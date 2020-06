Las mejores comedias románticas que debes ver antes de que se acabe el mundo

Es muy común ver que las comedias románticas no son tomadas muy en serio. Incluso, hay gente que las odia con todas sus fuerzas. Y es que, en realidad, una buena comedia romántica es muy difícil de encontrar, pero cuando la encuentras lo más probable es que te deje un buen sabor de boca.

La fórmula de este género es sencilla, pero algo rígida y no admite muchos cambios: personaje uno se enamora de personaje dos, pero pasan diversas vicisitudes para que ambos, al final, encuentren la felicidad en los brazos del otro. A esta fórmula general se le pueden agregar ciertos aderezos, pero hay que ser muy cuidadoso para que la historia sea entretenida y creíble, al mismo tiempo.

Por este motivo y dado que conocemos el final desde que sabemos que se trata de una comedia romántica, dos de los grandes ingredientes que deben tener estas películas para que funcionen son personajes bien construidos y un elenco carismático. Por supuesto, una buena historia y un buen guión son necesarios para encontrar la comedia romántica perfecta.

Si eres de los que despotrican con estas películas, te retamos a que veas algunas de estas cintas para que cambies de opinión. Esta lista, por supuesto, no pretende ser definitiva y tampoco es un ranking, sino solo una selección aleatoria de las comedias románticas que, desde nuestra muy subjetiva visión, vale la pena ver. Si tienes otra favorita que no mencionamos aquí, no dudes en dejarnos un comentario, porque estaremos actualizando esta lista.

As Good As It Gets (1997)

Un escritor neoyorquino con un desorden obsesivo compulsivo, misántropo y prejuicioso (Jack Nicholson), su vecino, un pintor homosexual (Greg Kinnear) y una mesera con mucha paciencia, madre soltera y con problemas económicos (Helen Hunt) convergen creando vínculos improbables en la ciudad de Nueva York.

¿Por qué debemos verla? Nicholson hace uno de esos papeles maravillosos a los que nos tiene acostumbrados y la pareja que forma con Hunt es rara, pero funciona muy bien. Un clásico moderno.

The Perfect Date (2019)

Un estudiante de preparatoria (Noah Centineo) quiere ir a estudiar en Yale, pero no tiene manera de costearse la universidad ni la vida de lujos que le atrae. Por casualidad, se apunta para hacerse pasar por el novio de la prima (Laura Marano) de un compañero y a partir de ahí, se le ocurre hacer un app en la que ofrece sus servicios para hacerse pasar por la cita perfecta para cualquier ocasión y así generar dinero.

¿Por qué debemos verla? La idea no es del todo original y, como toda comedia romántica, puede ser predecible. Sin embargo, el desarrollo, aunque simple, es muy bien ejecutado y acaba siendo una película muy fresca.

Bella Martha (2001)

Martha (Martina Gedeck) es una reconocida chef alemana, famosa por tener un temperamento volátil y ser muy obstinada, que además está enfocada al 100 por ciento en su carrera. Sin embargo, un buen día, tras un trágico accidente debe hacerse cargo de su sobrina de 8 años que recién quedó huérfana, lo que le cambiará la vida a Martha y la hará reconocer y tener mejores relaciones con la gente que tiene alrededor.

¿Por qué debemos verla? En el 2007 se estrenó el remake de esta cinta (protagonizada por Catherine Zeta Jones y Aaron Eckhart), pero siempre es mejor ver la versión original, más realista y con un humor más europeo.

Kissing Jessica Stein (2001)

Jessica Stein (Jennifer Westfeldt) es una mujer en sus 30 que empieza a sentir la presión social por estar soltera, al tiempo que le cuesta mucho, mucho trabajo encontrar alguien medianamente aceptable. Por eso, opta por buscar una opción diferente y decide responder un anuncio de una mujer buscando a otra mujer. Entonces, una posibilidad que parecía perdida se reaparece con Josh (Scott Cohen), su jefe, que intenta un acercamiento, pero Jessica quizá prefiera estar con Helen (Heather Juergensen).

¿Por qué debemos verla? Esta película retrata muy bien el Nueva York de principios de siglo y además se aventura a introducir este elemento de una relación homosexual en una época en que no era nada común.

Todos queremos a alguien (2017)

Después de llevar un tiempo sola, Clara (Karla Souza), una ginecóloga mexicana trabajando en Los Ángeles, parece que conoce a alguien interesante, un colega suyo, Asher (Ben O'Toole). Sin embargo, antes de que una posible relación pudiese consolidarse, el viejo amor de Clara, Daniel (José María Yazpik), se hace presente, desbordando perfección y poniéndola en un aprieto.

