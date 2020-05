Mejores pantallas inteligentes en 2020: Comparamos modelos de Amazon y Google

Chris Monroe/CNET

La industria de las pantallas inteligentes ha florecido recientemente, con la Amazon Echo Show 8 y la Google Nest Hub (antes conocida como Google Home Hub) a la vanguardia. Tiene sentido por qué hay casi una docena de pantallas inteligentes en el mercado: son una gran combinación compuesta por la asistencia virtual de una bocina inteligente, siempre atenta, y las posibilidades de una pantalla táctil para ver videos, controlar dispositivos domésticos inteligentes y agregar cosas a las listas de tareas y más. La Google Nest Hub Max, que es la más nueva que hemos probado, incorpora una cámara de seguimiento facial que puede mostrar información personalizada cada vez que te reconoce.

Si buscas actualizar tu actual bocina inteligente o simplemente estás incursionando en las ventajas del hogar inteligente y te llama la atención una pantalla táctil, estas son las mejores opciones que puedes encontrar disponibles actualmente.

Nota: Los productos aquí presentados han sido escogidos independientemente por nuestros editores.

Chris Monroe/CNET Puedes encontrar normalmente la Nest Hub (antes llamada Google Home Hub) de oferta por US$100 o menos, lo que la convierte en una opción muy asequible en esta categoría. Además, es la mejor y la más inteligente, en general, lo que hace su bajo precio algo aún más atractivo. Gracias a que tiene integrado el Google Assistant, el Nest Hub responde a las mismas órdenes de voz que la bocina inteligente Google Home Mini. La pantalla táctil es más pequeña con 7 pulgadas, pero la brillantez adaptativa hace que la imagen se vean particularmente bien. A diferencia de muchas otras pantallas inteligentes (y a diferencia de su hermana mayor, la Nest Hub Max), la Nest Hub no tiene cámara, pero eso podría ser un bono si quieres mantener tu privacidad y la quieres poner en tu buró. Lee nuestro análisis de la Google Nest Hub.

Chris Monroe/CNET Con la Show 8, Alexa, la asistente virtual de Amazon, responderá a comandos de voz y podrás usar la pantalla para jugar, buscar recetas, ver películas y tráilers de Prime Video, controlar tu hogar inteligente y mucho más. La pantalla de 8 pulgadas es lo suficientemente chica para que no sea un estorbo, pero lo suficientemente grande para que puedas ver bien la imagen. Además, incluye una cámara física que puedes cancelar por privacidad. Además de los trucos normales, Amazon incluyó su alarma de amanecer, que ye ayuda a ir despertando poco a poco mientras la pantalla empieza a hacerse brillante paulatinamente desde 15 minutos antes de que debas pararte. Puedes ver tutoriales o tomar una videollamada con solo un toque. Lee más sobre la Amazon Echo Show 8.

Chris Monroe/CNET Si quieres una pantalla de 10 pulgadas con Google Assistant, la Lenovo Smart Display es elegante y cuenta con las mismas cualidades que la Nest Hub. De hecho, Lenovo ofrece dos modelos diferentes: la versión de 10 pulgasas y un modelo de 8 pulgadas por US$85. La pantalla de 10 pulgadas tiene un acabado en bambú en la parte de atrás que se ve particularmente bien en la cocina. La Lenovo Smart Display fue, de hecho, la primera pantalla inteligente en tener Google Assistant integhrada y sigue siendo una de las mejores. Lee nuestro análisis de la Lenovo Smart Display.

Tyler Lizenby/CNET Si quieres una pantalla inteligente que pueda funcionar como bocina, con audio de calidad para una fiesta, no busques más porque aquí está la JBL Link View. Al igual que la pantalla inteligente de Lenovo, tiene incorporado el Google Assistant y la misma interfaz básica que el modelo de Lenovo y la Nest Hub. Actualmente está a la venta en Best Buy por US$100, aunque la pantalla es de solo 8 pulgadas, y el diseño un poco torpe. Sin embargo, tiene las mismas excelentes funciones de pantalla táctil que los otros modelos con Google Assistant y cuando empieza a reproducir música, la Link View de JBL brilla. La calidad del sonido es un poco pesada en graves, pero es lo suficientemente alta y fuerte como para hacer bailar a todos. Lee más sobre la JBL Link View.

