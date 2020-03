Los mejores servicios de streaming de TV en vivo

La televisión por cable puede parecerse mucho a una línea de teléfono fijo: un gasto innecesario al que se suma un hardware obsoleto. Es por eso que todos los jóvenes "cool" —y también muchos adultos— están dejando atrás los servicios de televisión por cable.

Si quieres unírteles, pero no quieres dejar de lado por completo la televisión en vivo, sigue leyendo. Si vives en Estados Unidos, los servicios de streaming de televisión en vivo, como Sling TV y AT&T TV Now, te permiten ver la mayoría de tus canales de TV en vivo favoritos (o todos) —desde ABC hasta CBS, pasando por CNN, ESPN, Fox News y Nickelodeon— mediante transmisiones por Internet. Y probablemente su tarifa mensual sea mucho menor de lo que estás pagando a tu compañía de televisión por cable.

Los precios se inician en US$15 al mes, sin cargos adicionales ni contratos. En lugar de un decodificador, utilizarás una aplicación en tu televisor inteligente, Roku, Amazon Fire TV o Apple TV. Y puedes ver el contenido en casa o en cualquier otro lugar a través de un teléfono o una tableta, e incluso en un navegador de PC.

Estos servicios te ofrecen numerosos beneficios —¡no más cuentas de cable!, ¡no más contratos!—, pero tu ahorro puede ser superado por algunas desventajas, como las tarifas del servicio de Internet, las restricciones del sistema de DVR, la demora en cargar el contenido a tu dispositivo y la falta de contenido para ver, en especial deportes en vivo. Y al igual que la televisión por cable, los costos de estos servicios se encuentran en aumento.

Con todo esto en mente, aquí te presentamos una guía para enfrentar el nuevo mundo del streaming de TV en vivo a través de Internet, así como otras opciones disponibles actualmente para dejar de lado los servicios de cable tradicionales.

Cómo elegir un servicio de streaming

En orden ascendente según su tarifa mensual, los principales servicios multicanal de streaming de TV en vivo disponibles hoy en día son los siguientes:

Sí, es una lista larga. Pero relájate: los revisaremos uno a uno. Y recuerda que cada uno de estos servicios te ofrece un periodo de prueba gratuito y sin contratos, por lo que es sencillo probarlos (y cancelarlos).

Cada servicio ofrece una combinación distinta de canales, así que tu primer paso debe ser elegir alguno que transmita aquellos canales y programas sin los cuales "no puedes vivir". Por supuesto, algunos de los canales más importantes son los locales, como ABC, CBS, Fox y NBC. Pero no todas las compañías ofrecen todos estos canales, ni tampoco en todas partes.

Otros factores importantes son si cuentan con el sistema DVR en la nube y qué tan buena es su interfaz. La mayoría de los servicios de la lista te permiten grabar y reproducir programas, como un sistema de DVR tradicional de TV por cable o satelital, pero a menudo tienen restricciones. Algunos servicios cuentan con un menú tradicional, similar al de un decodificador de TV por cable, en tanto que otros son más experimentales (léase: requiere más tiempo aprender a utilizarlos).

Luego está el problema de las transmisiones simultáneas. Si deseas ver más de un programa al mismo tiempo —por ejemplo, en el televisor de tu sala y en el televisor de un dormitorio, o en el televisor principal y en una tableta—, debes asegurarte de que el servicio que elijas ofrece suficientes transmisiones simultáneas. Algunos de los planes más económicos solo permiten transmitir un programa a la vez, y si intentas ver un segundo programa, lo bloquea.

Toma en cuenta que, sobre todo si hay más de una persona mirando un programa a la vez, debes asegurarte de contar con un acceso a Internet de banda ancha rápido y confiable. Un servicio de 100 Mbps te costará alrededor de US$50 a US$60 al mes, y aquí es donde puedes perder lo ahorrado al cortar tu servicio de cable.

A continuación, te presentamos una lista de factores que debes considerar para elegir un servicio de streaming de TV en vivo:

¿El servicio ofrece tus canales "imprescindibles"?



¿Ofrece canales locales en tu área?

¿Qué tan bueno es el DVR en la nube?

¿La interfaz facilita la búsqueda de los programas?

¿Hay suficientes transmisiones simultáneas para ti y su familia?

¿Tu conexión de Internet es lo suficientemente buena?