¿Por qué debemos verla? La película es la segunda película dirigida por Catalina Aguilar Mastretta (Las horas contigo, 2015) y aunque por momentos coquetea con el melodrama, logra mantener la película del lado de la comedia. Además, el triángulo amoroso es muy sólido y las actuaciones de reparto, también.

Bridget Jones's Diary (2001)

Bridget Jones (Renée Zellweger) es una treintañera londinense llena de complejos y cuya vida sentimental está en crisis que decide poner orden en su vida. Trabaja en una editorial y, un buen día, su jefe Daniel Cleaver (Hugh Grant), un consabido don Juan, comienza a seducirla. Tienen un tórrido romance, hasta que Bridget lo descubre con otra mujer. Entonces, deja su trabajo y da bandazos al tiempo que un antiguo conocido, Mark Darcy (Colin Firth), se interesa en ella, y Cleaver vuelve a rondarla.

¿Por qué debemos verla? Esta película está basada en el libro homónimo de Helen Fielding, pero de inmediato esta película adquirió vida propia y se convirtió en un clásico instantáneo. Las secuelas, sin embargo, dejan mucho qué desear.

Pane e tulipani (2000)

Rosalba (Licia Maglietta) es una madre de familia con varios hijos y un matrimonio largo que ha perdido su identidad. Un día, en medio de un viaje familiar, el autobús lleno de su parentela la olvida en una parada y ella aprovecha para no volver a casa. Se refugia en Venecia donde conoce a un tipo extraño, pero entrañable, Fernando Girasole (Bruno Ganz), a una masajitsa holística y trata de recomenzar su vida trabajando en una florería.

¿Por qué debemos verla? Bruno Ganz, uno de los actores europeos más famosos y respetados del siglo pasado, dibuja un personaje perfecto que desborda comicidad a partir de una seriedad sepulcral.

One Fine Day (1996)

Melanie Parker (Michelle Pfeiffer) y Jack Taylor (George Clooney) se conocen en un muelle de la ciudad de Nueva York, donde acaba de zarpar el ferry que debía llevarse a sus hijos a un viaje escolar. Ambos padres separados tienen ahora que cuidar a los niños pero ambos tienen un día complicado en el trabajo, así que optan por dividirse: él los cuida un rato mientras ella va a una junta importante, y ella los cuida un rato mientras él desarrolla un reportaje. Un día lleno de vicisitudes, pero que termina con ambos bastante enganchados.

¿Por qué debemos verla? Esta es una comedia romántica que tiene tintes de las películas del viejo Hollywood, muy probablemente porque los protagonistas son dos estrellas en su máximo momento. Una delicia ver a Clooney y a Pfeiffer juntos en esta cinta.

El mismo amor, la misma lluvia (1999)

Jorge (Ricardo Darín), un escritor en ciernes, conoce a Laura (Soledad Villamil), una mesera que está esperando el regreso de su novio. Se enamoran, pero por dificultades de la vida se separan y mantienen una relación intermitente durante las siguientes dos décadas.

¿Por qué debemos verla? La narración tiene mucho humor, ironía y sarcasmo, lo que la hace atractiva. Darín y Villamil también representaron a una pareja con desencuentros de más de dos décadas en la cinta ganadora del Oscar El secreto de tus ojos (2009), dirigida por el mismo director de ésta, Juan José Campanella.

Crazy, Stupid, Love (2011)

El matrimonio de Emily (Julianne Moore) y Cal (Steve Carell) se ha desgastado y ella le confiesa una infidelidad y se separan. Cal tiene problemas aceptando su nueva realidad y lo está pasando mal; en medio de esta crisis, conoce a Jacob (Ryan Gosling), un joven don Juan que se apiada de él y decide adoptarlo como un proyecto para enseñarle a conquistar mujeres. En el proceso, Cal se encuentra a sí mismo e intenta reconquistar a su esposa.

¿Por qué debemos verla? La combinación Gosling/Carell resulta muy graciosa y el guión es bastante ágil y entretenido.

The Kissing Booth (2018)

Elle (Joey King) y Lee (Joel Courtney) son mejores amigos desde niños y para preservar su amistad han desarrollado una serie de reglas que deben seguir. Ahora que están en la preparatoria, sin embargo, Elle tiene problemas para cumplir una de esas reglas porque se está enamorando del hermano mayor de Lee.

