Después de meses de confinamiento en casa debido a la pandemia del coronavirus, es de esperarse que las personas pasen tiempo viendo más programas de TV y películas por streaming que nunca. Y tal vez sea un buen momento de conseguir un nuevo dispositivo.

Hemos evaluado los principales dispositivos de streaming disponibles, de marcas como Roku, Amazon, Chromecast y Apple TV, así como numerosos televisores y tabletas inteligentes como el iPad, perfectas para ver programas en casa cuando los televisores están ocupados.

Por lo tanto, si tu actual dispositivo de streaming se está haciendo viejo, o necesitas uno adicional para mantener a los niños ocupados mientras no vayan a la escuela, aquí te presentamos nuestros favoritos.

Sarah Tew/CNET

Roku tiene nuestro sistema de streaming favorito: cuenta con la mayoría de las aplicaciones, la interfaz más sencilla, la mejor herramienta de búsqueda y una plataforma independiente del contenido que no privilegia a ningún proveedor de servicios de streaming —como Amazon Prime Video o iTunes— sobre los demás. El modelo Plus es una de las opciones más económicas para streaming de TV con 4K HDR, e incluso si tu televisor actual no es compatible con ese formato, probablemente el próximo sí lo sea. Sus características prácticas, como un control remoto que permite subir y bajar el volumen y encender y apagar el televisor, hacen de este dispositivo una de nuestras opciones preferidas.