Estas son las mejores bocinas para PC de 2020

Una de las cosas que normalmente falta cuando compras una computadora, ya sea una portátil o de escritorio, es un buen sonido. Sí, las computadoras portátiles están equipadas con pequeñas bocinas que emiten un audio aceptable, pero no es exactamente un sonido estéreo rico y completo, sin mencionar que solo se reproduce muy alto y tiende a faltar seriamente en el departamento de bajos.

Si estás buscando evitar las bocinas de tu computadora portátil y llevar ese sonido al siguiente nivel, es hora de buscar una bocina pequeña o portátil para hacer ese trabajo. Hay una multitud de bocinas para PC de donde elegir, y ciertamente puedes emparejar tu PC con una bocina Bluetooth para aumentar el sonido. Pero aquí hay un vistazo a una gama de bocinas (o altavoces) para PC a varios precios.

Algunas tienen opciones simples de conectividad analógica, mientras que la mayoría ahora ofrece algún tipo de conexión digital, ya sea a través de USB o USB-C o una salida digital óptica que también puedes conectar a un televisor. Otras tienen conectividad inalámbrica Bluetooth, que te permite emparejar fácilmente las bocinas con todos tus dispositivos Bluetooth, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas. Como es de esperar, las mejores opciones de conectividad tienden a agregar algo de costo a los equipos, pero algunas bocinas de precio moderado tienen excelentes opciones de conectividad.

Ten en cuenta que no hemos analizado completamente muchas de estas selecciones, pero hemos escuchado todos los modelos seleccionados. Actualizaremos esta lista periódicamente.

En términos de sonido por el dinero, es difícil superar a las Pebble Plus 2.1 de Creative, que incluyen un subwoofer por menos de US$40. El subwoofer de 4 pulgadas no es exactamente muy atractivo, pero es una cajita negra que puedes esconder en una esquina de tu escritorio o debajo de él.

Audioengine

Si no te alcanza para el equipo A5 Plus Wireless de US$500 de Audioengine (ver más abajo), o no te gusta su tamaño algo grande, el A2 Plus es una buena alternativa, aunque una que produce menos graves y simplemente no es tan ruidosa o sonido completo. Aún así, suena muy bien para una minibocina del tamaño de una estantería y tiene un acabado brillante de piano que le da un aspecto premium.

Probé y analicé una versión anterior del A2 Plus en 2013. Ahora tiene conectividad Bluetooth con soporte para transmisión AptX (para dispositivos compatibles con AptX), pero aún usa un cable de audio estándar de 3.5 mm a 3.5 mm que conectas en la toma de audífonos o en la salida auxiliar de tu dispositivo.

A su precio de US$269, ofrece un sonido excelente en un diseño compacto y atractivo minimalista, razón por la cual parece ser tan popular en este momento. Algunos sitios lo tienen pendiente o no disponible en ciertas opciones de color (personalmente me gusta el blanco).