Hay varias tabletas realmente increíbles en el mercado, pero muchas de ellas tienen el mismo problema: tienen precios muy altos. Los precios suelen bajar hasta un punto razonable, pero sólo después de que esos modelos ya no sean nuevos y atrayentes. Si no quieres esperar, o no tienes por qué, estas son las tabletas que ofrecen la mejor experiencia de alta gama por, bueno, una lana.

Con su veloz desempeño, pantallas coloridas y nítidas y diseños cómodos pero estilizados, los fabricantes de tabletas te hacen pagar por el equilibrio perfecto entre moda, funcionalidad y calidad... literalmente. Ya sea que hayas estado ahorrando durante meses para comprarte una tableta o que quieras una tercera simplemente para seleccionar el caviar más exclusivo, esta selección incluye las mejores tabletas de alta gama que cualquier billete, o bitcoin, puede comprar.

Josh Miller/CNET

Para el adicto a Netflix

Para que no te confundas con el reloj inteligente que tiene casi el mismo nombre, la Galaxy Tab S2 viene en dos tamaños: un modelo compacto de 8 pulgadas y uno más grande, de 9.7 pulgadas. Ambas son glamorosamente esbeltas y ligeras, rivalizando con el iPad por su diseño estilizado y sus pantallas impresionantemente vívidas y coloridas. Si deseas una tableta que sea perfecta para ver temporadas completa de tu serie favorita de televisión en una sentada mientras estás de viaje, con cualquiera de estos dos modelos vas a la segura. Tal vez, sin embargo, tengas que esperar. Circulan rumores de que un nuevo modelo está a punto de llegar.

Sarah Tew/CNET

Para los artistas

Si estás más interesado en producir contenido que en consumirlo, el iPad Pro tal vez sea lo que estés buscando. Viene en un modelo grande de 12.9 pulgadas, así como en uno 9.7 pulgadas que es similar en tamaño al iPad Air 2. Apple ofrece un teclado y lápiz óptico opcionales -- llamado Pencil -- que te permiten usarla como laptop o notebook. No está pensado para trabajo pesado como una laptop de tamaño completo, pero si eres un artista, funciona como un excepcional lienzo digital para crear arte.

Josh Miller/CNET

Para el escritor itinerante

¿Más que dibujar lo que te gusta es escribir? La tableta envuelta en aluminio Google Pixel C tiene uno de los diseños más chéveres y compactos de tableta con teclado. El teclado, que se adhiere magnéticamente, también funciona como una sofisticada cubierta protectora. Google es famoso por fabricar muy buenas tabletas Android, pero la compañía realmente rompió el molde con el impresionante diseño de la Pixel C. Creo que es la tableta con mejor aspecto desde el iPad.

Sarah Tew/CNET

Para el estudiante o el empresario

Sé honesto contigo mismo: ¿simplemente estás buscando una tableta que pueda sustituir a tu laptop? Si es así, no busques más; aquí tienes la Microsoft Surface Pro 4. Tiene una pantalla más grande y un diseño más delgado que otros modelos previos, además de que alberga los más recientes procesadores Intel. Su esbelto teclado, que sirve de funda protectora, es uno de los puntos importantes que la hacen tan buena, pero ese accesorio se vende por separado. Prepárate para pagar un billetón por esta tableta que bien puede reemplazar a tu laptop.

Sarah Tew/CNET

Para los que quieran una laptop de tiempo completo y una tableta de medio tiempo

La Lenovo Yoga 910 es técnicamente una laptop, pero gracias a su pantalla táctil y a su bisagra de 360 grados, puedes doblar por completo su pantalla y usarla como tableta. Tiene un diseño hermoso, un desempeño excelente, una vida de batería sobresaliente y una gran pantalla. Si quieres la opción de una tableta, pero primordialmente deseas una laptop de primera, la Lenovo Yoga 910 es la primera de su clase.

