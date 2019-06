Los mejores cargadores portátiles y bancos de poder para dispositivos Android

Había una vez en que parecía que todo mundo estaba comprando fundas de batería para obtener más energía para que sus teléfonos le durarán todo un día. Sin embargo, el mayor problema con las cubiertas de batería es que hacen que el teléfono sea aparatoso y pesado, y algunas fundas hasta afectan la recepción inalámbrica. A medida que los teléfonos aumentan de tamaño, las fundas de batería ya no tienen la utilidad ni la lógica de antaño. En mi opinión, un paquete externo de batería es la solución.

Por ello, he reunido las mejores baterías compactas, con énfasis en los dispositivos Android. Aunque cuestan más, las baterías con una salida integrada de USB-C son mis favoritas porque no tengo que preocuparme de llevar conmigo un cable de carga. (Los modelos con cables USB-C integrados también deberían funcionar para modelos iPad Pro). También he incluido algunas opciones económicas para aquellos que quieren gastar lo menos posible.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Los mejores paquetes de batería con cables USB-C integrados

Mophie PowerStation Plus USB-C Sarah Tew/CNET PowerStation Plus USB-C de Mophie tiene un precio regular de US$80, pero lo puedes comprar por US$45 por la versión que tiene una batería de 6,040-mAh. Con el puerto USB, puedes cargar dos dispositivos de forma simultánea. La versión de 4,000 mAh cuesta US$33. Ver en Amazon

Los mejores paquetes de batería con cables Lightning integrados y enchufes desplegables

Ventev Powercell 6010 Plus USB-C Sarah Tew/CNET Como el PhoneSuit Journey, el Ventev Powercell 6010 Plus de US$50 tiene enchufes desplegables integrados y un cable USB-C integrado. Tiene una batería de 6,000 mAh y un puerto USB estándar para que puedas cargar otros dispositivos con el cable extra. Ver en Amazon

MyCharge HubPlus-C Sarah Tew/CNET El HubPlus-C de MyCharge tiene un enchufe desplegable integrado, un cable USB-C y un puerto de salida USB. Es un poco aparatoso, pero con una batería de 6,700 mAh, puede cargar la mayoría de los teléfonos dos veces (y hasta tres veces). Tiene 18 vatios de poder y la función Quick Charge 3.0 de Qualcomm, que permite cargar los dispositivos más rápidamente con USB-C. Ver en Amazon

Los mejores bancos de poder de alta capacidad con la función PD Quick Charge

Anker PowerCore 10,000 PD Amazon El Anker PowerCore 10,000 PD se vende por unos US$45. Aunque es más grueso que algunos de los cargadores en esta lista, es uno de los cargadores portátiles de 10,000 mAh más pequeños y tiene un puerto USB-C PD de 18 vatios que brinda carga rápida. El cable que se requiere para la carga rápida (USB-C a USB-C) viene incluido. Ver en Amazon

Mophie Powerstation PD Sarah Tew/CNET Powerstation PD de Mophie está disponible en versiones de 6,000 mAh (US$60) y 10,050 mAH (US$80). El modelo de 6,000 mAh ofrece 18 vatios de poder desde su puerto USB-C. También puedes cargar un segundo dispositivo desde el puerto USB-A. Ver en Amazon

Aukey Power Bank PD 10K Amazon Con un precio de US$30, el Aukey Power Bank PD 10,000 mAh es uno de los bancos de poder de alta capacidad más asequibles que puedes encontrar. Además es esbelto y ofrece 18 vatios de carga rápidas desde su puerto USB-C PD. Ver en Amazon

Los mejores bancos de poder esbeltos y baratos (sin cables integrados)



Anker PowerCore Slim 5000 El Anker PowerCores Slim 5000 (US$30) tiene una batería de 5,000 mAh y es bastante delgado. Aunque ha estado en el mercado durante varios años, funciona con los iPhone más recientes y modelos Android más recientes. Pero tienes que proveer tú mismo el cable. Ver en Amazon

MyCharge Go Sarah Tew/CNET MyCharge GoExtra es una batería sencilla y delgada (en el centro en la foto) con una hebilla de tela integrada. La versión de 4,400 mAh cuesta US$25 mientras que la Go Big (6,000 mAh) cuesta US$5 más y tiene dos puertos de salida USB en lugar de uno. También está el Go Mini de 2,600 mAh que cuesta US$20, y el Go Style que puedes ajustar a tu llavero y que cuesta US$10. Ver en Amazon

Mophie Powerstation Mini Sarah Tew/CNET El Mophie Powerstation Mini es muy esbelto y elegante. Tiene una batería de 3,000 mAh. Ningún cable está incluido, pero los puedes comprar por par en Amazon por unos US$30. Ver en Amazon

Los mejores paquetes de batería con un enchufe desplegable

Anker PowerCore Fusion Portable Charger Anker Este modelo de Anker es básicamente un cargador que se conecta a la pared con una batería integrada de 5,000 mAh. Tiene dos puertos USB estándar y un pequeño indicador LED que te permite revisar el nivel de carga al presionar un botón. Su precio ronda entre US$26 y US$30. Ver en Amazon