Lo que los servicios de streaming de TV no te darán

Los servicios de streaming de TV son excelentes, pero hay algunas cosas que no pueden hacer en comparación con un decodificador de cable tradicional.

En primer lugar, vale la pena considerar que hay canales que no puedes obtener con ninguno de estos servicios. Uno de los más importantes es PBS, ya que aparentemente no ha adquirido los derechos de streaming de todos los programas que transmite. (Los icónicos documentales de Ken Burns se encuentran en Netflix, por ejemplo).

Otro tema importante son los deportes. Es cierto que la mayoría de los servicios incluyen ESPN y canales locales para ver el fútbol americano de la NFL, pero si eres fanático de algún equipo profesional de béisbol o básquetbol, es probable que necesites su canal específico —conocidos como cadenas deportivas regionales, o RSN por sus siglas en inglés— para poder ver los partidos de la temporada regular. La cobertura de las RSN varía ampliamente en cada servicio.

Mientras que AT&T TV Now ofrece HBO como parte de su suscripción básica, la mayoría de los otros servicios lo venden como un complemento o requieren que te registres por separado en HBO Now. Además, NFL Red Zone y NHL Network no están disponibles o, si lo están, solo como parte de un paquete.

Por otra parte, si estás acostumbrado al sonido envolvente 5.1 que ofrecen el cable e incluso los canales de televisión abierta, probablemente te decepcione saber que todos los servicios de la lista solo incluyen sonido estéreo en sus transmisiones en vivo. Sin embargo, AT&T TV Now y PlayStation Vue incluyen audio 5.1 en cierto contenido bajo demanda.

Comparamos los cinco principales

Llegó el momento de reducir la lista inicial. A continuación, te presentamos los cinco servicios más importantes en términos de reconocimiento, número de canales y funciones, en orden alfabético.

AT&T TV Now

Ideal para: fanáticos de HBO que también quieren streaming de TV en vivo.

Precio base: US$59.99

Paquetes adicionales: hay un paquete con más canales por US$74.99.

Canales faltantes: A&E, AMC, BBC America, Animal Planet, Discovery, HGTV, History, Lifetime, MLB Network, NBA TV, NFL Network, NFL Red Zone.

Lo bueno: el precio de US$50 incluye HBO, que por lo general es ofrecido como complemento por US$15 al mes; su interfaz es similar a la de un televisor, e incluye la posibilidad de desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de canal; hay descuentos para clientes de AT&T Wireless.

Lo malo: es un servicio costoso con menos canales importantes que cualquier otro servicio en su rango de precios; el sistema DVR es limitado; no se pueden crear perfiles para otros miembros de la familia.

En marzo de 2019, At&T TV Now se volvió menos atractivo de lo que era anteriormente, pues AT&T, su propietario, no solo aumentó el precio de US$40 a US$50 al mes, sino que también eliminó numerosos canales importantes de su paquete básico, entre ellos AMC, Discovery y HGTV. Su ventaja es que HBO está incluido en el precio. Una suscripción independiente a HBO Now cuesta US$15 al mes, por lo que un aumento de US$10 para incluir HBO es técnicamente un descuento mensual de US$5. Pero te obliga a pagar por un paquete, que es exactamente lo que quieren evitar quienes están abandonando los servicios de cable tradicionales. Además, su sistema de DVR y su app no están a la altura de las de la mayoría de sus competidores.

Hulu With Live TV

Ideal para: suscriptores actuales de Hulu que quieren agregar Live TV.

Precio base: US$54.99

Paquetes adicionales: planes "mejorados" opcionales de DVR y transmisiones simultáneas.

Canales faltantes: AMC, BBC America, Comedy Central, MLB Network, MTV, NBA TV, NFL Network, NFL Red Zone, Nickelodeon.

Lo bueno: incluye la enorme biblioteca de contenido bajo demanda de Hulu, y programas exclusivos como The Handmaid's Tale.

Lo malo: su interfaz es confusa y el sistema DVR estándar no te permite saltarte los anuncios.

