Los mejores auriculares completamente inalámbricos de 2020

En términos numéricos, los AirPods de Apple han dominado el mercado de los auriculares completamente inalámbricos ("true wireless" en inglés) en los últimos años. Pero han aparecido muchos modelos nuevos que ofrecen un mejor sonido y mejor duración y rendimiento de la batería. Por eso, hoy contamos con una gran variedad de atractivos auriculares completamente inalámbricos para elegir, con muchos más en camino.

En CNET, contamos ya con una lista de los auriculares completamente inalámbricos de mejor relación calidad/precio. En esta lista te presentamos simplemente los mejores auriculares completamente inalámbricos. Recuerda que para obtener un rendimiento óptimo, los auriculares inalámbricos deben sentirse cómodos, tener un diseño ergonómico y un buen ajuste a tu oído, con un sello hermético. Si no puedes obtener un ajuste perfecto, probablemente te sientas decepcionado y pienses que te han estafado. Por eso, te sugerimos comprar tus auriculares a un proveedor con una buena política para devoluciones, como Amazon.

Sarah Tew/CNET Hasta ahora, Sony no ha ingresado de lleno al campo de los auriculares completamente inalámbricos (estilo AirPods), pero su nuevo modelo WF-1000XM3 podría cambiar las cosas. Aunque estos auriculares no son baratos, son los mejores en cuanto a calidad de sonido en este rango de precios, igualando y quizás incluso superando en calidad y rendimiento a sus competidores más caros, como Sennheiser, Beats, Master & Dynamic y Bang & Olufsen. También cuenta con una característica que esos auriculares inalámbricos no tienen: tecnología activa de cancelación de ruido para reducir el ruido ambiental. El único inconveniente de los WF-1000XM3 es que no están clasificados como auriculares a prueba de sudor o impermeables. Dicho esto, los utilicé para entrenamientos ligeros con un poco de sudor en el gimnasio sin ningún problema. Usan tecnología Bluetooth 5.0 compatible con AAC pero no con aptX. Resistentes al agua: no (no cuentan con certificación IPX).

Sarah Tew/CNET Aun cuando su sonido no es tan mágico como cabría esperar de un modelo que cuesta US$249, los AirPods Pro siguen siendo un excelente par de auriculares completamente inalámbricos. Esto se debe en gran medida a su diseño y ajuste ganadores, a su rendimiento mejorado de graves, a su eficaz cancelación de ruido y la excelente calidad de sus llamadas. Sí, son caros, pero la buena noticia es que los usarás tanto que probablemente termines gastando la batería, la cual se degrada con el tiempo y no es reemplazable, y tengas que comprar un nuevo par en 18 a 24 meses: eso, claro, si no los pierdes antes. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras).

A primera vista, los Elite 75t, cuyo precio original iba a ser US$200 pero ahora se venden por US$180, parecen una actualización más evolucionada de los reputados Elite 65t. Pero las actualizaciones resultaron ser más sustanciales de lo que pensaba inicialmente. Entre las mejoras más importantes están el tamaño más pequeño del Elite 75t (los auriculares y su estuche son un 20% más pequeños que en el modelo Elite 65t), la mayor duración de su batería y su carga con USB-C. Y luego están los cambios más pequeños, como el nuevo diseño de su estuche de carga, con imanes en el interior que hacen más fácil abrirlo y cerrarlo y mantener los auriculares dentro. Y aunque los Elite 75t no son tan cómodos de usar como los AirPods Pro y no cuentan con cancelación activa de ruido, suenan mejor, con un sonido en general más claro y una mejor definición de graves, siempre y cuando logres un buen ajuste en tu oído. Resistentes al agua: sí (clasificación IP55 – pueden soportar fuertes salpicaduras).

Sarah Tew/CNET Jaybird tuvo un comienzo difícil en el mundo de los auriculares completamente inalámbricos (es decir, "auriculares estilo AirPods") cuando lanzó su modelo para ejercicios Run en octubre de 2017. A principios del año pasado, los actualizó con el modelo inalámbrico Run XT. Estos auriculares estaban bien diseñados, pero tenían algunos pequeños problemas de rendimiento que les impedían llegar a ser geniales. Pero el modelo siguiente, los Vista (inserta aquí tus bromas sobre Windows Vista), incluyen mejoras en el diseño, la duración de la batería y el rendimiento (que los convierten en el producto de calidad que esperábamos que fueran los Jaybird Run), y son simplemente los mejores auriculares inalámbricos para corredores. Con un precio de US$180, estos auriculares a prueba de sudor son un poco más caros de lo que deberían, pero están entre los mejores auriculares completamente inalámbricos que llegaron al mercado el año pasado. Atraerán a quienes buscan un par discreto de auriculares deportivos completamente inalámbricos y totalmente impermeables. Resistentes al agua: sí (IPX7 – totalmente resistentes al agua y al sudor).

