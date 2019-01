Los mejores dispositivos inteligentes para el hogar del CES 2019

Google es dueño de esta categoría. No hay duda.

Sí, Google ha gastado una tonelada en marketing. Su salón de exhibiciones en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Las Vegas era más grande que la mayoría de las casas. Tenía una montaña rusa (o algo parecido; era más bien un "paseo" en un trenecito). Y Google respaldo todo este derroche en estilo con sustancia, demostrando los servicios de voz de Google Assistant muy por adelante de la competencia y anunciando un número sorprendente de dispositivos conectados que funcionan con sus productos.

Más allá del dominio de Google, pequeñas subcategorías de los dispositivos de casas inteligentes florecieron en el CES, incluyendo la marca C by GE de lámparas inteligentes y Whirlpool y sus productos de cocina conectados de Yummly y Google. Con el aumento en la competencia y los avances para ciertas categorías, la casa inteligente ya no se trata de quedarse boquiabierto al ver que puedes controlar tus luces con una app. La casa inteligente parece haber crecido un poco.

En orden de importancia, esto es lo que más destacado que vimos.

El Modo Intérprete de Google Assistant y Google Assistant Connect

El Modo de Intérprete de Google Assistant es un gran ejemplo de cómo la experiencia profunda en machine learning y el procesamiento de lenguaje natural puede dar resultados. Los viajeros internacionales pueden ser los primeros en encontrarse con Intérprete, ya que Google está haciendo sus pruebas en las mesas de concierge de los hoteles. Con el Interpreter, una pantalla inteligente de Google y, finalmente, un teléfono Android tendrás una herramienta de traducción para dos personas que necesitan mantener una conversación pero no hablan el mismo idioma. En este momento, Interpreter puede traducir 27 idiomas diferentes y no sólo muestra la conversación en la pantalla, sino que el Google Assistant en realidad dice ambas partes de la conversación en voz alta.

Puedes leer el manual completo integrado por mi colega Rich Nieva. A pesar de algunos baches, el modo de intérprete de Google se siente muy útil. También resulta un gancho derecho directo a la cara del servicio de voz de Alexa de Amazon, con quien compite. (Alexa sólo puede hablar tres idiomas en este momento, inglés, alemán y japonés, junto con un puñado de dialectos en inglés). Amazon tiene una herramienta de aprendizaje llamada Cleo para ayudar a Alexa a agregar más idiomas, pero el lanzamiento de Interpreter de Google abre una ventaja discreta para el Google Assistant como servicio de todo propósito.

Google también sentó las bases para dar una respuesta directa a la avalancha de anuncios de lanzamientos de dispositivos de Amazon del otoño pasado. Google Assistant Connect es esencialmente un chip diseñado para fabricantes de dispositivos de terceros que quieren agregar y ofrecer conectividad básica de Google Assistant. Como ejemplo, Google demostró un concepto, una pantalla de tinta electrónica de estilo de tarjeta de crédito que mostraba información básica sobre el tiempo, el clima y el tráfico, proporcionada por una conexión directa a una bocina de Google Home cercana. También mostró un botón inteligente de prueba que podía vincularse a una bocina de Google Home a la que se habían asociado un conjunto de luces inteligentes. El botón en sí no hace ping al servicio en la nube de Google, pero al presionarlo, envía la solicitud de comando de encendido/apagado al dispositivo de Google Home que sí lo hace.

Piensa en Google Assistant Connect como el equivalente de Google al kit de herramientas de dispositivos de Alexa de Amazon . El Echo Wall Clock de Amazon es un producto de ese kit. El reloj no tiene una bocina de Alexa incorporada, sino que establece la hora y muestra los temporizadores de Alexa a través de los datos proporcionados por su conexión a una bocina de Echo. Ambos kits permiten a los desarrolladores llegar al mercado con productos creativos y ligeros que pueden ser divertidos o útiles para los consumidores, y también ampliar el alcance de sus respectivas plataformas de voz. Espero que la muestra anual de desarrolladores de Google, Google I O, tenga una avalancha de nuevos gadgets de Google Assistant, similares al evento de Amazon el año pasado.