De los cinco servicios principales analizados, la interfaz de Hulu es la menos parecida a la de un sistema tradicional de cable. Su mayor ventaja es la integración de la TV en vivo con su importante catálogo de contenido bajo demanda por un solo precio. Por desgracia, las frustraciones con su interfaz, que ya son evidentes en el servicio estándar, se amplifican cuando uno agrega la TV en vivo. Su aplicación por lo general confunde "simple" con "incompleto". Por ejemplo, ofrece una guía, pero esta es demasiado básica. Otro inconveniente es que tendrás que pagar US$10 adicionales al mes si quieres saltarte los anuncios en el sistema de DVR en la nube de Hulu (el sistema básico, que viene incluido, no te permite hacerlo). Sin embargo, cuenta con una importante cantidad de canales, y con el catálogo de Hulu incluido se convierte en un competidor de primera línea, en especial después de la subida de precios de YouTube TV.

PlayStation Vue

Ideal para: quienes quieren saltarse los anuncios y para quienes tienen PS4.

Precio base: US$49.99

Paquetes adicionales: ofrece otros tres paquetes con aumentos progresivos del número de canales, por US$50, US$60 y US$80.

Canales faltantes: A&E, Comedy Central, History, Lifetime, MTV, Nickelodeon.

Lo bueno: un sistema de DVR sólido con almacenamiento ilimitado y que no reemplaza los programas grabados con la versión bajo demanda (como es el caso de YouTube TV). Los usuarios de PlayStation 4 pueden ver múltiples canales a la vez en la misma pantalla.

Lo malo: su selección de canales es inferior a la de otros servicios en su rango de precios.

PlayStation Vue tiene una interfaz "evolucionada" que es fácil de usar una vez que aprendes cómo hacerlo, pero eso puede tomar algo de tiempo. Su servicio de DVR es excelente, con almacenamiento ilimitado y la posibilidad de saltar anuncios en cualquier programa —aunque, a diferencia de YouTube TV, los programas en el sistema de DVR de Playstation Vue se eliminan después de 28 días—. Su mayor defecto es que tiene menos canales que cualquiera de los cinco servicios principales, aparte de Sling TV (que es mucho más barato) y AT&T TV Now (que incluye HBO). Para usarlo no requieres contar con una PlayStation 4 —al igual que los demás servicios que comparamos, Vue tiene aplicaciones para numerosos dispositivos de streaming, incluidos Roku, Apple TV y Fire TV, así como para teléfonos y PC—, pero para utilizar su atractiva función multipantalla deberás contar necesariamente con una PS4.

Sling TV

Ideal para: ahorrar dinero y aun así poder ver ESPN (o Fox y NBC) mediante una antena

Precio base: US$30

Paquetes adicionales: Sling Orange + Blue por US$40 al mes, un complemento de sistema de DVR en la nube por US$5 al mes, y numerosos minipaquetes de US$5 al mes

Canales faltantes (en todos los paquetes): ABC, CBS, Animal Planet, Fox News, MLB Network, Nickelodeon

Canales faltantes (Sling Orange): Fox, NBC, Bravo, FS1, FX, MSNBC, USA Network

Canales faltantes (Sling Blue): ABC, Disney Channel, ESPN

Lo bueno: cuenta con paquetes de canales relativamente económicos y flexibles.

Lo malo: el paquete Orange solo permite transmitir a un dispositivo (TV, teléfono, tableta); tiene muy poca oferta de estaciones locales; el sistema de DVR en la nube tiene un costo adicional.

Aparte de las opciones sin canales deportivos Philo y AT&T Watch TV (ver más abajo), Sling es el servicio multicanal de streaming de TV en vivo más barato en el mercado. Eso debido a que ofrece pocas estaciones locales (ABC, CBS, Fox y NBC). Tiene dos paquetes base, Orange y Blue. Orange no ofrece ningún canal local, mientras que Blue cuenta con Fox y NBC, pero solo en unas cuantas ciudades (enlace en inglés). Ello hace de Sling un buen complemento para una antena de televisión abierta. La interfaz de Sling no es muy atractiva, pero ofrece todas las opciones que necesitas sin abarrotar la pantalla. Los únicos elementos decepcionantes son su arcaica función para poner pausa en vivo y las restricciones de su servicio de DVR (por ejemplo, no puedes grabar canales propiedad de Disney, como ABC). Sus opciones son numerosas, así que infórmate antes de elegir.

YouTube TV

Ideal para: DVR ilimitado

Precio: US$49.99

Paquetes adicionales: no disponibles

Canales faltantes: A&E, Comedy Central, History, Lifetime, NFL Network, NFL Red Zone, Nickelodeon.

