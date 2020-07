Ahora que la posibilidad de ir a un supermercado se vuelve más complicada y poco atractiva en medio de la crisis causada por el nuevo coronavirus, la opción de un servicio que lleve a tu casa los ingredientes necesarios para preparar comida sana y deliciosa se presenta muy interesante. Lo que te presentamos a continuación es nuestro resumen —hecho antes de la aparición del virus— de servicios que ofrecen paquetes de comidas. Pasamos Freshly, Green Chef y HelloFresh al final de la lista, porque estos servicios han saturado su capacidad y ya no aceptan nuevos pedidos. Sin embargo, Blue Apron, Sun Basket, Every Plate y Gobble tienen ofertas para nuevos clientes.

Con la excepción de Freshly, Green Chef y HelloFresh, los servicios aquí alistados están operando a su total capacidad y nuestras recomendaciones están actualizadas.

¿Buscas el mejor servicio de entrega de paquetes de comida? Parece que las opciones para una alimentación saludable y conveniente, aumentan con el tiempo. Así, conocer las diferencias entre todas las opciones te ayudará a tomar la mejor decisión posible de un kit de comida con base en tus necesidades.

Si vives en un lugar donde puedas vislumbrar las entradas de las casas de tus vecinos, quizá hayas notado felices cajas de lugares como Home Chef, Freshly, Sakara Life, Purple Carrot y Gobble que hacen sus apariciones cada vez más frecuentemente en los pasados cinco años. La edad de los servicios de entrega de paquetes de comidas empieza a acumularse. Este tipo de servicios de conveniencia combina los esfuerzos de nutricionistas, chefs y compradores personales, y hace entrega de menús semanales con deliciosos ingredientes frescos en el domicilio de comedores entusiastas o ávidos cocineros caseros.

Una vez conocí a uno de los fundadores de Blue Apron, cuya caja de entrega ya me era familiar gracias a los vecinos del edificio donde vivía. Dije que pensaba que el servicio sonaba como una idea genial, pero lo inundé con una letanía de motivos por los que algo así no me acomodaba a mí: trabajo en una industria donde a menudo se da de comer, rara vez estoy en casa, estudié cuestiones culinarias, etcétera. Su contraargumento, sin embargo, fue perfecto: "¿Puedo enviarte una caja gratis?". Obvio, acepté.

A pesar de mis protestas, los motivos por los que disfruté el plan alimenticio fueron varios y propiciaron que me suscribiera para recibir una caja de ingredientes de manera ocasional. Incluso habiendo estudiado cocina, me gustó tener ingredientes que no conocía o que rara vez buscaría para tener en mis manos. Me conmovió particularmente el concepto de recibir una sola rama de apio que necesitaba la receta, evitándome el problema de ver cómo se descomponía el ramo completo de apio en el refrigerador que me hubiera sobrado de haber comprado yo los ingredientes.

Actualmente, hay decenas de programas de envío de paquetes de comida para escoger, como Sun Basket, Martha & Marley Spoon y Purple Carrot, con adecuaciones de nicho, ingredientes y menús para dietas especiales, como vegetarianos sin gluten, solo sin gluten, paleo, bajo en carbohidratos, vegetarianos de pescado, keto, dieta básica y para cualquier gusto o necesidad. Asimismo, encontrarás frecuentemente promociones para nuevos clientes y características convenientes, como la capacidad de saltarse semanas de envíos. Con compromiso limitado o sin compromiso, etcétera. Cualquiera que sea tu necesidad específica.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

Home Chef Home Chef ofrece paquetes para más de 38 menús cada semana, incluyendo los nuevos paquetes a la parrilla y comidas de un solo sartén. Además, puedes personalizar la proteína en cada menú, lo que hace que este servicio resalte. Por ejemplo, con algunas recetas puedes ordenar el doble de proteína sin duplicar todas las porciones en general. Otras opciones que ofrece es que puedes escoger proteína libre de antibióticos en lugar de la versión estándar. Los paquetes e ingredientes utilizados son usualmente estándares en la oferta (lo que los mantiene eficientes de manera masiva), así que por eso Home Chef destaca en un mercado saturado. Suscripción: US$7.99 por porción, con recetas adicionales premium a precio de mercado.

Por solo US$4.99 por porción y con un énfasis en comidas deliciosas y de proporciones generosas, EveryPlate es el mejor plan para quienes quieren algo asequible. Mantiene bajos tus gastos al ofrecer ocho recetas fáciles para elegir a la semana, aunque excluye principalmente a vegetarianos y a quienes tienen dietas especiales. Puedes obtener 18 comidas por solo US$3.33 cada una, envío gratis en el primer pedido, más la posibilidad de omitir algún menú o cancelar en cualquier momento. Suscripción: Cada porción cuesta solo US$4.99. Cada caja semanal incluye tres recetas con dos o cuatro porciones cada una.