Chris Monroe/CNET

La cocina conectada de Whirlpool



Me encanta cocinar, y es difícil imaginar que pueda llevar más tecnología a mi cocina, pero la pantalla inteligente KitchenAid de Whirlpool es algo que consideraría. La pantalla sola es muy sobresaliente.

Es esencialmente igual a a las otras pantallas inteligentes de Google y las similares que se lanzaron el año pasado, con la adición de un revestimiento resistente a las salpicaduras, y la integración con Yummly, una app de recomendación de recetas y guía de cocina que Whirlpool está implementando en sus productos de cocina con pantalla inteligente como su horno de pared de tamaño completo.

Lo que hace que la pantalla inteligente de KitchenAid sea convincente es que se fundamenta en la sólida base del Google Assistant y las otras pantallas inteligentes con tecnología de Google, que ya son buenas para guiarte a través de una receta. La resistencia a las salpicaduras es una mejora sensata, y si te gusta Yummly y decides que deseas profundizar en el universo de la cocina inteligente de Whirlpool, la app mantiene la continuidad con otros productos de Whirlpool, lo que te permite ajustar el tiempo de cocción y la temperatura de la pantalla.

Chris Monroe/CNET

De los otros productos, el horno de pared en particular es un ejemplo de los impulsos más divertidos de la cocina inteligente, pero está bien. Es sólo un concepto, y es exactamente el tipo de cosas que llaman la atención durante el CES. En lugar de una ventana de vidrio tradicional, el Connected Hub Wall de Whirlpool tiene una pantalla realidad aumentada transparente. Te mostrará los pasos de la receta del servicio de Yummly o una representación de cualquier plato que esté preparando. Una cámara sobre la pantalla rastrea los movimientos de tu cabeza, lo que luego hace que el renderizado de la comida se mueva en la pantalla, para que puedas ver varios lados de la misma.

Estoy intrigado con otro concepto de sus desarrollos: el horno WLabs Smart Countertop. Como competidor de los hornos de mostrador conectados de June, Brava, y otros, el modelo WLabs tiene una tecnología de identificación de alimentos que puede identificar los alimentos que usas y luego establecer automáticamente el tiempo y la temperatura de cocción. Esto se parece mucho al horno de June, pero Whirlpool tiene más elementos calentadores en su versión, lo que según la compañía dará como resultado una cocción más uniforme y más opciones de modo de cocción. Además, este realmente estará disponible para venta al consumidor.

Whirlpool dice que está ofreciendo 2,000 unidades en un lanzamiento de prueba esta primavera a un precio de US$800. Este tipo de electrodoméstico no es para todos, pero nos gustó el horno de June por lo que era cuando lo analizamos el año pasado. Con una competencia seria en este espacio, alguien puede llegar a hacerlo bien a un precio que más personas pueden pagar.

Chris Monroe/CNET

Línea de productos de iluminación C por GE

Lo mejor de la expansión de la línea de iluminación inteligente de GE es que otorga una competencia real a Philips Hue debido a la amplitud de la línea de dispositivos de GE. Con tres nuevos focos inteligentes, cinco nuevos interruptores de luz inteligentes, una toma de corriente inteligente (para lámparas) y un detector de movimiento inteligente para permitirte activar algunas automatizaciones, ahora puedes equipar el sistema de iluminación de una casa completa con hardware de GE.

Los precios de GE son competitivos con los productos equivalentes de Philips, y al igual que Philips, el kit GE funciona con los tres principales asistentes de voz inteligentes para el hogar, Alexa, Google Assistant y Siri. Philips aún tiene más opciones de focos que GE, pero con los focos de reflector A19 y BR30 que cambian de color (ya tenía modelos completamente blancos), GE llega a los dos diseños de focos más importantes para uso residencial. Este hardware saldrá al mercado a un ritmo constante este año, con dos interruptores de atenuación que llegarán a las tiendas en el primer trimestre de 2019.

