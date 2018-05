Los mejores documentales que llegan a Netflix en junio de 2018

Los documentales y docuseries originales de Netflix han estado haciendo mucho ruido últimamente. Netflix no solo ganó la Mejor Película Documental en los premios Oscar de este año, sino que también acumuló seis nominaciones a Mejor Película Documental desde 2014. Estos son algunos de los documentales y series originales de no ficción que no debes perderte.

Series documentales

Netflix

Evil Genius



Puntaje Metacritic: 71

Netflix nos ha bendecido con otras alucinante docuserie. Evil Genius: la verdadera historia del robo más diabólico de Estados Unidos es una montaña rusa de emociones. Esta serie documental se sumerge en el caso de la bomba-pizza de 2003, donde un repartidor de pizzas fue obligado a robar un banco mientras llevaba una bomba de cuello. Una gran advertencia aquí: vas a ver a alguien estallar en pedazos en los primeros 10 minutos. Así que recomiendo encarecidamente que acuestes a tus hijos antes de empezar a ver esta serie de cuatro partes.

The Toys That Made Us

Netflix solo lanzó la mitad de la primera temporada en diciembre, y he pasado los últimos tres meses comprobando constantemente si agregaron la otra mitad. En serio, me quedé mirando la primera mitad de la temporada en una sola sesión. Es fantásticamente divertida. Créeme; deberías tomarte algunas horas de tu día para ver estas series documentales y simplemente sentirte como un niño otra vez.

Dirty Money



Puntaje Metacritic: 80

Dirty Money definitivamente no es una serie documental para hacerte sentir bien. Probablemente te llene de rabia. Pero la estoy recomendando de todos modos, porque es muy informativa. La seire se enfoca en corporaciones corruptas, y me hizo hacer preguntas importantes como "¿Cómo demonios se salieron con la suya?" mientras gritaba en mi TV.

Chef's Table

Esta serie documental sobre las artes culinarias es pura poesía visual. Cada episodio cuenta la historia de un chef de renombre mundial. Como una persona generalmente estoica, he llorado tal vez tres veces en una película o programa de televisión en toda mi vida. El primer episodio de Chef's Table, que cuenta la historia de amor de Massimo Bottura y su esposa, me hizo sollozar en mi sofá. Ahora ya lo sabes.

Netflix

Wild Wild Country

Puntaje Metacritic: 79

Wild Wild Country es una serie que trata del gurú hindú Bhagwan Shree Rajneesh y la ciudad utópica de Rajneeshpuram que sus seguidores construyeron en el desierto de Oregón a principios de los 80. Los habitantes locales de Antelope, Oregon, justo al lado de Rajneeshpuram, incluso votaron por disolver su propia ciudad para tratar de evitar que los seguidores de Rajneesh se hagan cargo. La historia se desarrolla en una locura total: desde un bombardeo en un hotel, a un plan de asesinato, a escuchas telefónicas ilegales, y el mayor ataque de bioterrorismo en la historia de los Estados Unidos. Prepárate para dejar volar tu mente con incredulidad de que esto realmente sucedió.

Abstract: The Art of Design

Es básicamente es Chef's Table, pero para diseñadores. Los ocho artistas presentados en la primera temporada van desde un diseñador de calzado hasta un diseñador de automóviles, y cada episodio narra la historia de un solo artista. Esta serie es un regalo visual, ideal para noches tranquilas en las que solo quieres preparar una taza de té y sumergirte en ti mismo.

Hot Girls Wanted: Turned On

No te pierdas esta serie, incluso si el título te desanima. Debo admitir que al principio juzgué el libro por su portada, pero una vez que llegué a verla, me sentí absolutamente encantada con el tema. Turned On es tan finamente diseñada como cualquier otra serie documental de Netflix, tanto en producción como en atención. Y para cualquiera que esté navegando por el mundo de las citas en línea, el segundo episodio sobre los apps de citas es absolutamente imperdible. Los temas van desde el empoderamiento de las mujeres hasta el prejuicio racial en la industria del porno.