Comparación de pantallas inteligentes

La mejor en general La mejor con Alexa La mejor pantalla de tamaño completo El mejor sonido

Google Nest Hub Amazon Echo Show 8 Lenovo Smart Display 10 / 8 pulgadas JBL Link View Costo US$129 US$90 US$150 / US$85 US$100 Tamaño de pantalla 7 pulgadas (177.8 mm) 8 pulgadas (203.2 mm) 10.1 pulgadas (256.5 mm) / 8 pulgadas (203.2 mm) 8 pulgadas (203.2 mm) Resolución 1,024x600 720p (1,280x800) 1080p (1,920x1,200) / 720p (1,280x800) 720p (1,280x800) Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) 7.02 x 4.65 x 2.65 pulgadas (179 x 118 x 67 mm) 7.9 x 5.4 x 3.9 pulgadas (200.7 x 137.2 x 99.1 mm) 6.8 x 12.3 x 0.5-5.4 pulgadas (174 x 311.37 x 12.5-136 mm) / 5.6 x 10.4 x 0.5-4.4 pulgadas (142 x 263 x 12.5-111 mm) 13 x 6 x 3.9 pulgadas (332 x 152 x 100 mm) Peso 1.1 lbs. (480 gramos) 2.29 lbs. (1038 gramos) 2.6 lbs. (1.2 kg) / 2.2 lbs. (1 kg) 2.9 lbs. (1.3 kg) peso neto Conectividad inalámbrica Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz), Bluetooth Wi-Fi (802.11ac, 2.4GHz y 5GHz), Bluetooth Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 4.2 Asistente virtual Google Assistant Alexa Google Assistant Google Assistant Llamadas y mensajes Marcado directo (EE.UU., Reino Unido y Canadá; solo llamadas salientes), videollamadas con Google Duo Alexa Messaging, Skype, marcado directo (EE.UU. y México) Marcado directo (EE.UU., Reino Unido y Canadá; solo llamadas salientes), videollamadas con Google Duo Marcado directo (EE.UU., Reino Unido y Canadá; solo llamadas salientes), videollamadas con Google Duo Funciones de cocina inteligente Asistencia en recetas paso a paso con tutoriales de YouTube App de Food Network GO; Asistencia en recetas paso a paso; integración con Amazon Meal Kits Asistencia en recetas paso a paso con tutoriales de YouTube Asistencia en recetas paso a paso con tutoriales de YouTube Controles del hogar inteligente en pantalla Sí Sí Sí Sí Cámara integrada No Sí (1MP) Sí (5MP) Sí (5MP) Apagado de privacidad n/a Sí Sí Sí Micrófonos 2 2 4 (2 adelante y 2 atrás) 2 Bocinas Rango completo 2 bocinas de rango completo de 2 pulgadas y 10W Bocina de rango completo de .75 y 10W 2 Tweeters pasivos 2 bocinas de 10W con controladores de rango completo de 2 pulgadas (51 mm) Servicios de streaming de música iHeartRadio, Pandora, Spotify, YouTube Music Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn iHeartRadio, Pandora, Spotify, YouTube Music iHeartRadio, Pandora, Spotify, YouTube Music Sservicios de streaming de video YouTube, YouTube TV, Google Play Movies, CBS All Access, HBO Now Amazon Prime Video, NBC, Vevo YouTube, YouTube TV, Google Play Movies, CBS All Access, HBO Now YouTube, YouTube TV, Google Play Movies, CBS All Access, HBO Now Cámaras compatibles de hogar intelugente D-Link, EZVIZ, Nest Cam, Netgear Arlo, Skybell Video Doorbell, Smartcam, Swann, TP-Link Kasa Cam, Vivitar Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Doorbell, Toucan, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo D-Link, EZVIZ, Nest Cam, Netgear Arlo, Skybell Video Doorbell, Smartcam, Swann, TP-Link Kasa Cam, Vivitar D-Link, EZVIZ, Nest Cam, Netgear Arlo, Skybell Video Doorbell, Smartcam, Swann, TP-Link Kasa Cam, Vivitar Otras funciones notables EQ automático ambiental adaptativo de brillantes de pantalla; marco de fotografías digital vía Google Photos con Live Albums; TV en vivo con YouTube TV; envía indicaciones a tu teléfono iOS o Android o recetas seleccionadas del teléfono a la pantalla Alarma amanecer. Carátulas de reloj a escoger. Diferentes tonos de alarma. Acceso a YouTube vía navegadores Silk o Firefox TV en vivo con YouTube TV; envía indicaciones a tu teléfono iOS o Android o recetas seleccionadas del teléfono a la pantalla TV en vivo con YouTube TV; envía indicaciones a tu teléfono iOS o Android o recetas seleccionadas del teléfono a la pantalla Colores disponibles Carbón, Aqua, Gis, Arena Carbón, Arenisca Bambú/gris Negro Países donde se encuentra EE.UU., Reino Unido, Australia y otros 12 países EE.UU., Reino Unido, Australia y otros 7 países Solo EE.UU. Solo EE.UU. Disponibilidad Ahora Ahora Ahora Ahora Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

