerciantes aceptan Apple Pay, mientras que la Citi Double Cash ofrece 2% no importa cómo ni dónde. Esta tarjeta está dirigida para aquellos que están interesados en la política de privacidad y en los reembolsos instantáneos.

Tarjetas con tasa anual y alto porcentaje de cash back

Las dos tarjetas que presento a continuación raramente serán la única tarjeta de crédito que utilices. Pero, te pueden rendir de 2% a 4% de reembolso extra en ciertas categorías, lo que hace que valga la pena pagar la tarifa anual si alcanzas ciertos límites de gastos.

Con una tasa anual de US$95 por cada tarjeta, tendrás que analizar bien cuál de las dos tarjetas seleccionas.

American Express Tasa de reembolso: 6% de reembolso en compras en el supermercado hasta US$6,000 al año. 6% de reembolso en servicios de streaming, 3% en transporte público y gasolina, 1% en todo lo demás

Tasa anual: US$95

Bono para miembros nuevos: US$300

Límite mínimo de bonificación: US$1,000 en los tres primeros meses

Requisito de puntaje crediticio: De bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria: 0% (12 mes)

Tasa de porcentaje anual por compras: 14.49% a 25.49%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: 14.49% a 25.49%

Tasa por transferencia de saldo: 3% (mínimo de US$5) Detalles de reembolso La tasa de reembolso es de 6% en compras en el supermercado, con un límite máximo de US$6,000. Esto significa que si gastas el máximo, obtendrías un reembolso de US$360 al año. Esta tarjeta también ofrece 6% de reembolso en servicios de streaming, así que si pagas de US$40 a US$50 al mes por servicios de streaming, tu reembolso al final del año sería de US$35. Cuándo usar esta tarjeta En vista del porcentaje de reembolso de 6%, si gastas más de US$200 al mes en el supermercado y en suscripciones de servicios de streaming, esta tarjeta vale la pena. Para maximizar tu reembolso, deberías gastar entre US$350 y US$500 en compras en el supermercado al mes. Detalles de reembolso Puedes redimir punto AmEx solo como estados de crédito, y no hay opción para redimirlos para viajes, tarjetas de regalo o depósitos en una cuenta bancaria. El límite mínimo par redimir es de US$25.

Capital One Tasa de reembolso: Reembolso de 4% ilimitado en restaurante y entretenimiento, 2% en compras en el supermercado

Tasa anual: US$95 (se obvia el primer año)

Bono para los miembros nuevos: US$300

Límite mínimo de bonificación: US$3,000 en los tres primeros meses

Requisito de puntaje crediticio: De bueno a excelente

Tasa de porcentaje anual introductoria: Ninguna

Tasa de porcentaje anual por compras: 15.99% a 24.99%

Tasa de porcentaje anual por transferencia de saldo: 15.99% a 24.99%

Tasa por transferencia de saldo: Ninguna Detalles del reembolso El bono de US$300 es un buen aliciente para seleccionar esta tarjeta, y básicamente paga por la tasa anual de los tres primeros años. Pero ten en cuenta que el límite mínimo para bonificación es bastante alto por lo que tendrías que usar la tarjeta en compras que no califiquen para reembolso en los primeros meses. El reembolso de 4% califica para gastos en restaurantes y entretenimiento, que incluye bares y restaurantes, boletos para el cine, teatro, conciertos, eventos deportivos, atracciones turísticas, parques temáticos, acuarios, zoológicos, discotecas, billares y bolos. Cuándo usar esta tarjeta Esta tarjeta tiene sentido cuando gastas más de US$300 al mes en restaurantes y entretenimiento. Si ese es tu caso, recomiendo que pongas solamente esos gastos en la tarjeta. Detalles del reembolso Puedes canjear tus puntos Capital One Savor como un cheque o como un estado de crédito, por cualquier cantidad.

Aclaración: La información contenida en este artículo, incluyendo las características del programa, tasas y créditos disponibles a través de tarjetas de crédito, pueden cambiar y se pueden presentar sin garantía. Cuando evalúes las opciones, por favor revisa el sitio Web del proveedor de la tarjeta de crédito y lee con detenimiento los términos y condiciones de cada oferta.