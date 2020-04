Las mejores computadoras PC para videojuegos de 2020

¿Estás en busca de la mejor PC para videojuegos de 2020? Esta guía puede ayudarte.

Nos encontramos en un importante periodo de transición en lo que respecta a elegir los dos componentes principales de un sistema para lograr un buen rendimiento con videojuegos: la tarjeta gráfica y el procesador. Intel anunció a principios de este año el primer grupo de sus esperados procesadores Core i de décima generación con arquitectura Ice Lake. Aunque no esperamos una enorme mejora en el rendimiento de las tareas típicas de la CPU, el motor gráfico actualizado de Ice Lake sí podría afectar tu decisión sobre la necesidad de contar con una tarjeta gráfica discreta.

Además, AMD finalmente lanzó la primera de su nueva línea de tarjetas gráficas estándar para videojuegos, la serie Radeon RX 5700. Nvidia, por su parte contraatacó con versiones "Super" de sus tarjetas gráficas GeForce RTX. Esto no aumenta los umbrales de rendimiento, pero el cambio en los precios sí afecta tu elección comparativa para una mejor experiencia de juego.

Elegir las mejores computadoras para videojuegos se reduce a un asunto de pros y contras. Cada videojuego utiliza los recursos del sistema —procesador (CPU), unidad de procesamiento de gráficos (GPU), memoria (RAM) y almacenamiento— de una manera distinta y, a menudo, terriblemente ineficiente.

Alienware

Con un precio por debajo de US$1,000, no esperes un rendimiento increíble de esta computadora de escritorio mediana (bueno, mediana en comparación con otras computadoras para gaming), pero sí deberías poder obtener más de 60 fps (cuadros por segundo) en 1080p en videojuegos de acción (es decir, no videojuegos con muchas texturas o gráficos detallados). Su carcasa no solo cuenta con una gran cantidad de conectores, sino también con un puerto USB-C y tres USB-A en el frente.

La configuración base de US$900 incluye un procesador i5-9400, 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica Radeon RX 560X y un disco duro de 1 TB.