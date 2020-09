Las mejores ofertas en laptops para Labor Day 2020

Las ofertas de laptops para el fin de semana de Labor Day (que se celebra el lunes 7 de septiembre) ya han arrancado. Si necesitas una nueva computadora portátil, este feriado ofrece una serie de descuentos de Amazon, Best Buy y NewEgg. Y muchas de estas ofertas ya están vigentes. Y, en vista de que tus planes para este feriado involucran actividades más divertidas que rumiar ofertas de laptops, te tengo noticias: ya he hecho el trabajo por ti.

A continuación te presentamos siete de las mejores ofertas de laptops de Labor Day que he encontrado. La selección va desde modelos económicos hasta una laptop de gaming RTX. Todas menos una de las laptops tienen pantallas de 15.6 pulgadas, ya que ahora que estamos confinados en casa, se valora más el tamaño de pantalla que la portabilidad de la computadora.

Y, si eres un estudiante universitario o estás comprando una laptop para un estudiante, y estás considerando una de las ofertas de Best Buy, ten en cuenta que el programa Best Buy's Student Deals brinda ahorros adicionales (usualmente de US$100 o US$150) que se aplican además del descuento. Para calificar a Student Deals, debes estar matriculado en una universidad y tener una membresía a My Best Buy (es gratis inscribirse). Debes estar matriculado en al menso una case en una institución educativa postsecundaria o debes ser el padre o guardián de un estudiante matriculado en una institución educativa, primaria, secundaria o postsecundaria".

Asus Esta laptop económica tiene una pantalla full HD con un resolución de 1,920x1,080 pixeles. Está potenciada por el chip Intel Core i5 de octava generación, tiene 8GB de RAM y tarjeta gráfica Nvidia GeForce MX250. Su unidad de disco duro es de 512GB.

ASUS Por US$99 más que el modelo Asus mencionado arriba, obtienes capacidad de gaming y mayor durabilidad. Esta laptop de 15.6 pulgadas tienen chip Intel Core i5 de novena generación, 8GB de RAM, tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 y 512GB de unidad de estado sólido. La tarjeta gráfica representa suficiente poder para jugar videojuegos como Fortnite y CS:GO en resolución completa.

Sarah Tew/CNET Esta convertible 2 en 1 de HP tiene CPU AMD Ryzen 7, 8GB de RAM y SSD de 512GB. Con una pantalla full HD 1,920x1,080 pixeles de resolución), el panel táctil puede rotar 360 grados para convertirse en modo tableta.

Acer Esta es la única laptop e esta lista con una pantalla menor a 15.6 pulgadas. Es una convertible 2 en 1 de Acer que tiene una pantalla de alta resolución potenciada por un CPU moderna y mucho RAM para almacenamiento. La pantalla táctil de 13.5 pulgadas tiene una resolución 2K (2,256x1,504 pixeles). Integra CPU Intel Core i7 de décima generación, 16GB de RAM y SSD de 512GB.

Sarah Tew/CNET La Inspiron 7000 es un convertible 2 en 1 que tienen un chasis todo de aluminio, y es más esbelta y liviana que la Inspiron 5000. La Inspiron 7000 tiene CPU Intel Core i7 de décima generación, 16GB de RAM y SSD de 512GB con 32GB de memoria Optane.

Sarah Tew/CNET Esta competencia de Microsoft contra la MacBook es liviana y delgada, con un excelente trackpad y teclado. Ofrece gran poder, además de una pantalla táctil de 15 pulgadas con una resolución de 2,496x1,6644 pixeles. La Surface Laptop 3 tiene CPU AMD Ryzen 5, 8GB of RAM y SSD de 256GB. Lee más sobre la Microsoft Surface Laptop 3.

Sarah Tew Esta es la laptop de gaming más elegante y atractiva del mercado. La Razer Blade de 15.6 pulgadas tiene CPU Intel Core i7 de décima generación con tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 2060. Cuenta además con 16GB de RAM y SSD de 512GB. Lee más sobre la Razer Blade 15.