Sarah Tew/CNET Los Track Air Plus de Libratone han estado disponibles por varios meses en Europa, pero recientemente salieron a la venta en los EE. UU. (su precio de lista es US$200, pero actualmente se venden por US$190 en Amazon con un cupón de descuento de US$10). No suenan tan abiertos al oído como los AirPods Pro, pero su audio es más claro y tiene graves bien definidos. Puedes elegir entre modo neutro, refuerzo de graves y ajustes de agudos en la aplicación que lo acompaña. La cancelación de ruido también es decente, quizás no a la par de los AirPods Pro, pero cercana. Me gustó su ajuste: los auriculares se mantuvieron en mi oído cuando los usé para correr, y su estuche es solo un poco más grande que el de los AirPods Pro. Los Track Air Plus funcionan bien para hacer llamadas, y han mejorado su rendimiento gracias a una actualización de firmware. Sin embargo, debemos decir que la reducción de ruido no es tan buena como la de los AirPods Pro. La personas a las que llamé dijeron que me escuchaban fuerte y claro, pero los auriculares no amortiguaban el ruido de fondo tan bien como los AirPods Pro. Estos auriculares usan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC y aptX. Por cierto, Libratone también fabrica los auriculares Track Air, que cuestan US$150 (Amazon los tiene en descuento con un cupón de US$10) y no tienen función de cancelación de ruido, pero son similares en lo demás. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – resistentes al sudor y a prueba de salpicaduras).

Angela Lang/CNET En lo esencial, los Galaxy Buds Plus de Samsung lucen igual que los Galaxy Buds originales, pero la duración de su batería es de 11 horas para la reproducción de música (en lugar de 6) y tienen controladores duales para un mejor sonido y un micrófono adicional en cada auricular para ayudar con la reducción del ruido ambiental al hacer llamadas. Quedé impresionado con su sonido. Es preciso y suave, con graves profundos y bien definidos. Es más rico y amplio que el de los Galaxy Buds originales. La responsable de esto es la respetada compañía de audio austriaca AKG, que Samsung adquirió cuando compró Harman. Y aunque AKG también realizó mejoras en el modelo original, los Galaxy Buds Plus son una buena actualización y están a la altura de los Jabra Elite 75t (quizás hasta sean un poco mejores). Usan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC (ahora cuentan con una app para usuarios de iOS) y con el códec escalable de Samsung, que es similar a aptX pero exclusivo de los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras).

Sarah Tew/CNET Si no puedes pagar por auriculares AirPods Pro, los Soundcore Liberty Air 2 de Anker son una buena alternativa y un modelo de gran calidad para hacer llamadas. Al igual que los AirPods Pro, este par de auriculares hacen un trabajo bastante bueno en amortiguar el ruido ambiental (las personas a las que llamé dijeron que podían escucharme bien aun con mucho ruido de calle a mi alrededor). Si bien no tienen una cancelación activa de ruido, suenan casi igual de bien, tienen un buen ajuste y su diseño de aislamiento elimina de manera pasiva buena parte del ruido ambiental. Y cuestan solo US$100. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX5 – pueden soportar fuertes salpicaduras de agua).

Sarah Tew/CNET Lo más impresionante de los auriculares Free de EarFun son sus características: Bluetooth 5.0, carga por USB-C e inalámbrica y totalmente resistentes al agua (IPX7), según sus especificaciones. ¿Tienen un sonido fantástico? No, pero suenan bastante bien. No tienen la claridad de los auriculares completamente inalámbricos de gama alta que cuestan US$150 o más, pero cuentan con graves potentes y suficientes matices para evitar sonar aburridos. También son bastante fiables para hacer llamadas. Una excelente relación calidad/precio por menos de US$50. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX7 – totalmente resistentes al agua). Lee la reseña de CNET.

