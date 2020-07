Los mejores servicios de comida preparada en 2020

Cocinar no debería ser uno de los asuntos más urgentes por atender en medio de la pandemia de coronavirus, pero un servicio de comida preparada para hacer en casa puede ayudarte a comer de manera balanceada. Luego de que establezcas ciertas preferencias con el servicio que escojas, todo lo que tendrás que hacer una vez que llegue el paquete será calentar los platillos que así lo requieran.

En lo personal, soy fan de que me manden los ingredientes frescos y las comidas nutritivas a la puerta de mi casa ya desde hace un tiempo, y estos servicios de comidas preparadas a domicilio han sido fundamentales para mantener un estilo de vida saludable en el confinamiento causado por la pandemia. Empecé a trabajar en esta lista desde antes que empezara el confinamiento, pero después de la crisis sanitaria, me he vuelto aún más adepto. Me da gusto presentarles algo que les dé un poco de alivio en su rutina diaria, y como vienen preparadas de antemano, no es necesario que sean chefs profesionales para comer algo delicioso.

Antes de entrar de lleno en la lista, responderé algunas preguntas. Primero, ¿cómo se distingue de los servicios que entregan paquetes de comida? Los servicios de paquetes de comida —como Blue Apron y Hello Fresh— están enfocados en ofrecer los ingredientes básicos y las instrucciones para que uses esos ingredientes en una receta, pero con estos servicios, la premisa es que no tienes tiempo de ni la paciencia para preparar esos ingredientes. La pandemia cansa y, la verdad, el proceso de preparar la comida solo es divertido cuando tienes el tiempo de desarrollar las recetas, ir al mercado por los ingredientes y desempolvar todas tus cualidades culinarias.

Por esa razón, estas comidas preparadas, listas para meterse al horno y saludables han surgido como una solución cuando necesitas algo rápido, fácil y delicioso pero el presupuesto no está para pedir a un restaurante. Los servicios más nuevos de comidas saludables como Veestro y Freshly han tomado nota de los hábitos modenros de comida saludable y ofrecen menúes preparados hechos a medida de cada preferencia de dieta, incluidos carnívoros, vegetarianos, veganos y otros con una dieta basada en plantas, así como quienes mantienen una dieta keto, paleo, baja en sodio, sin gluten, orgánica, baja en carbohidratos, baja en azúcar o baja en calorías. No importa cuál sea tu preferencia ni si eres quisquilloso para comer o bien tienes muchas alergias, podrás encontrar un servicio de paquetes de comida que te acomode.

Aunque la mayoría de servicios que aquí citamos son comidas ya preparadas —es decir, precocinadas, listas para ser metidas al horno o a una sartén para calentarse—, las comidas de servicios como Home Chef y Gobble no han sido cocinadas. Estas comidas "listas para el horno" no están cocinadas, pero sí están ensambladas previamente para ser puestas juntas para hornearse o en la sartén sin mayor preparación extra.

La mayoría de estas compañías de suscripción de comidas envían sus opciones de comidas precocinadas y precocidas congeladas o parcialmente congeladas. Dado que llegan en envíos de cuatro o más, la mayoría de las comidas están diseñadas para meterse directamente en el congelador y que pueda descongelarse y comerlas en el transcurso de la semana. Incluso, si no planeas comer a diario estas comidas preparadas, tener un platillo de comida preparada o dos (o algunos bocadillos guardados en el congelador para cualquier emergencia) puede ser útil cuando simplemente no se te da ni siquiera hervir agua para la pasta. Además, saber que tenemos opciones de comida lista te da bastante tranquilidad.

Por supuesto, no hay nada igual que una comida preparada en casa, pero algunos de estos servicios asequibles y sencillos podrían reducir tu carga en esta época difícil. Y, lo más importante, con estos paquetes no tienes que ir al supermercado.

Hay que resaltar que el servicio de Freshly se encuentra saturado por el momento y no está recibiendo nuevos pedidos, por lo que salió de la lista, Lo mejor es que antes de hacer un pedido, cotejes que las entregas estén funcionando en tiempo y no estén saturados.

Estos son los mejores servicios de entrega de comidas preparadas y listas para el horno en 2020.

El mejor servicio de entrega que debes aún cocinar un poco: Home Chef

El mejor servicio de comida preparada para almuerzos y cenas rápidas: Daily Harvest



El mejor servicio para vegetarianos y veganos: Veestro



El mejor servicio de entrega si cuentas calorías y haces dieta: Freshology



El mejor servicio gourmet: Home Bistro

Mención honorífica al mejor servicio de comida que debes preparar: Gobble

El mejor servicio de comida con un toque saludable: Freshly



Home Chef Home Chef es una compañía popular de paquetes de comida y recientemente lanzó una línea de comidas preparadas para horno como pollo cajún con arroz y frijoles, destinada a quitarte casi todo el trabajo de hacer la cena, pero aún entrega comida casera, técnicamente hablando. Si lo que busca son opciones de comidas listas para el horno, querrás pedir los paquetes Home Chef's Fresh & Easy, que se enfocan en opciones fáciles de preparar sin horno. Además, hay comidas preparadas a la parrilla para el verano y entrada de ensaladas entrantes de 15 minutos para quienes buscan comer ligero o comidas de cocción lenta que también requieren una preparación y limpieza mínimas. Esta nueva categoría de Home Chef está diseñada para quienes tienen pocas habilidades técnicas y es una buena opción si quieres un plan de entrega de comidas caseras, pero no estás interesado en inscribirse en un instituto culinario. Precios: El servicio de comidas Home Chef cuesta unos US$10 por porción. La mayoría de las personas elige entre seis y ocho comidas a la semana, por lo que el costo promedio es de unos US$70. Pero puedes pedir solo seis porciones o hasta 12 y ahorrarías un poco más con un pedido más grande.