Lo bueno: una interfaz intuitiva y una completa guía de programas; incluye los cuatro canales locales en la mayoría de los hogares de los Estados Unidos; almacenamiento ilimitado de DVR en la nube.

Lo malo: es uno de los dos servicios más costosos y su sistema de DVR sustituye los programas grabados por las versiones bajo demanda.

YouTube es conocido sobre todo por ofrecer una infinidad de videos gratuitos, pero gracias a una subida de precios en abril, YouTube TV es ahora una de las dos opciones más costosas (la otra es AT&T TV Now). Sin embargo, tiene más canales principales en su paquete básico que cualquier otro de sus competidores, y su cobertura de canales locales incluye a los cuatro principales en la mayor parte de los EE. UU. También tiene el mejor sistema de DVR del grupo, incluido almacenamiento ilimitado, aunque con un defecto: si algún programa que grabaste aparece en la biblioteca de contenido bajo demanda de YouTube TV, este es reemplazado por la versión bajo demanda —con lo que pierdes la capacidad de adelantar cuando hay anuncios—. Su interfaz es superpráctica, hasta el punto de ser incluso aburrida, pero ofrece la mayoría de las funciones de un servicio de TV por cable. Y a diferencia de Sling y otros, todo es sumamente simple: un solo paquete, un solo precio, y listo.

Frente a frente: Servicios de streaming de TV

Hulu with Live TV YouTube TV Sling TV PlayStation Vue AT&T TV Now Precio base US$45/al para 60+ canales US$50/al mes por 70+ canales US$25/al mes por 30+ canales US$45/al mes por 55+ canales US$50/al mes por 40+ canales Período de prueba gratuita Sí Sí Sí Sí Sí Canales ABC, CBS, Fox y NBC Sí, en varios mercados Sí, en varios mercados FOX y NBC sólo en algunas ciudades Sí, en varios mercados Sí, en varios mercados Video a la carta de canales locales Sí Sí No Sí Sí Paquetes con más canales No No Sí, hay que pagar extra US$5 al mes por cada canal US$50/al mes, US$60/al mes o US$80/al mes US$70/al mes Streaming simultáneo por cuenta 2 (opción de US$15 para número ilimitado de cuentas) 3 1 o 3 5 2 (opción de $5 por 3) Perfil de usuarios Sí Sí No Sí No Pausa, rebobinado, adelantar Sí Sí Sí, excepto por Disney o canales ESPN Sí Sí Grabar programas (DVR en la nube) Sí Sí (lo puedes conservar hasta 9 meses) Sí (US$5 al mes, no puede grabar canales Disney y ESPN) Sí (lo puedes almacenar por 28 días) Sí (20GB, lo puedes almacenar por 30 días) Adelantar o saltarse los comerciales con DVR en la nube No (pero sí si pagas US$15) Sí Sí Sí Sí Show DVR reemplazado por versión a la carta No Sí No No No Video a la carta/repetición en 3 días Sí Sí Sí Sí Sí Controles parentales Sí No Sí No No Limitador de ancho de banda No No Sí No No

Otros servicios (en su mayoría más baratos)

AT&T Watch TV

Precio: US$15 al mes, o "gratis" con ciertos planes de AT&T Wireless

AT&T tiene dos servicios separados: AT&T TV Now y Watch TV. Este último, mucho más barato, incluye 30 canales, muchos de los cuales, como AMC, HGTV y BBC America, ya no están disponibles en AT&T TV Now. Watch TV no tiene canales deportivos ni locales, y muchos de los programas de sus canales se pueden ver bajo demanda con una suscripción a Hulu, y por un precio menor. Tampoco funciona con dispositivos Roku, pero sí está disponible en las otras principales plataformas de streaming. Y algunos clientes del plan AT&T Wireless lo obtienen gratis.

Philo

Precio: desde US$20 al mes

Philo es otro servicio barato sin canales deportivos ni locales, que ofrece opciones habituales en el cable, como AMC, Comedy Channel, Nickelodeon y BBC America. A diferencia de Watch AT&T, Philo incluye el servicio de DVR en la nube, pero carece de un canal de noticias ininterrumpidas importante como CNN.

