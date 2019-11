Los mejores autos de menos de US$30,000 de 2019

Honda

Las personas gastan cada vez más dinero en automóviles y por ello los precios de las transacciones de automóviles nuevos continúan al alza. El actual precio promedio de transacción de un automóvil nuevo es US$35,000. Sin embargo, existen muchas marcas y modelos que, aunque más baratos, son tan atractivos como otros vehículos de mayor precio.

Por ello, pedimos a nuestros editores de autos de CNET que eligieran los mejores autos disponibles en la actualidad que tengan un precio de venta sugerido por el fabricante (PVSF) menor de US$30,000. En esta selección encontrarás algo para casi todos los gustos, incluidos los de quienes buscan su próximo sedán familiar, una camioneta mediana o incluso un automóvil deportivo. Hay muchas opciones disponibles por debajo de US$30,000.

(Nota: aunque todos los vehículos que presentamos aquí tienen un PVSF base inferior a US$30,000, algunos de ellos son ofrecidos con niveles de equipamiento mayores que pueden superar este límite de precio).

Subaru Forester 2019

Como estás a punto de comprobar, hay muchos autos excelentes disponibles dentro esta categoría de precios. En mi caso, lo que necesito es un vehículo que me ofrezca un buen rendimiento en todo tipo de clima y espacio suficiente para un par de perros grandes, requisitos que por desgracia me han hecho descartar el WRX, que por el momento solo tiene un modelo sedán. También requiero que pueda jalar un pequeño remolque y llevar algunos kayaks en la parrilla portaequipajes del techo, y que tenga sistemas de seguridad activos que me hagan la vida más fácil cuando voy por la autopista rumbo al aeropuerto a las 4 de la mañana. Por eso, la mejor opción para mí en esta categoría de precios es el Subaru Forester 2019.

No es el auto de apariencia más deportiva del mundo, pero puede pasar por uno si eliges el equipamiento Sport, que incluye acabados de pintura en blanco y naranja. Sus 182 caballos de fuerza del motor de cuatro cilindros y 2.5 litros son suficientes para mantener las cosas interesantes, mientras que su transmisión variable continua (TVC) es... bueno, modesta, por decirlo de alguna manera.

Si fuera tú, le agregaría el paquete tecnológico o "tech package" de US$795, que mejora el (de por sí muy bueno) sistema EyeSight, que ofrece monitoreo de punto ciego y alertas de tráfico cruzado, y además agrega la pantalla Starlink de mayor tamaño. Eso eleva el precio del Forester Sport de US$28,795 a US$ 29,590, que es una muy buena relación calidad/precio si lo comparas con el modelo Volvo más cercano.

-- Tim Stevens

Honda Accord 2019



En esta época en que los consumidores se apresuran por comprar cualquier vehículo que tenga la apariencia de un SUV, la gente parece haber olvidado lo maravilloso y competente que es el Honda Accord. Y eso, para mí, es prácticamente un crimen, sobre todo porque este modelo de décima generación (nuevo para 2018) es un verdadero encanto. Reúne en un solo auto el tradicional diseño detallista de Honda y una dinámica de manejo atractiva con una nueva dosis de refinamiento y tranquilidad.

Con un precio de US$23,720 más US$920 por la entrega, incluso el modelo básico LX con su motor turbo de 1.5 litros y TVC es un campeón, pero si tienes más dinero a la mano, el modelo Sport de US$26,180 es una opción divertida y espaciosa para quienes disfrutan conducir, pero también necesitan espacio para su familia. El modelo Touring, su categoría máxima, cuesta US$34,990 sin equipamiento adicional, pero tiene la apariencia y se siente como un Acura. Dale un vistazo: este auto es mejor aún que su pariente TLX.

El Accord tiene abundante tecnología disponible, que incluye una pantalla de visualización de cabeza levantada (head-up display), carga inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto, y una amplia lista de funciones de conducción avanzadas. Incluso cuenta con un modelo híbrido bastante bueno. Solo desearía que el Accord ofreciera una opción de tracción en las cuatro ruedas, pues ello ayudaría a que más clientes dejaran de lado los autos crossover y se decidieran por este elegante sedán.

-- Chris Paukert

Ford Ranger 2019



En 2019 Ford trajo de vuelta la camioneta Ranger de tamaño mediano, y ya es una de nuestras favoritas en su categoría. Para la mayoría de las personas, una camioneta de este tamaño ofrece un gran potencial, y sus dimensiones, menos imponentes que las de una Ford F-150, por ejemplo, hacen más sencillo conducirla y disfrutarla en el día a día.