¿Por qué debemos verla? King (The Act), actriz que trabaja desde los 4 años de edad, destaca en esta cinta. Una típica comedia romántica juvenil, pero contemporánea y la secuela está en postproducción.

2 Days in Paris (2007)

Marion (Julie Delpy) y Jack (Adam Goldberg) llevan tiempo juntos viviendo en Nueva York y deciden pasar un par de semanas románticas en Venecia para reencender la llama de su relación. De regreso, sin embargo, deberán pasar un par de días en París, con la familia de Marion, donde Jack tendrá oportunidad de conocer a todos los ex de Marion.

¿Por qué debemos verla? La película es escrita, producida y dirigida por Delpy y tiene un toque mucho más fuerte de realidad, comedia y frescura en comparación, por ejemplo, con la famosa trilogía con Ethan Hawke de Before Sunrise (1995).

Divorzio all'italiana (1961)

Un siciliano (Marcello Mastroianni) se enamora fervorosamente de su prima Angela (Stefania Sandrelli) y quiere casarse con ella. Sin embargo, el hombre está casado con Rosalia (Daniela Rocca) y el divorcio es ilegal en Italia, así que prepara un plan: propiciar que su esposa tenga un romance y entonces él matarla para que su pena —al tratarse del asesinato de una mujer adúltera— sea más leve. Sin embargo, Rosalia resulta ser bastante fiel a su marido.

¿Por qué debemos verla? Es un clásico del género y del cine italiano, y se ha convertido en una película de culto. Además, la actuación de Mastroianni es grandiosa.



When Harry Met Sally (1989)

Harry (Billy Crystal) y Sally (Meg Ryan) son mejores amigos que pasan todo el tiempo esgrimiendo argumentos sobre la posibilidad de que un hombre y una mujer puedan mantener una relación solo amistosa. Al final, por supuesto, acaban besándose bajo una hoja de muérdago en Año Nuevo.

Por qué hay que verla: La sola escena del orgasmo fingido de Meg Ryan en el restaurante justifica la película. Es quizás el mejor guión escrito por la gran Nora Ephron. Ryan y Crystal nunca han estado mejores.

Always be my Maybe (2019)

Sasha (Ali Wong) y Marcus (Randall Park) se conocen desde niños e incluso salieron, pero con el tiempo se dejaron de ver. Sin planeación alguna, sin embargo, volvieron a coincidir, justo cuando el novio de Sasha rompió su compromiso, así que un poco por la soledad y otro poco por la presión social, Marcus y Sasha empiezan a reconstruir sus vínculos pero cuando todo parece claro para Marcus, Sasha conoce a Keanu Reeves (Keanu Reeves).

¿Por qué debemos verla? El hecho de que salga Keanu Reeves como él mismo ya es motivo suficiente. Pero además es una película muy ágil y que retrata los tiempos actuales.

Ocho apellidos vascos (2014)

Rafa (Dani Rovira), un sevillano que nunca ha salido de Andalucía, conoce a Amaia (Clara Lago), una chica vasca y un poco antisocial, y queda prendado al grado de seguirla al País Vasco. Amaia, que no quiere nada con él, decide aprovechar la visita para presentárselo a su padre, un vasco de tradiciones arraigadas, por lo que Rafa tendrá que fingir ser del norte de España.

¿Por qué debemos verla? Esta comedia juega con los estereotipos de las comunidades autónomas españolas, exagerándolos y mostrando lo absurdos que pueden llegar a ser, con un tono ligero y muy chistoso.

The Philadelphia Story (1940)

Tracy Lord (Katherine Hepburn) es una mujer acaudalada que está a punto de casarse. Un día antes de la boda, su exmarido, Dexter Haver (Cary Grant), le abre las puertas de la casa de los Lord a unos periodistas sensacionalistas Macauley Connor (James Stewart) y Elizabeth Imbrie. ¿Qué podría salir mal?

Por qué debemos verla: Es un clásico del género con tres de los mejores y más carismáticos actores del cine estadounidense. Imperdible.

Amélie (2001)

Amélie es una cinta francesa muy diferente a cualquier otra. La frescura y complejidad le dan al personaje de Amélie (Audrey Tatou) un perfil único. Y para una persona tan distinta al común denominador, solo puede existir otra persona igual de diferente. Una original y muy divertida historia de amor que rompe el molde del género.

Por qué debemos verla: "Hay auténtica magia en esta película...y suficiente energía para encender toda una ciudad en una oscura y triste noche", escribió Steven Rea para Philadelphia Inquirer.