CBS All Access

Precio: desde US$5.99 al mes

Es el único canal de TV importante que ofrece un servicio de transmisión en vivo a la carta, el cual permite ver televisión local en vivo de un solo canal —CBS, obviamente— en algunas ciudades de los EE. UU., además de contenido de video bajo demanda y exclusivo, como Star Trek: Discovery. El material bajo demanda viene con anuncios, pero puedes pagar US$10 adicionales al mes por una opción sin anuncios. (Nota de los editores: CNET es propiedad de CBS).

Fubo TV

Precio: desde US$54.99 al mes

Fubo TV es un servicio centrado en los deportes que también ofrece varios otros canales que incluyen estaciones locales de señal abierta (excepto ABC) —y más cadenas deportivas regionales, o RSN, que cualquier otro servicio—. Sobre todo para los fanáticos de equipos profesionales de béisbol, básquetbol y hockey, Fubo podría ser la única manera de ver los partidos de la temporada regular sin contar con servicio de cable. Sin embargo, no ofrece ESPN, y debido a su interfaz de usuario complicada y a su precio elevado, no es el primer servicio que elegiríamos.

¿No te interesa la televisión en vivo? Te presentamos otras opciones frente al cable

Netflix: es uno de los primeros servicios de streaming de TV y es tan popular que se ha convertido en un término de uso generalizado para referirse a ellos. Sus planes comienzan desde US$13 al mes e incluyen miles de programas de televisión y películas, entre ellos series originales como Daredevil y Orange is the New Black.

Amazon Prime Video: el "otro" servicio de transmisión importante, se incluye como parte de una membresía Prime anual de US$99 o por US$9 al mes. Su interfaz no es tan fácil de usar como la de Netflix, pero a menudo ofrece programas que no están en dicho servicio, incluidas series originales como The Marvelous Mrs. Maisel. Amazon Prime también permite agregar canales (HBO, Starz y más), por lo que potencialmente es un servicio que ofrece todo en un solo lugar.

Vudu / Movies Anywhere: una biblioteca (o casillero) digital que incluye tanto contenido de UltraViolet como streaming de películas y programas de TV que solo están disponibles para su compra, como los nuevos lanzamientos.

También vale la pena investigar los servicios gratuitos financiados por anuncios, como Roku Channel, IMDB Freedive, TuBi TV, Pluto y Sony Crackle, que ofrecen una gran cantidad de contenido.

¿Es una antena de interior o de exterior una opción viable?

Si tienes un televisor en casa —es decir, una pantalla que incorpora un sintonizador—, ya estás a medio camino de abandonar el cable. Una antena de interior económica conectada a tu televisor te permitirá ver gratuitamente televisión de señal abierta de cualquier canal que transmita en tu localidad. Estas antenas pueden costar desde apenas US$10. Revisa nuestra comparación de antenas de interior aquí.

Si lo deseas, también puedes agregar un sistema DVR como el Amazon Fire TV Recast o TiVo Bolt OTA. Estos te permiten grabar los canales en vivo de señal abierta que captas con tu antena, reproducirlos y saltarte los anuncios, tal y como lo harías en un DVR de TV por cable estándar.

Una alternativa eficaz y de menor costo que los servicios de streaming de TV en vivo es combinar una antena para canales locales en vivo con un servicio bajo demanda como Netflix o Hulu (que ahora cuesta solo US$5.99 al mes). De esa manera, aún podrás ver la programación en vivo y también tendrás una opción de contenido bajo demanda.

Conclusión: Pruébalos por ti mismo

Los servicios de streaming de TV en vivo todavía están en pañales, y la industria aún se encuentra en una situación de cambio constante. Desde su lanzamiento, todos los servicios han aumentado sus precios en US$5 al mes, las selecciones de canales y las ciudades con acceso a canales locales cambian todo el tiempo, y constantemente se informa que algunos de estos servicios están perdiendo dinero. Aunque el streaming es sin duda el futuro, pasará un tiempo antes de que los precios y los servicios ofrecidos se estabilicen.

Dicho esto, si deseas una experiencia similar a la del servicio de cable tanto en casa como en cualquier lugar sin la carga de pagar por una suscripción de cable, entonces vale la pena echar un vistazo a los servicios de streaming. No hay contratos de por medio, y si no te gusta el servicio en el que estás, puede cambiarlo con facilidad. Ya sea que estés buscando un paquete básico como Sling TV o quieras pagar más por una experiencia de lujo como la de PlayStation Vue, seguramente habrá un servicio de streaming de TV que se adapte a tus necesidades.