La Ranger cuenta con un motor I4 con turboalimentación de 2.3 litros, con 270 robustos caballos de fuerza y 310 libras/pie de torsión. Una transmisión automática de 10 velocidades se encarga de los cambios de velocidad, y cuenta con opciones disponibles de tracción en dos ruedas o en las cuatro ruedas. Cuando se ponen a prueba sus capacidades como camioneta, la Ranger es una de las mejores opciones en el segmento: puede remolcar hasta 7,500 libras (3,400 kilogramos) y transportar 1,860 libras (840 kilogramos) de carga en su plataforma.

Es cierto que la cabina se ve algo anticuada, pero es un buen lugar donde pasar el tiempo. Los asientos son cómodos, la tecnología de infoentretenimiento Sync 3 es muy sencilla de usar y cuenta con una gran variedad de funciones. En suma, la Ranger se siente como una camioneta de tamaño adecuado, y ha llegado en un buen momento.

-- Steven Ewing

Mazda CX-5 2019



No es difícil encontrar en venta un vehículo crossover compacto y económico. Sin embargo, es más difícil encontrar uno que parezca que podría tener un precio US$10,000 por encima del que tiene en realidad. Gracias a su diseño, el tratamiento que han dado a sus interiores y su enérgica dinámica de conducción, el Mazda CX-5 rinde muy por encima de su precio de venta.

Desde su actualización en 2017, el CX-5 tiene una calidad de conducción y quietud interior que lo ponen a la altura de los crossovers de la competencia. Es eficiente en el consumo de combustible, fácil de conducir y lo suficientemente espacioso como para transportar a una familia y sus pertenencias. Mazda también ofrece toda la tecnología de seguridad que se pueda desear, así como un sistema de infoentretenimiento que permite la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

Pero, sobre todo, el Mazda CX-5 se siente como un auto especial, ya sea que optes por el nivel de equipamiento Sport básico (desde US$25,395 con cargos de destino) hasta el modelo Signature de US$37,935, que incluye un robusto motor turbo. En una categoría en el que la gente normalmente compra un crossover por necesidad, el CX-5 es el vehículo que querrás comprar por deseo.

-- Jake Holmes

Lee nuestra evaluación del Mazda CX-5 2019

Honda Insight 2019



El Honda Insight 2019 logra algo sencillo pero sorprendente: en la ciudad, se ve y se siente muy similar a un Civic común y corriente. Sin embargo, debajo de su exterior elegante y discreto esconde un sistema de propulsión híbrido eléctrico que ofrece una eficiencia en el uso combustible comparable a la del Prius.

Toma un tiempo acostumbrarse al sonido del motor híbrido en serie de Honda, pero vale la pena por el ahorro que representa. En su especificación más ligera, el Insight ofrece 55 millas por galón en ciudad y 49 mpg en carretera. Sin embargo, durante nuestras pruebas, logramos resultados incluso mejores que estas estimaciones sin necesidad de aplicar técnicas de conducción eficiente (conocidas como hipermiling) ni esforzarnos mucho.

El Insight es simplemente un automóvil realmente bueno que ofrece un gran ahorro y es bastante "verde" sin parecerlo. También es una ganga, con precios desde alrededor de US$23,000. Eso deja bastante espacio en el presupuesto como para considerar el modelo Touring totalmente equipado de US$28,090, que incluye un mejor sistema de infoentretenimiento, tecnología de seguridad LaneWatch y mayores prestaciones de comodidad.

-- Antuan Goodwin

Hyundai Veloster N 2019



Me encantan los vehículos con una buena relación rendimiento/precio y el Hyundai Veloster N es sin duda uno de ellos, si se toma en cuenta que su precio básico de US$26,900 incluye un potente motor turboalimentado, amortiguadores adaptativos, poderosos frenos y un aspecto muy "cool".

En su versión estándar, el motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros del Veloster N ofrece 250 caballos de fuerza y 260 libras/pie de torsión. Esto viene acompañado por una transmisión manual de seis velocidades de cambio rápido con ajuste automático de revoluciones. La suspensión variable ofrece tres configuraciones, entre ellas la Normal, para una conducción tranquila por la ciudad, y la Sport Plus, para cuando te provoca atacar las esquinas.

Si optas por el paquete de alto rendimiento (Performance Package) de US$2,100 puedes animar aún más las cosas con una unidad de control de motor (ECU por sus siglas en inglés) que permite que el motor de cuatro cilindros turboalimentado llegue a 275 caballos de fuerza y ofrece mejoras de conducción como un diferencial de deslizamiento limitado, ruedas de 19 pulgadas con neumáticos P-Zero de Pirelli y rotores de freno más grandes. Lo mejor de todo es que, aun en su versión más potente, el Veloster N cuesta menos de US$30,000.

