Las mejores laptops de 2020

Con más y más personas trabajando y estudiando desde casa, contar con una laptop es esencial. Esta lista es tu primera parada para descubrir lo mejor de nuestra selección de computadoras portátiles. Algunas de nuestras favoritas están incluidas aquí por la duración de su batería y su rendimiento; otras, por su estilo y características; y un par de ellas, porque son buenas ofertas en general. Ya sea que estés buscando un equipo para trabajo o entretenimiento, para el hogar o para viaje, o una 2 en 1 o algo de estilo más tradicional, sin duda lo encontrarás aquí. Hemos considerado todos los detalles, no solo la duración de la batería. Esto significa que hemos tomado en cuenta desde la cantidad de gigabytes de RAM y la frecuencia de actualización hasta la calidad de la pantalla y el teclado.

Sin embargo, si estás en busca de un estilo específico de computadora portátil, revisa nuestras selecciones de las mejores portátiles para juegos, las mejores híbridas (2 en 1) y las mejores Chromebooks, así como las mejores opciones para estudiantes. Además, si todo lo que te interesa es la duración de la batería o el rendimiento, revisa nuestras clasificaciones respectivas. ¿Solo cuentas con un presupuesto limitado? En ese caso, echa un vistazo a nuestras selección de portátiles económicas.

La XPS 13 ya era una de nuestras favoritas para quienes buscan un gran rendimiento y duración de la batería en el armazón más pequeño posible para una pantalla de 13.3 pulgadas. Pero, para 2020, Dell ha hecho que su portátil sea aún más pequeña y, al mismo tiempo, ha aumentado el tamaño de la pantalla y el rendimiento tanto de la CPU como para tareas con uso intensivo de gráficos. No es un gran salto con relación al modelo anterior, pero sigue siendo la mejor de su categoría. Lee más .

Lee más: Estas son las mejores híbridas de 2020

La combinación del hardware de la MacBook Pro y el sistema operativo macOS permite obtener el máximo rendimiento de sus componentes. Al mismo tiempo, esta portátil ofrece una duración de batería que la sitúa entre las mejores de su clase, algo que los sistemas de Windows nunca parecen lograr, y su pantalla de alta resolución sigue siendo excelente. Además, este modelo se despide del criticado teclado mariposa. Sin embargo, todo esto no sale barato: el precio base por el modelo de 16 pulgadas de este dispositivo es de US$2,399. Lee más .

Lee más: Las mejores tabletas

La Blade Pro 17 recorre con destreza la línea que se encuentra entre modelos potentes, esbeltos y livianos de 17 pulgadas como la Dell XPS 17 9700 y los sistemas robustos de gaming como la Acer Predator Helios 700 y la Gigabyte Aorus 17x. A pesar de las apariencias, la Blade Pro no es un competidor de la MacBook Pro. Tiene, por otro lado, el desempeño de sistema y pantalla de alta calidad que esperaría de una de las mejores laptops de Apple.

Esta es nuestra recomendación para quienes buscan una computadora portátil macOS para un uso básico diario. La MacBook Air de 2020 cuenta con nuevos procesadores y, lo más importante, un nuevo teclado. Además, redujo su precio base a US$1,000, lo que hace más asequible aún a la que ya era su portátil más asequible. Por supuesto, ese precio no es exactamente una ganga, y puedes obtener mucho más por tu dinero si eliges un modelo Windows. En todo caso, la Air sigue siendo una de las mejores portátiles disponibles por la duración de su batería, rendimiento y diseño.

Sarah Tew/CNET

Esta laptop es, esencialmente, una versión Chrome de la primera Microsoft Surface Go. Como la Go, la Duet es una tableta de 10 pulgadas con un teclado desconectable y un touchpad. Pero a diferencia de Microsoft, Lenovo incluye el teclado. Además, es más barata que la Go, al tener un precio inicial de US$279 por la versión de 64GB o US$299 por la versión de 128GB.