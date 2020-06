Los mejores monitores de menos de US$200 que puedes comprar hoy

Si tu presupuesto está apretado pero necesitas un monitor, la buena noticia es que puedes encontrar una opción decente por menos de US$200. Pero debes actuar rápido porque estos monitores se están vendiendo como pan caliente debido a que en últimas fechas todos están trabajando desde casa debido a la pandemia. O incluso algunos están siendo discontinuados como el Acer G246HYL, que estaba en la primera entrega de monitores por menos de US$200 que analizamos inicialmente. Ya estamos trabajando en la siguiente actualización.

Cuando estás comprando un monitor de menos de US$200, debes asegurarte de ver la lista de lo que incluye en la caja. Asegúrate de que no le falten artículos como un estante o los cables apropiados, que si los tienes que comprar por separado, subirían el precio.

Es posible que el soporte no sea un problema si planea usar el soporte VESA para colocarlo en una pared o brazo. Pero en ese caso, debes asegurarte de que los tornillos de montaje en la parte posterior del monitor coincidan con los tuyos: la mayor parte de estos tienen montajes de 100 por 100 mm, aunque en algunos casos no son compatibles con un soporte VESA.

Si tienes una Mac, no hay problema. Si se trata de una vieja MacBook y tiene un puerto HDMI o una iMac o una Mac Mini, no tendrás problema La mayoría de las MacBook modernas con conexiones USB-C/Thunderbolt 3 requieren de un adaptador o cable con conversión integrada. Es posible que tengas que ajustar la resolución y configuración en Mac OS, ya que de forma nativa prefiere relaciones de aspecto 16:10 y no 16:9, que es más popular en Windows.

A menos de que seas un gamer consumado o un creativo profesional, la mayoría de las especificaciones técnicas —como gama de color o latencia, por ejemplo—, en realidad no tienen importancia para ti.

Por dicho precio, esto es lo que puedes esperar, en general:

Una resolución máxima de 1,920x1,080 pixeles (también conocida como Full HD o 1,080p o 2K). Esta resolución está bien en monitores menores de 27 pulgadas. Si son más grandes que 27 pulgadas, no es bueno, con una excepción. Si compras un monitor de 27 pulgadas sobre uno de 24 pulgadas es porque quieres ver más imagen en el monitor. Pero, si tienes el mismo número de pixeles, el resultado es que verás las cosas más grandes y no más amplitud de la imagen. Y, debido a esto, en un monitor más grande será más fácil ver los pixeles. La excepción para comprar un monitor más grande es si necesitas ver texto más grande o tienes problemas de visión.

Un estante que te permite inclinar el monitor, no levantarlo o bajarlo.

El tamaño máximo de estos monitores es generalmente de 27 pulgadas.

Entre 250 y 350 nits de brillo, que está bien para la mayoría de los usos.

Hasta 75Hz de tasa de actualización para un monitor IPS o 144Hz por un monitor TN. Una elevada tasa de actualización importa si planeas jugar mucho FPS, carreras, peleas, u otros videojuegos que exigen esa tasa. Un monitor IPS es mejor para uso general, ya que es superior para verlo angulado y tiene mejor color. Un monitor TN es mejor para videojuegos rápidos y mejorar tu experiencia de gaming.



Muchos de estos monitores baratos son compatibles con la tecnología de actualización adaptativa FreeSync de AMD, que funciona con los procesadores gráficos para sincronizar el enmarque de los juegos con la pantalla.

Si el monitor viene con bocinas integradas, no asumas que puedan reemplazar a las bocinas independientes. Las bocinas del monitor son usualmente mejores de lo que se espera, pero son básicas para tareas como videoconferencias.

Los monitores curvos no valen el dinero extra, especialmente para un monitor de 27 pulgadas o más pequeños.

Si aumentas tu presupuesto para que esté en el rango de entre US$200 y US$300, verás más opciones de 32 pulgadas y resolución de 2,560x1,440. Y, claro, si estás dispuesto a gastar más, es más posible que encuentres más monitores disponibles y listos para enviar.

BenQ Si quieres un monitor FHD decente y barato con bocinas integradas, esta es una buena opción. Este monitor y sus bocinas son decentes para ver películas o hacer streaming de música mientras trabajas. Tiene tres puertos HDMI 2.0 con HDCP 2.2, tasa de actualización de 75Hz con AMD FreeSync, perfiles de audio y la opción de cambiar a gamma o a un modo que mapea el color para compensar el daltonismo. A pesar de las muchas configuraciones, el monitor no es muy brillante y sus controles son un poco frustrantes en la pantalla, ya que la flecha de arriba y abajo para la navegación cambian de dirección al azar.

LG Este monitor de LG es una opción sólida y atractiva para un monitor de uso general con algunos aditamentos de gaming. Es un poco más brillante que la mayoría y cuenta con un modo Foto que mejora la precisión de color. Cuenta con conector VGA además de dos entradas HDMI. Este modelo aparece y desaparece de existencia rápido, así que si lo quieres debes darte prisa. Lo puedes ordenar en B&H hasta al menos el 2 de julio.

Josh Goldman/CNET Este monitos es una buena opción si estás cansado de tener que entrecerrar los ojos para ver la pequeña pantalla de tu laptop. Este monitor tiene biseles delgados y una base que le permite inclinarse. Tiene una tasa de refresco de 75Hz y compatibilidad con FreeSync. Sin embargo, su desempeño de color es poco emocionante y su brillo es menor del esperado. Además del tamaño de la pantalla y el diseño, tendrás una tasa de actualización de 75Hz, tiempo de respuesta de 4ms y soporte FreeSync, lo que lo hace un poco mejor para gaming y video que un monitor promedio.

Josh Goldman/CNET La mesa de mi comedor no es muy grande y no me permite tener un monitor externo permanentemente, pero este monitor portátil me da esa posibilidad. Este monitor portátil te da más espacio de pantalla y cuando no lo necesites, lo puedes doblar y guardar, o llevártelo en viajes de trabajo. El monitor se puede conectar a través de USB-C o HDMI. Un pequeño cable HDMI a HDMI está incluido así como también un cable USB-C a USB-C. Tiene bocinas estéreo integradas, así como una salida de audio de 3.5mm. El desempeño de color es aceptable así como también el brillo. Pero si necesitas algo portátil o solo no tienes espacio para tener un monitor externo normal, este Auzai vale la pena.