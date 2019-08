¿Cómo elegir el mejor colchón? Comparamos 11 marcas para que te decidas

El comprar un colchón puede ser un proceso confuso y repleto de ansiedad. Esto se debe al mar de opciones y funciones que debes considerar. Y, el comprar un colchón en Internet no es lo mismo que visitar una tienda de colchones física. Pero ahora, más que nunca, es un buen momento para considerar comprar un colchón en línea.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

*Registrado "Purple Smart Comfort Grid"

Si estás en buscando dónde encontrar el mejor colchón para comprar en Internet, entonces haz llegado al lugar indicado. Hemos reunido las ofertas de colchones que dan más valor a tu dinero basados en factores como precio, firmeza, espirales, el acolchado memory foam, alivio de presión y comodidad al dormir.

A continuación, listamos 11 de las marcas de colchones más populares que puedes comprar en línea, clasificados por precio, diferenciadores de mercado y aspectos como la política de reembolso, garantía e instalación.

Casper



Casper

Casper, que inició con un solo modelo (el colchón The Casper), se ha convertido en el sitio donde va la gente a comprar colchones en Internet. Ahora ofrece más opciones como The Wave y una versión económica llamada The Essential. El colchón es de gomaespuma híbrida estándar y tiene cuatro capas. La empresa no instalará tu colchón ni tampoco se llevará tu colchón viejo, pero cuenta con un servicio de paga para aquellos que no quieren realizar estas tareas.

Casper ha abierto algunas tiendas físicas en Estados Unidos, en caso de que quieras probar el colchón en persona. También se han asociado con Target para que la cadena de tiendas venda productos Casper.

Cocoon by Sealy

Cocoon by Sealy

Sealy es otra marca con gran historia que se ha adentrado al mercado directo al consumidor con la marca Cocoon by Sealy, que se lanzó en marzo de 2016. Cocoon tiene dos colchones, la versión clásica y la versión nueva Chill Mattress.

Cada uno de los dos modelos viene en opciones firme o suave. Sus precios son más económicos comparados a la competencia. Viene con un período de prueba de 100 días y una garantía limitada de 10 años, y recogen tu colchón si quieres devolverlo.

IKEA

Ikea

Ikea tiene unas 15 opciones de colchones disponibles, con precios que van desde US$120 hasta US$900.

Hemos seleccionado el modelo Haugsvär para el comparativo, y compite bastante bien con otras marcas económicas. Haugsvär tiene dos opciones de firmeza y cuesta la mitad del estándar del mercado: US$399. Ikea no ofrece servicio de instalación ni se llevan tu colchón viejo. Lo que sí ofrecen es un período de prueba de 365 días si quieres intercambiarlo por algo más y una garantía limitada de 25 años, que cubre principalmente defectos de fabricación. Ten en cuenta que el costo de envío ronda los US$50 dependiendo de donde vivas.

Leesa

Leesa

Quizá lo más sobresaliente de los colchones de Leesa es cuán promedio son en cada aspecto. No es una crítica, sino un halago.

El colchón está diseñado para acomodar todo tamaño y forma de cuerpos, y los precios se acoplan a la media del mercado. Ofrece dos modelos, el clásico y una versión de lujo, con firmeza promedio, un buen equilibrio entre soporte y comodidad para el alivio de la presión. A diferencia del colchón Purple, el Leesa es fácil de transportar. Puedes probar estos colchones en algunas tiendas Pottery Barn o West Elm.

Leesa

La empresa también tiene compromiso social: por cada 10 colchones que vende, la compañía dona una a la caridad, y por cada colchón que vende, planta un árbol. También se ha asociado con la gimnasta olímpica Aly Raisman para combatir la indigencia.

Nectar

Nectar

Nectar es une empresa novata en el mercado. Se lanzó en 2016, pero en dos años ya ha vendido meas de 100,000 colchones. Sus precios están un poco por debajo del promedio del mercado, y ofrece un solo modelo, un aspecto que nos gusta.

El colchón tiene tres capas de acolchado memory foam, una capa de gomaespuma para el enfriamiento y una capa base de gomaespuma densa que brinda soporte, comodidad y ventilación. Nectar ofrece un período de prueba de 365 días después de un período inicial de prueba de 30 días. La garantía es de 15 años.

Purple

Purple

Purple se distingue que el material que usa y que está basado en una estructura cuadriculada. Los usuarios halagan la combinación del aspecto soporte y la ventilación. Sus precios están un poco por encima de sus competidores principales. Pero ofrece instalación gratuita, se llevan tu colchón viejo y te ofrece 100 días de prueba.

Purple ofrece dos opciones: el modelo original y el modelo de lujo.

Saatva

Saatva

Los colchones de Saatva tienen espirales internos que están envueltos de manera individual. Lo que esto significa es que se transfiere menos movimiento cuando, por ejemplo, te mueves en la noche no vas a molestar a tu pareja.

Saatva se considera como una marca de colchones de lujo pero a precios asequibles. Tiene un solo modelo que viene con tres opciones de firmeza. La empresa ofrece instalación gratuita y se lleva tu colchón viejo.

Ofrece un período de prueba de 120 días y una garantía limitada de 15 años. Ten en cuenta que tienes que pagar una cuota de transporte de US$99 si quieres devolver el colchón o si necesitas que lo reparen después de dos años debido a defectos en el diseño.

Serta

Serta

Serta es una marca muy reconocida que ha estado en el mercado desde 1931 y cuenta con una amplia gama de modelos y de precios, que van desde US$500 para una cama Queen hasta un modelo de US$2,800.

La mayor desventaja de Serta es que no ofrece un período de pruebas sin compromiso. Solamente su línea iComfort ofrece un período de prueba, pero tendrás que pagar 15 por ciento de su precio original además de US$200 por el envío en caso de que quieras devolver el colchón.

El modelo iComfort Blue 100 es el colchón de gomaespuma más cercano a lo que ofrecen otras tiendas en línea en términos de precio y composición de materiales.

Tempur-Pedic

Tempur-Pedic

Para nuestro comparativo hemos seleccionado el modelo Tempur-Adapt que cuesta US$2,099 por el tamaño Queen.

Tienes 90 días para probar el Adapt, y Tempur-Pedic ofrece instalación gratuita y se lleva tu colchón viejo.

Una de las desventajas es que la empresa no revela completamente cuáles son los materiales que utiliza en sus colchones, así que los que están preocupados por cuestiones medioambientales quizá no favorezcan esta marca.

Tuft and Needle

Tuft and Needle

Los colchones de Tuft and Needle tienen precios más bajos que la competencia, pero esto no significa que su producto sea de menor calidad.

Ofrece un período de 100 días de prueba y una garantía de 10 años. Tuft and Needle se enorgullece de no causar un impacto negativo en el ambiente al contar con materiales que tienen bajas emisiones químicas.

Zinus

Zinus

Zinus tiene la más amplia selección de colchones de una minorista en línea. Ofrece unos ocho modelos de colchones. Sus precios, además, son más bajos que el promedio de la industria.