Daily Harvest Daily Harvest se lanzó en 2015 con un ejército de smoothies congelados listos para licuar, sopas preparadas previamente y tazones de granola para mantener en el congelador. Algunos de los tazones y las sopas podrían pasar como la cena, pero me gustan para el almuerzo o un desayuno sin complicaciones. Dependiendo de la oferta específica, puedes ponerlo en una cacerola o sartén para calentar y comer. O agregar leche y mezclar, como con los smoothies de proteínas o los tazones de avena. Este es un excelente servicio de entrega de comidas hechas a base de plantas si quieres simplificar tu semana y mantener un plan de comidas congeladas saludables. Daily Harvest usa muchos granos, avena y superalimentos en sus recetas, en su mayoría bien equilibrados en términos de sabor. Precios: Con tanta oferta y opciones diferentes, realmente puedes elegir lo que quieras, pero se pueden obtener las sopas, smoothies y tazones de chía por solo US$5.99 la porción, si pides una suscripción y compras en grandes cantidades.

Veestro Veestro tiene una amplia oferta de comidas 100 por ciento preparadas a base de plantas para quienes siguen una dieta vegana o vegetariana. Las ofertas de Veestro incluyen platos como tofu con salsa de curry rojo. Veestro utiliza diferentes alternativas a la carne y es un buen servicio de entrega de comidas. El carnívoro en mí debe admitir que muchas de las opciones vegetarianas y comidas hechas a base de plantas que probé de Veestro fueron tan satisfactorias como la comida a la que estoy acostumbrado. Sugeriría este plan de comidas para cualquiera que intente reducir el consumo de carne, y que no quiera renunciar a lo demás por completo, porque gran parte de la comida está diseñada para replicar la dieta de un carnívoro y que no se sienta tan diferente. Precios: El servicio de comidas Veestro se desglosa en unos US$11.70 por comida por 10 comidas, aunque es más costoso en pedido único. Sin embargo, se vuelve más barato si eliges un plan de 20 comidas (US$10.80 por comida).

Freshology Es posible que por el nombre hayas adivinado que este servicio de entrega de comidas saludables no se especializa en puré de papas y macarrones con queso. Dependiendo de tus objetivos de nutrición, puedes enfocarte aquí en menús específicos, como comidas vegetarianas, bajas en carbohidratos o keto o para ayudar a controlar la diabetes. Toda la información nutricional y calórica del plan de comidas se proporciona para ayudarte a cumplir esos objetivos. Freshology, hecho por Diet-to-Go, tiene la intención de ayudar a sus clientes a mantenerse en el camino en todas las comidas, con una lista completa de opciones de desayuno, almuerzo y cena. Precios: Los planes de comidas personalizables comienzan en US$9.99 por comida. Puedes recibir hasta tres comidas por día si realmente no quieres cocinar.

Home Bistro Home Bistro es definitivamente el servicio más costoso de esta lista, pero eso es debido a que las comidas aquí son de mayor calibre. Encontrarás menos pollo asado o platillos de pasta, pero recetas más complicadas. Aun es más caro —incluso comparable a un restaurante—, si comes mucha carne. Pero si no tienes tantas opciones de restaurantes en el área donde vives, esta es una buena opción. Y dado que puedes pedir estas comidas a la carta, siempre puedes guardar alguna para ocasiones especiales. Precios: Las comidas individuales están entre US$19 y US$27. Puedes pedir comidas de Home Bistro a la carta o paquetes de 7, 10 o 20 comidas semanales o quincenales.

Gobble Gobble tampoco es una comida preparada, técnicamente, pero con muchos de los paquetes de comida te tardas solo 15 minutos en cocinarlos, podría serlo. El equipo de Gobble hace todo el trabajo de preparación de la receta (picar, cortar en cubitos, medir). Gobble es otra gran opción para comidas si tu objetivo es la comida recién preparada con muy poco esfuerzo. Precios: Los paquetes de comidas Gobble comienzan en US$11.99 por porción, pero las primeras seis comidas estarán a solo US$36 como una oferta única.

Freshly Freshly entrega comidas previamente cocinadas (frescas, no congeladas) en tu puerta. Aunque tienen abundantes opciones de recetas saludables, Freshly es una de las mejores opciones de servicio de comidas si quieres hacer trampa de pronto o prefieres algo de comfort food en la puerta. Precios: Mientras más pidas, más ahorrarás con Freshly y la diferencia es significativa. Cuatro comidas por semana se desglosan en US$11.50 por comida, pero por 12. el precio por comida baja a US$7.99.