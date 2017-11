Las mejores ofertas para iPads y MacBooks en Black Friday 2017

Los productos de Apple rara vez se encuentran con descuento, incluso durante el Viernes Negro y el Cyber Monday.

Sin embargo, si sabes dónde buscar, aún se encuentran un puñado de ofertas (incluidas algunas impresionantes) en laptops MacBook, computadoras de escritorio iMac y tabletas iPad. Claro que si quieres algo más que Mac, aquí puedes ver las mejores ofertas del Viernes Negro en todo tipo de computadoras portátiles, tabletas y PC.

El minorista neoyorquino B&H ofrece la MacBook Pro de 15 pulgadas (sí, con el Touch Bar) por US$1,799. Según la página web, este es el modelo de finales de 2016, pero la actualización de mediados de 2017 tuvo mínimos cambios de especificaciones. La MacBook Pro de Apple de 15 pulgadas más barata actualmente se consigue por US$2,399.

Best Buy afirma que tendrá un descuento de "hasta US$250" en algunos modelos de MacBook Pro, pero tendremos que esperar para saber qué significa eso exactamente.

La tienda de productos tecnológicos Best Buy suele ofrecer descuentos decentes en MacBooks, por lo que no es sorprendente que este sea uno de los pocos lugares que ofrece por menos dinero la MacBook Air de 13 pulgadas (que también tuvo una mínima actualización en 2017) en Black Friday. Estará en US$799, por debajo del precio estándar de US$999, aunque Best Buy a menudo ofrece este modelo por US$899.

Best Buy dice que el más reciente modelo iMac de escritorio de 21.5 pulgadas estará en US$899, por debajo de los US$1,099 habituales en un producto que tiene descuentos muy rara vez. En tanto, el iMac de 27 pulgadas estará en US$1,599, es decir, unos US$200 por debajo del precio habitual.

Tanto Walmart como Target tendrán la versión 2017 la tableta base de Apple por US$250 a partir del 23 de noviembre. El precio habitual es de US$329, aunque muchas tiendas grandes suelen venderla por US$299.

El iPad Pro es caro, pero Target venderá el modelo de 10.5 pulgadas por US$530, lo que representa un importante descuento ante el el precio habitual de US$649.

Mantente conectado para ver las actualizaciones en caso de que descubramos más ofertas de Apple durante este Black Friday.

