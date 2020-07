Nintendo Switch: Los mejores juegos de 2020

Si tienes una o la más reciente , que son dos variaciones de la consola más versátil jamás creada, quizá te preguntas qué videojuegos debes comprar.

Hay muchos géneros que considerar en el mundo Nintendo Switch: juegos de roles, juegos de peleas, juegos multijugadores y juegos independientes. En esta lista concisa te listamos siete videojuegos esenciales que debes tener en tu Nintendo Switch.

Breath of the Wild sigue siendo el mejor videojuego de la consola Switch, de su generación y es quizá el mejor videojuego que se haya hecho. Este juego de acción y aventura de mundo abierto redefine este género.

Si ya tienes Breath of the Wild, tu segundo paso es comprar un juego de Mario.

Super Mario Odyssey es bueno. Aunque no resulta ser una reinvención como Breath of the Wild, sí tiene un truco que hace que el juego llegue a todo su potencial. Hablo del sombrero que Mario puede tirar a cualquier objeto para poseerlo.