Four Weddings and a Funeral (1994)

A lo largo de cinco eventos sociales —como el título lo avisa—, un joven soltero empedernido (Hugh Grant) acaba enamorándose de una mujer (Andie MacDowell) que, sin embargo, parece un amor imposible.

Por qué hay que verla: Este género ha sido muy bien trabajado por el cine inglés y esta película le abrió la puerta al mundo a Hugh Grant, quien fue una revelación con su personaje ingenuo, inteligente y sarcástico (imagen que aún lo persigue).

Un novio para mi mujer (2008)

Diego 'El Tenso' (Adrián Suar) y Tana (Valeria Bertuccelli) están casados. A ella le gusta quejarse de absolutamente todo y él se siente desgastado por ello, así que quiere terminar la relación, pero sin hacerle daño a ella. Así, se le ocurre la idea de contratar a alguien para que seduzca a su esposa y la idea de terminar sea de ella. La llegada de ese tercero en discordia, sin embargo, cambia la dinámica de la pareja y Tenso ya no está tan seguro de querer terminar la relación.

¿Por qué debemos verla? Esta cinta argentina fue un éxito tal, que se han replicado varios remakes en diferentes países (México, Chile, Brasil y Corea del Sur, son algunos) de la película original.

También puedes leer: 58 películas clásicas modernas para ver durante la cuarentena



Roman Holiday (1953)

La inocente princesa Ann (Audrey Hepburn) se escapa del yugo del equipo de seguridad que la rodea para perderse en Roma, junto al cinismo del periodista Joe Bradley (Gregory Peck), quien acaba por ayudarla para que la prensa no la haga pedazos (sí, la historia suena muy muy parecida a muchas otras películas que quizá hayas visto).

Por qué hay que verla: Esta película lanzó a Audrey Hepburn al estrellato, y llegó para convertirse en un ícono del cine y, particularmente del género.

Notting Hill (1999)

Una actriz famosa estadounidense, Anna Scott (Julia Roberts), y un librero independiente londinense, William Thacker (Hugh Grant). Por supuesto, es fácil imaginar la retahíla de obstáculos que esta pareja improbable encuentran en el camino, pero, al final, por supuesto, acaban juntos.

Por qué hay que verla: El monólogo de Roberts frente a un Grant que ha quedado mudo es un clásico: "I am just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her". El guionista es Richard Curtis, el mismo que escribió Four Weddings and a Funeral (1994).

Solo con tu pareja (1991)

Un creativo publicitario que es un Don Juan irredento, Tomás Tomás (Daniel Giménez Cacho) recibe la noticia de que tiene sida (una broma pesada de una examante despechada), y cuando cree que todo está perdido conoce a su vecina, una sobrecargo angelical, Clarisa Negrete (Claudia Ramírez), a quien no puede seducir porque no quiere infectarla.

Por qué hay que verla: Mucho antes de Gravity (2013) o Roma (2018), Alfonso Cuarón dirigió esta, su opera prima, con un ritmo delicioso y una ambientación que le dieron identidad al cine mexicano de los 90.

Sleepless in Seattle (1993)

Un niño, con la ayuda de un programa de radio, une a su papá (Tom Hanks) con una desconocida (Meg Ryan) en el mirador del Empire State Building, en Nueva York —una clara referencia al clásico An Affair to Remember (1957), con Cary Grant y Deborah Kerr.

Por qué hay que verla: La pareja que hacen Meg Ryan y Tom Hanks es muy fuerte cuando de comedias románticas se trata. Imperdible. Además, hay cantidad de referencias al cine clásico.

Lover Come Back (1961)

Esta película plantea la lucha de sexos a nivel laboral, tema muy propio de los años sesenta, entre dos publicistas, Carol Templeton (Doris Day) y Jerry Webster (Rock Hudson), la cual, como es de esperarse, termina por convertirse en un romance tórrido y accidentado.

Por qué hay que verla: La pareja de antología que forman Doris Day y Rock Hudson revitalizó el género en los 60.

Lee también: Maratón de series de ciencia ficción para combatir la cuarentena

Pretty in Pink (1986)

Andie Walsh (Molly Ringwald) conoce a Blaine (Andrew McCarthy) y lo que debería ser un romance normal se convierte en una carrera de obstáculos por las diferencias sociales y económicas.

¿Por qué debemos verla? nos da un retrato de como eran los años 80 —al menos así quiero recordar mi tierna juventud. Además, Molly Ringwald es un ícono para toda una generación.

