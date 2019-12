Estas son las mejores bocinas Sonos a partir de US$100

Con el lanzamiento de las bocinas Symfonisk de Ikea, la cantidad de productos que incluyen streaming de música a través de Sonos se ha vuelto más diversa que nunca. El sistema de Sonos ya era bastante sólido, con características como Alexa de Amazon y el Google Assistant, AirPlay 2 de Apple y compatibilidad con una gran cantidad de servicios de streaming de música, incluidas aplicaciones como Spotify.

Pero a medida que se incrementa la cantidad de productos de Sonos, también se hace más difícil determinar qué modelo conviene comprar. Con eso en mente, hemos preparado una guía rápida sobre el mundo de Sonos para ayudarte a descubrir qué productos son más adecuados para ti y cuáles te ofrecen el mejor rendimiento por tu dinero.

Sonos es uno de los sistemas de audio multihabitación más antiguos del mercado y también uno de los más exitosos. Dado que la forma en que consumimos música digital ha ido cambiando (de la reproducción de discos compactos a los servicios de streaming y más), el sistema también se ha ido adaptando y creciendo.

Sonos comenzó como una forma para reproducir MP3 en tus bocinas ya existentes, y se ha expandido para ser compatible con servicios de streaming de música en una gran variedad de bocinas de mesa, amplificadores, barras de sonido y bocinas para bajos (subwoofers). Inicialmente el sistema se controlaba con una aplicación de escritorio y el controlador portátil CR100, pero luego pasó a incluir aplicaciones móviles y ahora funciona con asistentes de voz. Sonos ofrece dos productos, que funcionan con los comandos de voz tanto de Google Assistant como de Alexa.

Lee más: Las mejores bocinas inalámbricas para regalar en la Navidad de 2019

He aquí algunas cosas que necesitas saber sobre la línea de productos de Sonos:

La línea actual de Sonos es la siguiente:

Lee más: Sonos Move: la nueva bocina de Sonos dice adiós a los cables

Como puedes ver, hay dos versiones ligeramente distintas de la Sonos One, pero funcionan exactamente de la misma manera. Todavía puedes encontrar la Gen 1 a la venta por US$179 o menos, mientras que la Gen 2 cuesta US$199. Lee nuestro análisis de la Sonos One .

Lee más: Las mejores bocinas inalámbricas para regalar en la Navidad de 2019

Ahora que se ha discontinuado la producción de la Sonos Play:3 , tu siguiente mejor opción es un par de bocinas Sonos One. Configurar las bocinas en función de emparejamiento estéreo es muy sencillo gracias a la aplicación Sonos y el sistema tiene un mejor sonido que otras bocinas de precio equivalente como la Google Home Max o el Apple HomePod. Lee nuestro análisis de la Sonos One .

El Sonos Play:5 es un producto relativamente especializado: no muchas personas tienen espacio para una bocina de mesa grande y relativamente cara, pero ofrece el mejor sonido de todos los dispositivos Sonos. Su único inconveniente es que no cuenta con las funciones de comando de voz de los modelos más nuevos. Lee nuestro análisis de la Sonos Play:5 .

La Sonos Playbase es una base de sonido completa (lo que significa que tu televisor va apoyado sobre ella) y de excelente desempeño. Este sistema no necesita un subwoofer, y a menos que Sonos lance un modelo Sub más barato, esto es lo mejor que tu dinero puede comprar por menos de US$1,000. Lee nuestro análisis de la Sonos Playbase .

Sarah Tew/CNET

Este sistema surround de barra de sonido se encuentra en el límite superior de lo que la mayoría de las personas deberían pagar, y ofrece un gran sonido envolvente y emociones musicales. Puedes combinar la Sonos Beam (US$399), la Sonos Sub (US$699) y un par de bocinas Ikea Bookshelf (US$99 cada una). Aunque la Sonos Sub por sí sola es bastante costosa, es un gran complemento para la Sonos Beam, más pequeña, y agregar sonido envolvente completa el efecto. Este sistema no tiene Atmos, pero si montas la bocina Bookshelf en la parte superior de la pared detrás de ti, no lo echarás de menos. Lee nuestro análisis de la Sonos Sub.