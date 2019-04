5 características de los Galaxy S10 que adorarás

El Galaxy S10, S10E y S10 Plus son teléfonos rápidos y potentes con excelentes cámaras y una larga duración de batería. Son resistentes al agua, tienen conector tradicional para audífonos y se pueden cargar de forma inalámbrica. Así que hay mucho que nos gusta de estos teléfonos. Esto no significa que sean perfectos (aquí listamos las cosas que no nos gustan), pero, concentrémonos aquí en el lado bueno de los Galaxy S10.

Calidad de pantalla

El tamaño de las pantallas de los teléfonos de la serie Galaxy S10 de 5.8 pulgadas hasta 6.4 pulgadas, con biseles delgadísimos. Los S10 y S10 Plus tienen orillas redondeadas, mientras que el S10E tiene una pantalla plana. Los bordes curvos dan una sensación inmersiva, pero en la pantalla plana del S10E puedo posicionar el cursor de forma más precisa.

De todas maneras, el brillo, la nitidez y la legibilidad en exteriores en la pantalla de los tres teléfonos hacen que sea un placer usar estos dispositivos. Mientras que el S10Plus tiene una resolución total de 3,040x1,440 pixeles, su resolución predeterminada de 2,280x1,080 pixeles para ahorrar batería. Esta resolución está bien para la mayoría de los usuarios, pero siempre puedes aumentarle al ir a los ajustes de pantalla.

Opciones de almacenamiento

El almacenamiento es una de esas cosas a la que no le prestas atención hasta que se te agota. Comparado con teléfonos como el iPhone XS y el Pixel 3, las opciones de almacenamiento de los S10 son bastante generosas.

El S10 tienen un almacenamiento inicial de 128GB y tiene una ranura de tarjeta microSD para darte la opción de obtener una capacidad de almacenamiento de hasta 512GB. Para los usuarios que tienen un montón de archivos para almacenar, el S10 Plus da la opción de hasta 1TB (con 12GB de RAM) o 1.5 TB con la tarjeta microSD.

Galaxy S10: Opciones de almacenamiento

Galaxy S10E Galaxy S10 Galaxy S10 Plus Almacenamiento 128GB, 256GB 128GB, 512GB 128GB, 512GB, 1TB RAM 6GB, 8GB 8GB 8GB, 12GB Expansión de almacenamiento Hasta 512GB Hasta 512GB Hasta 512GB

Calidad de la cámara en modo automático

Desde el Galaxy S10E (que tiene dos cámaras traseras y una frontal) hasta el S10 Plus (que tiene tres cámaras traseras y dos frontales), la calidad de la imagen es consistentemente buena. La mayoría de las cámaras de los teléfonos toman buenas imágenes en exteriores, ya que hay mucha luz. Una gran cámara toma buenas fotos, con bordes detallados y exposición apropiada, en condiciones de luz difíciles.

La cámara de Samsung es, sin duda, de primera clase, y el optimizador de escena automático que se activa y se desactiva ayuda a sacar lo mejor de tu foto. Si no te gusta el resultado, puedes darle un toque para desactivarlo.

Angela Lang/CNET

Una de mis funciones favoritas de la cámara es la opción de intercambiar los lentes de la cámara desde el regular hasta el ultra gran angular. Otra función que me gusta es el modo de color que forma parte de la herramienta de retratos. Me encanta editar las fotos después de tomarlas y deseo que tuviesen más efectos.

El Huawei P30 Pro es el mayor rival del Galaxy S10 Plus cuando se trata de la cámara, y especialmente del modo de noche y capturas con zoom. Aquí comparamos al Galaxy S10 Plus y el Huawei P30 Pro.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10 Plus: ¿cuál es mejor?

Duración de batería

Los tres teléfonos de la serie Galaxy S10 tienen una gran duración de batería que te puede durar todo el día. El S10E tiene la menor duración, ya que es el más pequeño, pero si no lo usas para ver videos de YouTube y navegar por la Web todo el día, su duración te bastará.

El Galaxy S10 Plus, por su parte, me ha durado desde temprano en la mañana hasta entrada la noche. Después de usarlo como un hotspot móvil para mi laptop durante horas, no dudaba de que aún le quedaba horas de batería antes de que me fuera a dormir.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Cerámica vs. vidrio ¿cuál es más resistente?

La duración de la batería se deprecia con el tiempo. Y mientras más tareas intensas realices con tu teléfono, más rápido se desgastará la batería. Pero el iniciar con una gestión eficiente de energía me da esperanza de que no tendré que cargar el S10 cada cuantas horas.

Carga inalámbrica Wireless PowerShare

Esta es mi función favorita del Galaxy S10. Wireless PowerShare es una nueva función que te permite transformar tu teléfono en un cargador inalámbrico para recargar accesorios y teléfonos con la tecnología Qi. Este es el protocolo estándar, por lo que debe funcionar con la mayoría de dispositivos que sean compatibles con carga inalámbrica, hasta con los iPhone.

Andrew Hoyle/CNET

Pero hay un límite: si tu S10 tiene el 30 por ciento de carga, ya no podrá recargar a otros dispositivos.

Samsung no es la primera empresa en introducir este tipo de carga inversa, pero es una adición significativa para la formidable línea de teléfonos de Samsung.