About a Boy (2002)

El mundo de Will Lightman (Hugh Grant), un soltero empedernido, cambia al conocer a Marcus, un niño de 12 años que conoce en una de sus citas.

¿Por qué debemos verla? La famosa frase "ningún hombre es una isla" es la base de esta película. Además, esta es una rara comedia romántica donde el enfoque no está en la conquista amorosa, sino en el vínculo de amistad entre un adulto y un niño.

También puedes leer: 44 películas postapocalípticas para hacerte el encierro menos amargo

Some Like it Hot (1959)



En plena época de la Ley Seca, Joe y Jerry son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de presenciar un asesinato. Como no encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina.

¿Por qué debemos verla? Porque ya es hora de que dejes de leer de esta obra maestra, una de las comedias más aclamadas en la historia del cine, y la veas de una vez por todas.

Lee más: 55 películas que te harán reír y te ayudarán a combatir el encierro

My Big Fat Greek Wedding (2002)

Toula (Nia Vardalos) emprende una serie de cambios en su rutinaria vida y gracias a esa iniciativa, conoce al profesor Ian Miller (John Corbett). ¿Resistirá la chispa inicial de la pareja, la intromisión constante de la familia griega de Toula?

¿Por qué debemos verla? fue nominada al Oscar por Mejor guión original, lo que habla de su calidad e ingenio de escritura. Además es un interesante cuadro sobre los choques culturales en sociedades patriarcales y lo complicado que resulta para las mujeres derribar los prejuicios.

Átame (1989)

Ricky (Antonio Banderas), un joven que está saliendo de un hospital psiquiátrico donde tuvo que pasar un tiempo como condena a un delito que cometió, está convencido de que la actriz Marina Osorio (Victoria Abril) es la mujer de su vida, aunque ella no sepa quién es él. El plan de Ricky es secuestrar a Marina en su propio departamento y forzarla a convivir con él ya que, una vez que lo conozca, se dará cuenta de que están hechos el uno para el otro.

¿Por qué debemos verla? Pedro Almodóvar fue el rey de las comedias durante la década de los 80 y esta, quizá, sea una de sus películas más finas de esa época. Además, vale mucho la pena ver brillar a Abril y Banderas.

(500) Days of Summer (2009)



Un chico, Tom (Joseph Gordon-Levitt), conoce a una chica, Summer (Zooey Deschanel), y la corteja. Ella le dice que no quiere nada serio; él acepta, pero se acaba enamorando y, como pasaría en la vida real, el asunto no tiene un final feliz. Sin embargo, tras el trago amargo, ambos, el chico y la chica, encontrarán la luz al final del túnel.

¿Por qué debemos verla? Esta es una comedia romántica —la única o de las pocas— que rompe el molde del vivieron juntos y felices para siempre. Algunos, incluso, no le dan el grado de comedia romántica, pero vale toda la pena.

Green Card (1990)

Un francés (Gérard Depardieu) busca la manera de legalizar sus papeles para quedarse en Estados Unidos y una neoyorquina (Andie MacDowell) necesita una pareja para poder hacerse del departamento de sus sueños. Estos dos desconocidos deciden casarse, por conveniencia, y no volverse a ver nunca más. Pero, el gobierno duda y decide abrir una investigación para saber si la pareja no está cometiendo un fraude.

¿Por qué debemos verla? La cinta, dirigida por Peter Weir (Dead Poets Society), cuenta con un guión inteligente y sutil, lo que aunado a las actuaciones de MacDowell y Depardieu dejan una comedia romántica perfecta.

Bringing Up Baby (1938)



David (Cary Grant), un tranquilo paleontólogo, está a punto de casarse y busca un generoso donativo de la Sra. Random, una mujer adinerada que piensa apoyar el museo donde trabaja David. Susan (Hepburn) es una mujer inquieta que confunde a David con un zoólogo que tendría que echar un ojo a un leopardo que tiene en su casa de campo. David no quiere desairar a Susan, porque es la sobrina de la Sra. Random, así que no la desmiente y empieza un lío de enredos.

¿Por qué debemos verla? La película fue un fracaso en taquilla, sin embargo, los años y el carisma de la gran pareja cinematográfica que hacen Hepburn y Grant, le hacen justicia a la cinta —sobre todo porque suma un leopardo a la ecuación.

Definitely, Maybe (2008)

Un joven padre (Ryan Reynolds) en medio de su divorcio es interrogado por su hija (Abigail Breslin) para que le cuente la historia de cómo conoció a su madre ahora que están divorciándose. Ante la insistencia de la niña, él confiesa que tiene dos exnovias importantes y como la niña no deja de acosarlo, decide contarle la historia, aunque sin dar nombres y ella tendrá que deducir quién es su madre.