MyCharge Home & Go Portable Charger 4,000 mAh Sarah Tew/CNET El MyCharge Home & Go Portable Charger tiene puntas deplegables integradas para que lo puedas enchufar en el tomacorrientes. La versión más pequeña y esbelta de 4,000 mAh cuesta unos US$30 y tiene un solo puerto de salida USB (el cable USB-C no está incluido), mientras que la versión de 8,000 mAh cuesta US$40 y tiene dos puertos de salida USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Ver en Amazon

Los mejores cargadores Qi portátiles

MyCharge Unplugged 3K or 5K Amazon La serie MyCharge's Unplugged viene en los modelos 3K (3,000 mAh), 5K (5,000 mAh), 8K (8,000 mAh) y 10K (10,000-mAh). Todos son paquetes de batería portátiles con capacidad de carga inalámbrica. tiene puertos de salida USB para cargar el dispositivo con un cable (puedes cargar dos dispositivos de manera simultánea). La versión 3K cuesta US$30 y la versión 5K es un poco más gruesa pero no cuesta mucho más. Ver en Amazon

Moshi Porto Q 5K Sarah Tew/CNET El Porto Q 5K de Moshi (5,000-mAh) no es barato: cuesta US$85. Pero como el MyCharge Unplugged, es una batería portátil que también sirve como almohadilla de carga inalámbrica. Carga a través de USB-C en lugar de Micro-USB. Tiene una puerto de salida USB para carga con cables y puedes cargar dos dispositivos de forma simultánea. Ver en Amazon

Banco de poder con bocina integrada



Harman Kardon Esquire Mini 2 Sarah Tew/CNET Si estás buscando una batería portátil que también puede reproducir música, el Esquire Mini 2 (US$130) es una bocina Bluetooth que tiene un puerto de salida USB para cargar dispositivos (el cable Lightning no está incluido). Suena muy bien para su tamaño. Ver en Amazon

Bancos de poder para dispositivos Android Producto Capacidad Cable USB-C incluido Puntas AC integradas Carga rápida Precio Peso Mophie PowerStation Plus USB-C 6,080 mAh Sí No No US$45 5.92 oz MyCharge Hub Mini 3,300 mAh Sí Sí Sí US$80 6.88 oz Ventev Powercell 6010 Plus 6,000 mAh Sí Sí No US$38 6.72 oz Anker PowerCore 10,000 PD 1,000 mAh No No Sí US$45 6.80 oz Mophie Powerstation PD 6,000 mAh No No Sí US$60 5.20 oz Aukey Power Bank PD 10,000 mAh 10,000 mAh No No Sí US$30 7.41 oz Anker PowerCore Slim 5000 5,000 mAh No No No US$30 7.40 oz MyCharge Go series 4,400 mAh No No No US$25 2.40 oz Mophie Powerstation Mini 3,000 mAh No No No 2 por US$29 3.18 oz Anker PowerCore Fusion Portable Charger 5,000 mAh No Sí No US$26 6.60 oz MyCharge Home & Go Portable Charger 4000 mAh 4,000 mAh No Sí No US$29 4.00 oz MyCharge Unplugged 3K 3,000 mAh No No No US$30 4.80 oz Moshi Porto Q 5K 5,000 mAh No No No US$85 5.50 oz Harman Kardon Esquire Mini 2 2,200 mAh No No No US$130 8.80 oz

Comparación de paquetes de baterías

Hemos usado todos los modelos listados arriba por un período de semanas y meses. Las baterías que resaltamos en este artículo son aquellas que recomendamos sobre docenas, si no cientos, de otros modelos a la venta en Amazon y otras tiendas. Por ello, nos hemos enfocado en algunas marcas favoritas: Mophie, MyCharge y Anker, además de Aukey, Ventev, Moshi y Harman Kardon.

Qué tener en cuenta cuando compras baterías

Estas son algunas cosas que debes tener en mente cuando estás buscando un paquete de batería:

Una alta calificación de poder (mAh) significa que obtendrás más cargas, pero que también la batería es más pesada.

Para los teléfonos Android más recientes, debes comprar una batería con una capacidad de al menos 3,000 mAh, que te debe brindar una carga completa. Con la excepción de Harman Kardon, todos los modelos mencionados arriba lograron este cometido.

Varios puertos de salida USB te dejarán cargar más de un dispositivo al mismo tiempo.

Todos estos productos utilizan baterías recargables de ión litio, por lo que tienen que ser almacenados siempre en la maleta de mano cuando viajas por avión. Las aerolíneas y las agencias regulatorios están prohibiendo estas baterías en las maletas documentadas.

Algunas de las baterías mencionadas arriba son modelos USB-PD, que brindan carga más rápida de teléfonos y otros productos con USB-C que son compatibles con la carga rápida. Estos cargadores PD pueden cargar dispositivos USB-C más grandes (laptops, Nintendo Switch