Blue Apron Blue Apron es ampliamente reconocido como el abuelo de los programas de entrega de paquetes de comidas en Estados Unidos. Los ocho menús semanales disponibles van desde pastas simples hasta opciones internacionales, con un menú de mariscos y vegetariano siempre disponible. Incluso las recetas más simples pueden incluir uno o dos componentes desconocidos, y el sitio Web a menudo destaca estos ingredientes como una oportunidad educativa. Las promociones ocasionales incluyen un menú de chefs famosos invitados o recetas que destacan los destinos turísticos más populares. También se ofrece un servicio opcional de maridaje de vinos. Suscripción: Los precios van de US$7.49 a US$9.99 por porción, con opciones para dos a cuatro recetas por semana y dos o cuatro porciones por receta.

Chowhound Saludable y fresco son las descripciones más comunes en estos paquetes de comida, pero Sun Basket va un paso más allá. Sun Basket está comprometido con productos e ingredientes orgánicos, no modificados genéticamente, sustentables y responsables, que se empacan en materiales 100 por ciento reciclables. Las recetas de Sun Basket son desarrolladas por Justine Kelly, chef de San Francisco conocida por su trabajo en el galardonado restaurante Slanted Door, de James Beard, y por su aparición en Top Chef. Todas sus comidas están aprobadas por nutricionistas (entre 500 y 800 calorías por porción), y la mayoría demora solo unos 30 minutos para hacerlas, con tutoriales en línea disponibles si necesitas un poco de orientación adicional. Puedes elegir entre una selección de seis a 18 recetas de comidas orgánicas diferentes cada semana, incluidas paleo, comida vegana, comidas vegetarianas y sin gluten. La entrega de Sun Basket está disponible en 36 estados del país, y los envíos llegan los martes y miércoles entre 8 a.m. y 9 p.m. Suscripción: Por tres comidas de Sun Basket a la semana, pagarás US$74.93 en el plan de dos personas pagarías US$74.93 por el plan de dos personas (o US$11.99 por porción) y US$143.87 por el plan de cuatro personas (US$10.99 por porción), con una tarifa de envío de US$5.99 en cualquier caso.

Brandy Yowell Gobble toma las formas de los viejos kits de entrega de comidas, pero acelera al precortar y cocinar parcialmente muchos de sus componentes para que las recetas tengan un tiempo de preparación de 15 minutos o menos. A pesar del ángulo de "comida rápida", cada menú tiene un toque sofisticado y mundano. Suscripción: Los precios van de US$11.99 a US$13.99 por porción, con opción de dos a cuatro porciones de dos o tres o más recetas.

Dinnerly Dinnerly ofrece algunas comidas que se oyen deliciosas, como panzanella veraniega de pollo. Sin embargo, con seis o menos ingredientes por menú, el daño que causa a tu tiempo y cocina se minimiza. Además de no abrumarte con una retahíla de ingredientes y múltiples pasos, el precio de Dinnerly lo coloca en la categoría económica, con un precio alrededor de los US$5 por porción. Suscripción: Las opciones incluyen una caja para dos perosnas por US$30, o una caja familiar por US$60, cada una con tres recetas semanales.

HelloFresh Nota: Debido a un incremento sin precedente de la demanda, HelloFresh no puede recibir nuevos pedidos por el momento. HelloFresh etiqueta cada receta de acuerdo a las alergias, ya sea que eres alérgico (o deseas evitar) lácteos, gluten, soya, nueces, etcétera. La familiaridad de los ingredientes es fundamental, incluso aplicado a platillos de cocinas internacionales. Suscripción: Precios van de US$8.74 a US$9.99 por porción, con opciones de dos a cuatro recetas por semana y dos o cuatro porciones por receta, personalizable con planes clásicos, vegetarianos o familiares.

Green Chef Nota: Debido a un incremento sin precedente de la demanda, Green Chef no puede recibir nuevos pedidos por el momento. Nos gusta Green Chef por su versatilidad en la disponibilidad de diferentes dietas específicas. Green Chef ofrece opciones de paleo, keto, solo pescado, veganas y vegetarianas, además de comidas sin gluten. No importa qué dieta sigas (por razones de salud o personales), podrás encontrar un plan que te funcione en Green Chef. Suscripción: Entre US$12.99-US$11.99 por porción en la suscripción para dos personas con tres menús a la semana; US$10.99 por porción en la suscripción para cuatro personas con dos menús a la semana.

Freshly Nota: Debido a un incremento sin precedente de la demanda, Freshly no puede recibir nuevos pedidos por el momento. Algunos de estos servicios ofrecen comidas totalmente cocinadas a la puerta, y Freshly es una buena opción si deseas comida casera familiar saludable, por ejemplo un filete de pimienta o pasta a la boloñesa. Las comidas se preparan justo antes de la entrega y nunca se congelan. Con un recalentamiento mínimo es como si tuvieras a tu mamá cocinando en tu cocina —sin que tu mamá viva contigo. Suscripción: Entre US$8.99 y US$12.50 por porción, y hasta 12 porciones semanales. El envío es gratis.