El resto

Google Nest Hub Max: A US$229, la Nest Hub Max aumenta la pantalla de Google Assistant de 7 a 10 pulgadas, y ofrece una mejor calidad de sonido que antes. Sin embargo, lo importante es la adición de una cámara sofisticada que puede rastrear movimientos y gestos o identificar caras para mostrar información personalizada en la pantalla. Es una combinación impresionante de hardware y software, pero viene con problemas de privacidad. Creemos que el Nest Hub original sin cámara está mucho más cerca del punto óptimo de una pantalla inteligente para la mayoría de la gente.

Amazon Echo Show 5: La Echo Show 5 es la pantalla más barata de Amazon y presenta la mayoría de las ventajas de la Show 8. Su resolución es inferior, sin embargo, y su pantalla es más pequeña. Pero sí cuenta con una función de alarma tap-to-snooze que la hace perfecta para una alarma de cama. La calidad de sonido, sin embargo, no se acerca a la de sus hermanos mayores

Amazon Echo Show 2: La original Echo Show ayudó a popularizar las pantallas inteligentes en 2017, y la actual Show de segunda generación mejoró en todos los sentidos, con un mejor diseño, calidad de sonido, y una pantalla más útil. Es una buena contraparte premium al atractivo precio inicial de US$90 que tiene la Echo Show 5. La Show de segunda generación tiene gran calidad de sonido y una pantalla de 10 pulgadas. La pantalla táctil no es tan útil como la de modelos similares con Google Assistant.

Facebook Portal y Portal Plus: La Facebook Portal de US$149 y la Facebook Portal Plus de US$249 hacen muy buenas videollamadas. Pueden rastrear y seguir a cualquier individuo a cuadro para que te puedas mover libremente mientras hablas. Cuenta con Alexa integrada, pero no es tan inteligente como las otras pantallas. Y por supuesto, Facebook ha protagonizado diversos escándalos de privacidad en fechas recientes.

Lenovo Smart Clock: Esta alarma inteligente de US$50 reduce buena parte de la funcionalidad de las pantallas inteligentes de la marca. No hay cámara y no puedes ver videos. Puedes personalizar las alarmas y desplazarte por las pantallas con información sobre el clima y el tráfico. Gracias a una actualización reciente, también puedes ver fotos personales y el Smart Clock se desplaza por los álbumes seleccionados en Google Photos usándolos como protector de pantalla. Es lindo y está diseñado para tu mesita de noche, pero es más un reloj alarma actualizado que una pantalla inteligente.

LG WK9: La pantalla inteligente de LG parece genial, tiene cámara y tiene la misma inteligencia de las otras pantallas con Google Assistant. Originalmente costaba US$300, que ya era mucho, pero ahora puedes encontrarla regularmente por menos. Aún así, el audio no es tan bueno como la JBL Link View, y la pantalla de 8 pulgadas está rodeada por un marco feo. La WK9 no se distingue tanto como para que cueste lo que cuesta.