Estas son las mejores híbridas de 2020

Las 2 en 1, también conocidas como computadoras portátiles convertibles (o híbridas), siguen aumentando su popularidad, y los fabricantes de PC buscan satisfacer esta demanda con un número cada vez mayor de modelos con diferentes características, tamaños y precios. Los modelos premium ofrecen la mejor funcionalidad en dispositivos más livianos y pequeños y con una duración de batería suficiente para un vuelo largo o un día completo de trabajo. Pero tienes que estar dispuesto a pagar por estas ventajas, con precios que por lo general inician en unos US$1,000. Sin embargo, la brecha de funciones entre estos modelos y las 2 en 1 convencionales de Dell, HP, Lenovo y otros fabricantes es cada vez menor, y algunas cuestan menos de US$500.

Aunque la mayoría de las mejores 2 en 1 son portátiles convertibles (es decir, modelos que cuentan con bisagras de 360 grados, en los que el teclado gira hacia la parte posterior de la pantalla), también hay modelos 2 en 1 con teclado removible. Estos dispositivos están más cercanos a una tableta a que a una portátil y pueden usarse con un teclado removible que podría o no estar incluido con el equipo.

Y si eres de las personas que utilizan sus 2 en 1 solo como tableta o solo como portátil, aquí te presentamos cinco usos que tal vez no conocías para tu dispositivo 2 en 1 o portátil convertible.

Actualizaremos esta lista a medida que evaluemos nuevos productos.

La X360 13 de cuarta generación de HP nos impresionó por su rendimiento, duración de la batería y diseño elegante. Para su versión de quinta generación, HP mantuvo todo lo que nos gustó de la última y modificó el diseño hasta eliminar casi por completo los biseles superiores e inferiores alrededor de la pantalla, reduciendo el espacio no utilizado para pantalla. Y si agregamos a eso su procesador Intel Core I de décima generación con 8 GB de RAM que aumenta notablemente su rendimiento, así como su unidad de estado sólido de 256 GB y varias nuevas y útiles funciones, es poco lo que no nos gusta de la Spectre x360 de 13.3 pulgadas.

La Spectre destaca por sus diversas características y opciones adicionales, y por un teclado que aún no estamos seguros de si es mejor que el anterior o no.

Si por alguna razón la Spectre x360 de HP no satisface tus necesidades, dale un vistazo a la nueva 2 en 1 XPS, que ocupa en nuestra lista un segundo lugar bastante cercano a la Spectre. Al igual que en el caso de la HP, Dell redujo todo lo posible la carcasa del equipo, de manera que esta convertible de 13.4 pulgadas se compone básicamente de una pantalla, un teclado y un panel táctil. El procesador Intel Core i7 de décima generación con gráficos de tecnología Iris Pro que probé superó a sus similares de octava y novena generación y proporcionó más de 10 horas de duración de la batería, lo que definitivamente hace de este equipo una de las mejores computadoras portátiles 2 en 1.

Microsoft sigue fabricando la mejor PC-tableta del mercado. El último modelo Surface Pro no tiene cambios radicales de diseño frente a su predecesor, pero una importante mejora de rendimiento gracias a sus procesadores Intel de décima generación y la mayor duración de su batería hacen más viable que esta portátil desmontable pueda reemplazar a una portátil convencional. La elegante cubierta con teclado removible de la Surface Pro y su lápiz óptico tienen un costo adicional, pero por lo general es posible encontrar ofertas si los compras juntos, en especial durante la temporada navideña. Además, la Surface Pro 6 sigue estando disponible en el mercado y fue nuestra mejor elección antes del lanzamiento de la Pro 7.

Usualmente disponible por menos de US$750, esta delgada convertible de 3 libras (1.36 kg) es una buena opción para quienes necesiten una computadora portátil para la oficina o el trabajo escolar. Su cuerpo totalmente metálico le da una apariencia y sensación premium, y cuenta con un teclado cómodo y un panel táctil de precisión que es a la vez suave y sensible. Aunque tiene menos funciones adicionales que el modelo premium de esta línea (la C940), la C740 cuenta con una pestaña deslizante para su cámara web, que te brinda privacidad cuando la necesites. Y tiene una batería de larga duración.

Sarah Tew/CNET

Las ultraportátiles suelen tener procesadores gráficos integrados que son un poco más eficiente en consumo de energía, generan menos calor y cuestan menos que un procesador de gráficos discreto independiente. Por otra parte, consumen la memoria de tu sistema y tu espacio de almacenamiento y no pueden manejar tareas gráficas más exigentes como la edición de fotos y videos o los videojuegos.

De alguna manera, Asus logró colocar una tarjeta GeForce MX150 Nvidia de nivel básico en la delgada carcasa de la Flip 14. No es una computadora portátil hecha plenamente para videojuegos ni una estación para trabajo con gráficos, pero los videojuegos corren sin problemas y con rapidez, y maneja bien algunas tareas que los usuarios ni siquiera considerarían hacer en otras portátiles convertibles delgadas y livianas. También tiene varios puertos USB, un teclado retroiluminado y otras comodidades que no necesariamente se encuentran en dispositivos de este tipo. Por no mencionar la excelente duración de su batería.