Los mejores regalos para el Día del Padre de 2020

Se trate del Día del Padre, de un cumpleaños o de alguna otra ocasión especial, no siempre es sencillo encontrar el regalo perfecto para papá. (Debo confesar algo: soy padre y que es muy difícil hacerme un regalo). ¿Una posible explicación? Los papás son mayores, lo que significa que a menudo ya tienen muchas de las cosas que necesitan. Otra razón: a veces son demasiado discretos sobre las cosas que realmente quieren. Con todo esto en mente, te presentamos a continuación nuestra genial selección de regalos para el Día del Padre.

Kammock

La hamaca Roo Double de Kammock me fue recomendada por un amigo y ya ha transformado los veranos de mi familia para mejor. Es lo suficientemente grande para sostener a papá más uno o dos niños no muy grandes, siempre que el peso total no exceda de 500 libras (227 kilogramos). Además, como está fabricada con nylon ripstop, es lo suficientemente liviana como para transportarla en cualquier mochila o bolso de viaje.

Para sujetar la hamaca a los árboles necesitarás unas correas resistentes que también ofrece el fabricante. Sin embargo, si puedes pagarlo, te recomiendo el soporte de hamaca Swiftlet de Kammock. Es liviano, sorprendentemente fácil de ensamblar y ajustar y viene con una excelente funda para transportarlo. Actualmente, la compañía está aceptando pedidos anticipados del Swiftlet para envío a partir del 31 de julio.