-- Jon Wong

Jeep Wrangler 2019

Si quieres salir a explorar la naturaleza salvaje, nada mejor que un Jeep. El Wrangler fue totalmente rediseñado para 2018 y sigue siendo el mejor SUV todoterreno que puedes comprar.

Obviamente, para tener un Wrangler de menos de US$30,000 debes hacer algunas concesiones en lo que respecta a la comodidad, pero de todos modos contarás con el motor Pentastar V6 de 3.6 litros, que ofrece hasta 285 caballos de fuerza y 260 libras/pie de torsión. También incluye una caja de distribución de dos velocidades y una transmisión manual de seis velocidades. Además, puedes retirar la parte superior y las puertas para viajes a cielo abierto por carretera.

El modelo básico de Wrangler es una gran opción para aquellos que solo necesitan tracción en las cuatro ruedas en ciertas ocasiones. Además, si tu idea es personalizar tu Wrangler, el modelo básico también es un excelente punto de partida. ¿Para qué comprar un Rubicon si solo vas a equiparlo con ejes de otros fabricantes y bloqueos de diferencial? Un modelo Sport de dos puertas cuesta desde US$28,045, más US$1,495 de cargo de destino.

-- Emme Hall

Mazda3 AWD 2019



El nuevo Mazda3 2019 eleva los estándares, y no solo para el segmento de sedanes y hatchbacks compactos, sino para el sector en general. La versión con tracción delantera es fantástica, desde la conducción hasta cómo luce por dentro y por fuera. Sin embargo, la incorporación de tracción en las cuatro ruedas constituye la cereza de un pastel ya de por sí delicioso.

La potencia proviene de un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros que produce 186 caballos de fuerza y 186 libras/pie de torsión controlados mediante una transmisión automática de seis velocidades y en las cuatro ruedas. Aunque no se trata de un automóvil de alto rendimiento, tiene mucha potencia para jugar en las curvas, mientras que su increíble tracción en las cuatro ruedas monitorea las maniobras del conductor y distribuye fácilmente la potencia en las cuatro esquinas del vehículo.

El pequeño Mazda está preparado para soportar todo clima y además es bastante eficiente. Según lo estimado por la EPA, este sedán rinde 25 millas por galón en ciudad y 33 mpg en carretera. El hatchback arroja cifras ligeramente más bajas, de 24/32 mpg en ciudad/carretera. El sedán de tracción en las cuatro ruedas tiene un precio desde US$24,000 (más $ 920 por cargos de destino), mientras que un hatchback con tracción en las cuatro ruedas cuesta desde US$29,820. Eso coloca al Mazda3 entre los modelos más caros frente a su competencia, pero gracias a su rendimiento muy por encima de lo que cuesta, bien vale la pena pagar el dinero extra.

-- Manuel Carrillo III

Volkswagen Jetta GLI 2019



Gracias a un reciente cambio de plataforma que le ha dado acceso a buena parte de la mejor y más avanzada tecnología de VW, el actual Jetta es el mejor que se ha fabricado en años. No es el vehículo más emocionante en sus versiones con equipamiento básico, pero todo cambia si das el salto al modelo GLI.

El Jetta GLI Autobahn con equipamiento completo ofrece la cabina digital (Digital Cockpit) de VW, una tecnología que sigue siendo poco habitual en vehículos de menos de US$30,000. La cabina digital de Volkswagen no es tan elegante como la cabina virtual (Virtual Cockpit) de los Audi, pero sigue siendo mucho mejor que lo que cualquiera de sus competidores ofrece por ese precio. Las otras cosas que nos gustaron del Jetta estándar, como materiales de primera y sólida calidad de fabricación, también se encuentran presentes en el GLI.

El Jetta GLI es pura diversión en un camino rural, un participante voluntario en un track day y un fiel compañero en la autopista. Es un automóvil que se adapta a todas las situaciones y te será difícil encontrar un modelo que ofrezca tanto por ese precio.

-- Kyle Hyatt

Mazda MX-5 Miata 2019



Muchos de los vehículos de esta selección se caracterizan por ser bastiones de sensatez, pero a algunos de nosotros aún nos gustan los automóviles que nos den algo de diversión y no nos dejen en la bancarrota.

Con los 181 caballos de fuerza y 151 libras/pie de torsión de su motor I4 de 2.0 litros, el MX-5 Miata 2019 es más poderoso que antes, y esta pequeña mejora lo hace mucho más aceptable para conducción diaria y para adelantar autos en la carretera.

Además de su nueva potencia, sigue siendo uno de los vehículos más accesibles y divertidos disponibles en la actualidad. Y tiene la cantidad precisa de balanceo para hacer un poco más emocionante cada giro en el camino.

-- Andrew Krok