Los mejores dispositivos para el hogar inteligente de 2020

Si ya has empezado a conectar varios dispositivos y luces en tu hogar, te habrás dado cuenta de que hay muchas formas de abordar el problema. Tal vez solo quieres un dispositivo para resolver un problema en particular, como un enchufe inteligente para que una lámpara tenga un horario de encendido y apagado. Tal vez te interesan las bocinas inteligentes.

Yo tiendo a pensar en los asistentes de voz como el punto de partida a partir del cual construir tu hogar inteligente. Ofrecen la oportunidad de que varios miembros de la familia o compañeros de apartamento interactúen con los diferentes dispositivos del hogar. Muchos de los productos de esta lista, pero no todos, funcionan con varios asistentes de voz.

Nuestra lista se centra en los mejores productos en cada subcategoría del hogar inteligente. Si quieres saber cuál es el mejor termostato inteligente o el mejor kit de iluminación inteligente, esta lista es perfecta. Pero no esperes una guía detallada para una instalación completa de todo lo necesario en un hogar inteligente.

Hemos escogido la Amazon Echo Dot por una pequeña ventaja de hardware. Tiene una conexión de audio jack de 3.5 mm. La Google Home Mini no la tiene, tampoco la Nest Mini.

Los dos asistentes de voz están muy igualados ahora mismo. Google Assistant hace un mejor trabajo imitando conversación natural. Pero la diferencia no se nota tanto en tu interacción diaria con tu bocina inteligente.

Google, de forma prudente, optó por no incluir una cámara de video en la Hub. Lee nuestro análisis de la Google Nest Hub .

La Wi-Fi lo es todo. Sobre todo cuando empiezas a desperdigar cosas como bombillas inteligentes o bocinas de una habitación a otra. Este tipo de dispositivos conectados no pueden funcionar sin dicha conectividad.

El Ecobee incluye un sensor remoto de temperatura con el termostato. El termostato puede leer la temperatura ambiente de cualquier habitación en la que esté y ajustar la temperatura a partir de ella. Es un accesorio útil si tu termostato no está en un lugar central de la casa o quieres que la habitación de los niños o tu oficina sean el punto focal de la temperatura de Ecobee.

La Arlo Pro 3 es nuestra nueva cámara preferida de seguridad para el hogar. No es barato iniciarse con las cámaras Arlo. El paquete más económico para la Arlo Pro 3 cuesta US$500 e incluye dos cámaras Pro 2 y la estación base inalámbrica necesaria. Cada cámara adicional Arlo Pro 3 cuesta US$199.

A diferencia de muchos sistemas de seguridad, SimpliSafe no requiere un plan de contrato cerrado. Puedes cancelar tu servicio de monitorización profesional por US$15 mensuales en cualquier momento.

Nest Hello te ayuda a construir tu propia base de datos de reconocimiento facial con la gente que se acerca más a menudo a tu puerta. Una vez que etiquetes los visitantes habituales, el app los reconocerá y te alertará cuando estén en la puerta. Lee el análisis de Nest Hello .

El timbre con cámara Nest Hello se conecta directamente a tu red Wi-Fi para que puedas ver quién llama a la puerta en cada momento. También puede grabar y almacenar hasta tres horas de videos de forma gratuita. Pero lo mejor es su tecnología de reconocimiento facial en la que reconoce a los habitantes de la casa.

Chris Monroe/CNET

Las cerraduras inteligentes ponen nerviosa a la gente porque añaden un punto de error adicional entre tú y tu seguridad. Con una cerradura inteligente, un hacker malicioso o un simple error técnico o de conectividad pueden comprometer la entrada de tu casa.

Hay cierta verdad en eso. Un diseño sin llaves donde no hubiera alternativa física podría dejarte fuera de casa pero la August Wi-Fi Smart Lock no es una de esas cerraduras. Es fácil de instalar. Como que no reemplaza la cerradura en sí, sigues pudiendo utilizar la llave física. Es bonita y un 45 por ciento más pequeña que modelos anteriores.