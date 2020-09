¿Quieres una laptop barata y útil? Estas son las mejores Chromebook de 2020

El sistema operativo Chrome de Google se destaca cuando se trata de funciones básicas. Por eso, vale la pena considerar una computadora portátil Chromebook tanto para el trabajo como para el hogar, ya que son excelentes para ver películas, escuchar música, divertirte con juegos para Chromebook y navegar por Internet. Debido a que Chrome es un sistema operativo basado en un navegador, se adecua naturalmente a los servicios basados en la nube, tan extendidos en la vida laboral moderna. Y más aún si ya estás inmerso en el ecosistema de Google, que va desde aplicaciones como Gmail, Google Drive, Google Play y Google Docs, hasta el teléfono Pixel o cualquiera de sus dispositivos inteligentes para el hogar.

Las ventajas de Chrome van más allá de su integración con todos los productos de Google. Chrome además es gratuito (en la medida en que todo lo que está en línea es gratuito) y muy sencillo de usar. Una computadora portátil Apple, con el elegante sistema operativo MacOS, es considerablemente más costosa que una computadora portátil Chromebook promedio. Y aunque una computadora portátil Dell o HP de nivel básico puede costarte solo unos cientos de dólares, es probable que para usarla dependas de una anticuada versión del sistema operativo Windows.

Sin embargo, incluso las mejores Chromebooks tienen límites. No puedes instalar Photoshop, Steam ni ninguna otra aplicación que dependa de Windows o Mac. Si utilizas una aplicación técnica para trabajar, es probable que necesites un equipo Mac o Windows, y comprar una computadora portátil Chromebook podría no ser una buena idea. Del mismo modo, si eres un estudiante universitario que utiliza programas especializados o software no basado en la web para tus exámenes, ni siquiera la mejor computadora portátil Chromebook que existe podría convenirte. Además, su almacenamiento integrado puede puede ser insuficiente.

Por otro lado, todos los modelos de Chromebook están efectivamente libres de programas maliciosos o malware (no hay mucho sistema operativo que infectar), lo que los hace perfectos para entornos en los que varios usuarios comparten una misma computadora portátil. Simplemente inicia sesión con tu dirección de Gmail y listo.

La lista que presentamos a continuación incluye las mejores Chromebooks que hemos evaluado y se actualiza regularmente a medida que evaluamos nuevos productos. Cada Chromebook ha sido seleccionada de manera independiente por nuestros editores. Toma en cuenta que hacemos todo lo posible por garantizar que los precios sean precisos en el momento de la publicación, pero podría haber disparidades por causas ajenas a nuestro control.

Sarah Tew/CNET Si estás buscando la mejor Chromebook con una pantalla grande, la Chromebook 15 de HP es un modelo asequible que ofrece una pantalla táctil con tecnología IPS de 15.6 pulgadas. Además del gran tamaño de su pantalla, proporciona muchas horas de funcionamiento gracias a la excelente duración de su batería, parlantes con gran sonido, un teclado retroiluminado (que incluye un teclado numérico y una tecla Borrar o Suprimir) y mucha energía para todas las funciones básicas. Dicho esto, Asus, Acer y Lenovo también venden computadoras portátiles Chromebook con pantallas de 15 pulgadas y aproximadamente el mismo rango de precio, que vale la pena revisar. Pero, a fin de cuentas, preferimos la apariencia premium del modelo de HP, que complementa a su gran pantalla. Además, el tamaño de la pantalla hace de esta Chromebook una buena elección para quien quiera hacer una maratón de Netflix cuando no esté trabajando.

Sarah Tew/CNET La Yoga Chromebook C630 de Lenovo amplía aún más los límites de lo que puedes esperar de la mejor Chromebook. Su característica sobresaliente es una excelente pantalla 4K convertible de 15.6 pulgadas, pero también brinda muchas horas de duración de la batería, componentes sólidos y una carcasa de aluminio resistente y elegante. Y al igual que la mayoría de las Chromebooks, cuesta cientos de dólares menos que un modelo similar configurado con el sistema Windows. Además, su gran pantalla la convierte en una buena opción para quienes gustan de ver Netflix en sus ratos libres.

Sarah Tew/CNET Más que una Chromebook premium promedio, la 714 tiene una carcasa de aluminio con durabilidad de grado militar que le permite resistir a caídas de hasta 48 pulgadas (122 cm) y una fuerza descendente de hasta 132 libras (60 kg), lo que la hace ideal para personas que no suelen tener mucho cuidado con sus equipos. También tiene la certificación Citrix Ready, lo que significa que funciona con las soluciones empresariales de Citrix, incluidas Citrix Receiver y las aplicaciones XenApp y XenDesktop. Además, es la primera Chromebook con un lector de huellas digitales, lo que hace muy sencillo cambiar de usuario.

Sarah Tew/CNET En enero, Asus anunció el modelo Flip C434, que reemplazó a la Chromebook C302, un éxito de vanguardia que durante mucho tiempo fue uno de los modelos más vendidos con mejor calificación en la categoría dos en uno de Amazon (actualmente ya no figura en la lista). Con un precio de alrededor de US$540, el modelo C434 de Asus tiene un diseño de aluminio bruñido, una pantalla de alta resolución de 14 pulgadas y el doble de RAM y almacenamiento que su predecesor, además de opciones más potentes de procesador Intel.

James Martin/CNET Pixelbook, el modelo propio de Google, ha sido discontinuado, aunque todavía puedes hallar modelos nuevos y renovados en línea. Sin embargo, el Pixelbook Go, un modelo reciente, presentado en octubre, sigue estando disponible, y aunque realmente no creemos que haya traído grandes innovaciones a su categoría, tiene muchas razones para recomendarlo. Está muy bien hecho, tiene un teclado impresionante y ofrece una extraordinaria duración de la batería.

