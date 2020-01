Juan Garzon / CNET

CES 2020 no es la feria donde se presenten más celulares, pero cada año hay varios que hacen presencia y suelen robarse los reflectores en la categoría.

Este año se han presentado un buen número de celulares en Las Vegas y, aunque no los hemos analizado todos, sino que apenas los hemos podido ver unos minutos, aquí recopilamos los más sobresalientes, teniendo en cuenta diseño, especificaciones, novedades y la oferta general.

Vale la pena decir que hasta que no hagamos el análisis correspondiente no podríamos recomendar ninguno de estos dispositivos, pero al menos nos han cautivado con la pura vista en este CES 2020 y son los más sobresalientes.

OnePlus Concept One (concepto)

El OnePlus Concept One no es un teléfono que se venderá este año —y posiblemente nunca se venda—, ya que es un prototipo.

Sin embargo, el celular basado en el OnePlus 7T Pro tiene un diseño que te dejará con la boca abierta. Tiene la misma pantalla que el 7T, pero la parte trasera tiene el cuero utilizado generalmente por McLaren en sus carros, lo que hace un muy buen constraste con el vidrio negro de la parte trasera.

Además de las mismas especificaciones del OnePlus 7T Pro, que prometen uno de los mejores desempeños en un celular, también en la parte trasera tiene cámaras que, cuando no las estás usando, no se ven.

Galaxy Note 10 Lite

El Galaxy Note 10 Lite logra un buen balance de especificaciones con un diseño relativamente atractivo. Además, es el teléfono más barato para comprar con la versión más reciente del excelente lápiz óptico de Samsung.

La empresa surcoreana no ha anunciado el precio de este dispositivo ni una fecha exacta de disponibilidad, pero será más barato que el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, y se espera que llegue en los próximos meses a diferentes mercados.

Galaxy S10 Lite

El Galaxy S10 Lite es muy parecido que el Galaxy Note 10 Lite, pero en vez de tener un procesador Snapdragon 855 tiene un procesador Exynos que debería ofrecer una experiencia similar.

El diseño del Galaxy S10 Lite es muy colorido y considero que atractivo considerando que está llegando para la gama media o gama media alta.

Lo malo es que este celular no tiene conector de audífonos tradicional, como el Galaxy Note 10 Plus, y no tiene un lápiz óptico, pero en sus cámaras traseras tiene la nueva estabilización óptica de imagen de Samsung que se rumora llegaría en el Galaxy S11 o Galaxy S20.

Lo mismo que con el Note 10 Lite, no se sabe cuándo estará disponible ni el precio, pero seguramente estará disponible en los próximos meses en diferentes mercados por un precio inferior que el Galaxy S10 Plus, S10E y S10.

Samsung Galaxy A51

El sucesor del buen celular Galaxy A50, Galaxy A51 llega con el mismo concepto y algunas mejoras. Esto significa que a pesar de que no conocemos el precio, el celular tiene un buen balance de especificaciones y diseño, considerando que es un teléfono de gama media.

Galaxy A71

Igualmente, el Galaxy A71 tiene un diseño casi idéntico al del Galaxy A51, pero es un poco más grande (6.7 ante 6.5 pulgadas) y tiene mejores especificaciones, que también hacen que su precio sea un poco más alto.

Dicho esto, este dispositivo también debería lograr un buen balance de especificaciones para quienes están dispuestos a gastar un poco más.

TCL 10 Pro

El TCL 10 Pro es un celular atractivo que promete costar menos de US$500, cuatro cámaras traseras y especificaciones adecuadas para la mayoría de usuarios.

Desafortunadamente, no han sido reveladas todas las especificaciones, ni se sabe cuándo estará disponible en el mercado. Lo cierto es que gana principalmente por un buen diseño y la promesa de ser "barato".