Tyler Lizenby/CNET

Timbre con cámara inteligente de Netatmo

Vimos múltiples timbres con cámara de video en la exhibición de este año, incluyendo un nuevo diseño de mirilla de Ring. Es un diseño inteligente, pero el timbre de video inteligente de Netatmo se ganó nuestra admiración como el primer timbre de video para trabajar con la plataforma de casa inteligente HomeKit de Apple, y por el hecho de que, a diferencia de los timbres de la competencia, Netatmo ofrece muchos de sus servicios de acompañamiento de forma gratuita.

En los servicios en donde August, Nest, Ring y otros cobran por el almacenamiento de video y la detección de personas, la campana Netatmo viene con una tarjeta microSD para almacenamiento local, así como la capacidad de almacenar clips en DropBox o en un servidor FTP. También puede ver esos clips a través de la aplicación Netatmo. La detección de personas y la capacidad de delinear zonas específicas de monitoreo de movimiento en el campo de visión de la cámara también son gratis. Todo eso por lo general requiere una tarifa de servicio de suscripción mensual. Aquí, son gratis. El precio aún está en un estatus de conocerse en el futuro, pero verás el timbre de Netatmo en las tiendas hacia la segunda mitad de 2019.

James Martin/CNET

El reloj inteligente de Lenovo

El Lenovo Smart Clock es similar a la pantalla inteligente de Amazon, Echo Spot, pero con una gran excepción. No tiene cámaras. Esa sola es razón suficiente para que nos guste esta cosa.

El reloj inteligente incluye el Google Assistant, así como una versión reducida de la interfaz de pantalla inteligente de Google diseñada sólo para mostrarte información como el tráfico en tu ruta al trabajo, el clima, las citas del calendario y tal vez un video de una cámara inteligente conectada a Google. Puede reproducir música, pero no video de cualquiera de los diversos servicios de transmisión, ni puede mostrar imágenes.

El reloj inteligente también tiene una característica única de repetición para su alarma. Golpea el reloj cuando se apaga la alarma y entrará en el modo de vibración para las repeticiones. También puedes configurarlo para desencadenar una rutina de "buenos días" en los dispositivos para el hogar inteligente de Google Assistant una vez que apagues la alarma. Todo eso es lo suficientemente inteligente, pero también es importante que se trata de otro dispositivo de Google Assistant dirigido especialmente para competir con un equivalente de Amazon, y podría decirse que lo hacer mejor.

El Sky de LaMetric

Los paneles de pared LED que cambian de color son quizás la mejor novedad en la categoría del hogar inteligente. Nanoleaf y LIFX han traído a la feria modelos triangulares y cuadrados antes, pero el diseño de LaMetric hace evolucionar el concepto.

LaMetric se compone de paneles triangulares interconectados con LED incorporados. Donde la mayoría del diseño de los paneles te permiten programar un color por panel, cada uno de los paneles de LaMetric está hecho de 32 porciones triangulares más pequeñas, todas las cuales se pueden configurar en un color diferente. El resultado es un hermoso efecto de vitrales que puedes colgar en tu pared.

LaMetric aún no ha puesto precio a Sky, ni siquiera a la cantidad de paneles que vendrán en un kit (probablemente 8). Con toda la complicación que conlleva la vinculación de dispositivos, la privacidad o el debate fundamental sobre los beneficios de una casa inteligente, es refrescante contar con una clase de productos que simplemente sirven para que tu pared se vea bien.

La casa inteligente aún tiene mucho espacio para madurar, y los titulares recientes no han hecho ningún favor a la categoría en su esfuerzo continuo por demostrar que merece la confianza del consumidor. Más competencia solo ayudará, y con al menos parte del hardware lo suficientemente maduro como para invitar a más y más servicios, parece que la casa inteligente podría haber salido de su infancia. La pregunta para 2019 será cómo crecerá a partir de aquí, y si puede o no convencer a los consumidores de que se queden para averiguarlo.