The Keepers

Puntaje Metacritic: 78

Esta serie documental puede arruinarte emocionalmente. The Keepers investiga el asesinato no resuelto de 1969 de Cathy Cesnik, una monja católica y maestra de secundaria, y cómo su asesinato posiblemente se relaciona con un depredador sexual dominante de la escuela, el sacerdote Joseph Maskill. La serie de siete partes fue casi imposible de abandonar. Es absolutamente apasionante desde el principio.

Documentales

Netflix

Mercury 13

Puntaje Metacritic: 82

Este documental cuenta la historia de las 13 mujeres pilotos que fueron probadas, en secreto, para el programa espacial a principios de los años 60. Por razones políticas, estas mujeres lamentablemente nunca fueron enviadas al espacio. (Aunque Rusia envió a una mujer al espacio en 1963, pasarían otros 20 años antes de que Estados Unidos hiciera lo mismo). Pero estas apasionadas y entusiastas mujeres estaban listas para ser las primeras pioneras en el espacio, y el documental hace un trabajo maravilloso al reconocer una parte de la historia de la carrera espacial a menudo pasada por alto.

Seeing Allred (2018)

Puntaje Metacritic: 68

Tienes que tener la piel bastante gruesa para ser un activista en el ojo público. Y una piel todavía más gruesa si eres abogada. Pero Gloria Allred ha defendido los derechos de las mujeres durante décadas, pareciendo completamente inmune a las burlas infantiles que le han lanzado. Este documental es una mirada fascinante a la vida y las motivaciones de una de las abogadas más conocidos de Estados Unidos.

Strong Island (2017)

Puntaje Metacritic: 86

Strong Island es una película increíblemente conmovedora sobre la historia de una familia y sus luchas contra el racismo en Estados Unidos. La película se centra en una horrible tragedia en 1992, cuando William Ford Jr., un profesor negro de una escuela secundaria de 24 años en Long Island, fue asesinado por un blanco de 19 años. El documental de Yance Ford sobre la muerte de su hermano es una película desgarradora que trata de celebrar el potencial de William.

Icarus (2017)

Puntaje Metacritic: 68

El documental Icarus de Bryan Fogel sobre el dopaje deportivo también puede llamarse un thriller. Mientras hacía este documental, el director descubre accidentalmente un enorme escándalo de dopaje ruso después de reunirse con un científico ruso. Icarus es una mirada perspicaz pero aterradora al complejo mundo de los deportes y la política que los rodea. Icarus ganó la Mejor Película Documental en los Premios de la Academia este año.

13th [2016]

Puntaje Metacritic: 90

El documental de Ava DuVernay sobre el encarcelamiento masivo y la privación del derecho al voto de los afroamericanos en Estados Unidos va directamente al grano. Las habilidades de DuVernay como cineasta realmente brillan a medida que establece cuidadosamente una historia muy compleja de injusticia. 13th obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Documental, ganó 3 premios Emmy y ganó un premio Peabody.

Casting JonBenét [2017]

Puntaje Metacritic: 74

Si eres un verdadero fan de la delincuencia en busca de respuestas sobre el caso JonBenét Ramsey, este no es el documental para ti. En cambio, este documental invierte la cámara en la audición de los actores para recrear los papeles y hace que el espectador se pregunte cómo podríamos proyectar nuestras propias experiencias en casos sensacionales como el de JonBenét.

Gaga: Five Foot Two [2017]

Puntaje Metacritic: 63

Como alguien que casualmente disfruta de la música de Lady Gaga pero que sabía muy poco sobre ella, no esperaba mucho de este documental. Pero me pareció que Gaga: Five Foot Two es un documental muy fácil de disfrutar, perfecto para una tarde de ocio.

Virunga [2014]

Puntaje Metacritic: 95

Virunga fue uno de los primeros documentales que puso las series originales de Netflix en el mapa. Recibió una nominación al Mejor Documental en los Oscar, convirtiéndose en la segunda nominación al Premio de la Academia para Netflix. En ese momento, la gente comenzó a notar que Netflix estaba eligiendo verdaderos ganadores. Y Virunga es absolutamente un ganador. La película se centra en los guardaparques del Parque Nacional Virunga en el Congo, y su lucha para proteger a los gorilas de montaña que viven allí. Es una película poderosa que bien vale tu tiempo.