¿Por qué debemos verla? La frescura de Reynolds y Breslin hacen muy atractiva esta comedia romántica; sin dejar de lado la interesante historia del protagonista con Emily (Elizabeth Banks), Summer (Rachel Weisz) y April (Isla Fisher).

También puedes leer: 10 películas que te subirán la adrenalina como lo hizo Extraction



10 things I hate about you (1999)

A Bianca (Larisa Oleynik) no la dejan salir con ningún chico si su hermana mayor Kat (Julia Stiles), una malhumorada y antisocial joven, tampoco sale con alguien. Cameron (Joseph Gordon-Levitt) quiere salir con Bianca, pero ante la situación, idea un plan para que un tercero le pague al tipo más rudo de la preparatoria, Patrick (Heath Ledger), que sería el único que se atrevería, para que salga con Kat.

¿Por qué debemos verla? Además de que es uno de los primeros papeles de Ledger, esta película se convirtió en un clásico juvenil de inmediato. Además, es una adaptación libre de la obra de Shakespeare La fierecilla domada.

Say Anything (1989)

Un joven Lloyd (John Cusack) con un futuro nada prometedor y Diane (Ione Sky), una estudiante modelo que está a punto de irse a estudiar la universidad, se enamoran contra todo pronóstico. Sin embargo, las claras diferencias hacen que todo el entorno se ponga en su contra.

¿Por qué debemos verla? La famosa escena de Cusack llevando serenata con una grabadora es clásica y a la fecha se recrea en programas y películas. Además, la dirige Cameron Crowe.

Love Actually (2003)

Un primer ministro, un empleado de oficina, una estrella pop, un escritor y otros personajes encuentran el amor desde diferentes perspectivas.

¿Por qué debemos verla? es, en realidad, una combinación de 10 pequeñas comedias románticas que se entrelazan y suceden durante las fiestas decembrinas, particularmente, el fin de año. Además, cuenta con un elenco estelar: Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Bill Nighy, entre tantos otros.

Requisitos para ser una persona normal ( 2015)

María de las Montañas (Leticia Dolera) es una chica que ha tenido que volver a vivir a casa de su madre y siente que no encaja en ningún lado. Por accidente, conoce a Borja (Manuel Burque), otro inadaptado con quien, sin embargo, empieza a desarrollar un vínculo que los hace, a ambos, sentirse a gusto con el otro.

¿Por qué debemos verla? Porque es un guión inteligente y fresco, y Dolera, además de protagonizarla, escribió y dirigió la película.

Can't Buy Me Love (1987)



Ronald es un joven nerd y trabajador que aprovecha una circunstancia para ayudar a su vecina, Cindy, la rubia más popular de la preparatoria. A cambio, Cindy tendrá que fingir que sale con Ronald un par de semanas, lo que, según Ronald, lo volverá popular en la escuela. Por supuesto, al final, se acabarán enamorando.

¿Por qué debemos verla? Antes, mucho antes de que Dempsey se convirtiera en McDreamy, sobresalió como galán de comedias románticas y esta es tu oportunidad de verlo de jovencito.

Mira esto: De Toy Story a Onward: Clasificamos todas las películas de Pixar [fotos]

¿Qué culpa tiene el niño? (2016)

Maru (Karla Souza) festeja sin control en la boda de una amiga suya y, para su sorpresa, queda embarazada. El problema es que no recuerda bien a bien con quién hizo qué esa noche. Tras hacer un recuento de los sucedido con sus otras amigas, concluye que se acabó acostando con Renato (Ricardo Abarca), quien es amigo lejano del novio de la boda y decide buscarlo para darle la noticia.

¿Por qué debemos verla? Esta comedia mexicana es fresca y confronta, al mismo tiempo, los prejuicios, clasismo y racismo de la sociedad mexicana. Además, Souza (How to get away with murder), lo hace muy bien.

Annie Hall (1977)

Un comediante neurótico, Alvy Singer (sí, Woody allen), se enamora de una atractiva y despistada mujer llamada Annie Hall (Diane Keaton), formando una pareja totalmente improbable en los años setenta en Nueva York.

Por qué debemos verla: Esta es una comedia romántica diferente por las características peculiares de los personajes y los diálogos inteligentes, que la colocan, en muchos conteos de comedias románticas, siempre dentro de las mejores.