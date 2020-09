Los mejores monitores de actividad física de 2020: Fitbit, Apple Watch y más

Los monitores de actividad fisica se han convertido en grandes aliados para ayudarte a ponerte o mantenerte en forma sin tener que invertir en un reloj inteligente. Se encargan de que sepas cuánta actividad estás realizando, o no realizando, además de mostrarte cómo aprovechar al máximo tus sesiones de ejercicio. Hay docenas de monitores de entre los que escoger (muchos de los cuales todavía no hemos podido probar) pero hemos escogido cuatro de nuestros favoritos basándonos en precio, forma y función para ayudarte con tu búsqueda.

Sarah Tew/CNET

Si estás buscando algo un poco más económico, puedes considerar la Fitbit Charge 3, que ahora está por US$99. No lleva GPS integrado o la opción de pagos móviles, pero tiene exactamente el mismo aspecto que el Charge 4 y te da acceso a la mayoría de funciones de fitness, incluyendo un vistazo de cuánto te has apretado en cada sesión de ejercicio, además de análisis detallado del sueño. La batería puede durarte hasta una semana, mientras que la del Charge suele no durar más de tres días con el GPS encendido. Lee nuestro análisis del Fitbit Charge 3.