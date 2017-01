Los mejores productos de audio y sonido de CES 2017

Foto de Kent German/CNET

Aunque hay un sinnúmero de ferias de tecnología en el mundo durante el año, hay solamente tres que vale la pena seguir para las tendencias de equipos de audio: IFA, CEDIA y CES; de esas, CES es la más grande.

Tras el cierre de CES 2017 este domingo, echamos un vistazo a todas las cosas que nos topamos durante la feria. Desde la tecnología Atmos en barras de sonido hasta clones de Alexa y las creaciones de una de nuestras empresas favoritas en la categoría.

Bocinas inalámbricas con Alexa

En CES 2017 vimos muchas bocinas tipo Amazon Echo con Alexa, desde clones descarados hasta bocinas para exteriores.

Una opción interesante es la VC-FLX1 de Onkyo, que es como si una cámara Nest Cam y un Echo tuvieran un bebé. No pudimos probar la calidad de su audio porque era una unidad de preproducción, pero esperamos que la sólida tradición de Onkyo en tecnología de audio de alta fidelidad le ayude a sonar mejor que la mediocre competencia. Aunque la tendencia de "Alexa en todas partes" está su etapa naciente, esperamos que muchos de estos productos maduren este año y que las fabricantes mejoren el formato de la Echo, especialmente en cuanto a calidad de audio.

Barras de sonido

Foto de Ty Pendlebury/CNET

En cuanto a barras de sonido, vimos una enorme cantidad de productos con una característica importante: la integración de la tecnología Atmos. Nos impresionaron en particular dos productos: la Onkyo SBT-A500 y la Sony HT-ST5000.

Escuchamos la barra de Sony con Atmos en su stand en un cuarto pequeño. Aunque fue una demostración preestablecida, fue impresionante: es la primera vez que he escuchado los efectos surround de una barra de sonido que no tenía esa tecnología. Incluso miré alrededor para ver si no había otro par de bocinas en otra parte, pero no.

Aunque no escuché una demostración de la Onkyo SBT-A500 (aunque la Pioneer Elite FS-EB70, que es casi idéntica, se podía escuchar en el stand), su diseño de tres piezas la ayuda a destacarse. Además de la barra y el subwoofer, tiene un receptor; el hecho que sea una unidad separada hace que haya más espacios para entradas HDMI adicionales y otras funciones, como Chromecast y Pay-Fi.

Bocinas

Foto de Ty Pendlebury/CNET

El año pasado nos impresionó la Elac Uni-Fi UB5, que resultaron ser nuestras bocinas favoritas de 2016. Así que las nuevas bocinas del diseñador Andre Jones tenían muchas expectativas que cumplir. Y lo que mostró fue la excelente montura Adante, de US$2,500 con excelente aspecto y sonido, y que vence a cualquier competidor de menos de US$3,000 en cuanto a calidad de sonido.

Aunque impresionante, la Adante no lo es tanto como su predecesor. Es mejor en todo sentidos, pero también cuesta cinco veces más. Dicho lo anterior, si buscas una bocina de alta gama, considera esta primero.

Conclusión

Se puede decir que debido a la proliferación de las bocinas con Alexa hubo poca innovación de verdad en CES este año. Pero el mejor momento para el audio durante la feria fue la demostración de la bocina Elac de Andrew Jones. El aparato sonó muy bien, con un aspecto de alta gama y un precio menor a lo que se podría esperar de un producto de este nivel.

Las bocinas Atmos que vimos, un tanto "asequibles", mostraron que pueden desempeñarse bien por ese dinero, algo que no hubo el año pasado. Con base en esto, podemos anticipar que 2017 será otro año bueno para los productos de audio para el hogar.