Sarah Tew/CNET Sí, el enorme estuche de carga con batería incorporada de los Powerbeats Pro es un inconveniente notable. Pero incorporar todas las características que hacen geniales a los AirPods de Apple y al mismo tiempo ofrecer un sonido más rico y una mejor duración de la batería en un diseño de auriculares que no se te caerán de los oídos es una propuesta ganadora. Solo asegúrate de comprarlos en algún lugar que tenga una buena política de devoluciones, en caso pertenezcas a la pequeña minoría de personas cuyos oídos no son "compatibles" con ellos. Los Powerbeats Pro usan Bluetooth 5.0 y tienen compatibilidad con AAC, pero no con aptX. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras).

Sarah Tew/CNET Anker es conocido por sus auriculares de buen precio, pero está tratando de ingresar a un territorio más premium con sus auriculares Soundcore Liberty 2 Pro, que tienen un precio de lista de US$150. Desde el punto de vista del diseño, comparten algunas similitudes con los WF-1000XM3 de Sony, aunque este modelo no tiene cancelación activa de ruido. Anker dice que cuentan con controladores grandes de 11 mm combinados con la tecnología de armadura balanceada de Knowles, con hasta 8 horas de duración de la batería con una sola carga (32 horas en total con el estuche de carga) y micrófonos con cancelación de ruido para ayudar a reducir el ruido ambiental y que las personas que llaman puedan escucharte mejor. Se cargan a través de USB-C y también admiten carga inalámbrica. No estoy seguro de que suenen tan bien como los WF-1000XM3 de Sony, pero ciertamente suenan como auriculares completamente inalámbricos premium, con un sonido rico que incluye un potente rendimiento de graves y muchos detalles. Algunas personas pueden tener algunas objeciones sobre el ajuste: tuve que utilizar mis propias almohadillas extragrandes para obtener un ajuste hermético y los Soundcore Liberty Air 2 me parecieron un poco más cómodos, pero los Soundcore Liberty 2 Pro tienen una buena relación calidad/precio. También funcionan muy bien para hacer llamadas (reducen bastante bien los ruidos de fondo). Usan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC y aptX. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras).

Sarah Tew/CNET Los AirPods de segunda generación agregan algunas mejoras pequeñas pero importantes al modelo original, entre ellas reconocimiento de voz siempre activo y una opción de estuche de carga inalámbrica. También son un dispositivo de gran calidad para hacer llamadas, tanto en interiores como en exteriores. El modelo base sigue costando US$159, mientras que la versión con el estuche de carga inalámbrica cuesta US$199. Sin embargo, a menudo es posible encontrar ambos modelos en línea un poco más baratos. Resistentes al agua: no (no cuentan con certificación IPX). Lee más.

Sarah Tew/CNET Con un precio de US$300, los Momentum True Wireless de Sennheiser son más caros que los AirPods de Apple, los auriculares completamente inalámbricos Jabra Elite 65t y que los auriculares inalámbricos Elite Active 65t y Bose SoundSport Free. Pero su sonido es superior al de esos modelos, con mejores graves y un audio más preciso y limpio. También ofrecen un buen desempeño al hacer llamadas telefónicas, con una sólida cancelación de ruido, y ofrecen un ajuste por lo general cómodo, aunque son más grandes que los modelos de Jabra y sobresalen un poco más de la oreja. Su único inconveniente importante es que pierden gradualmente su carga cuando están en su estuche de carga y pueden terminar completamente sin batería en unos cuatro días si no recargas el estuche. He probado estos auriculares inalámbricos en el gimnasio, pero se ajustan suficientemente bien a mis oídos para correr con ellos. La duración de la batería es de 4 horas y el estuche proporciona dos cargas de batería adicionales. Los Momentum True Wireless usan Bluetooth 5.0, cuentan con compatibilidad con AAC y aptX, y una actualización de firmware ha mejorado ligeramente su rendimiento. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras).

Sarah Tew/CNET Realmente no sé qué tan elegantes (stylish) sean estos auriculares completamente inalámbricos, pero suenan bien. Con un precio de venta de US$100, están entre los modelos menos costosos de esta lista. 1More se hizo conocido por sus auriculares con cable Triple Drivers, que suenan muy bien y tenían una buena relación calidad/precio cuando los auriculares con cable aún estaban de moda. El mismo sonido claro y equilibrado está presente en los primeros auriculares completamente inalámbricos de 1More; no suenan tan bien como los Triple Drivers, pero suenan muy bien para ser un modelo completamente inalámbrico. Su perfil de sonido parece estar pensado para audiófilos, con un sonido más "preciso", lo que puede ser una decepción para los amantes de los graves, pero me gustaron. Pude lograr un ajuste hermético con uno de los juegos de almohadillas incluidos. Sin embargo, la aleta estabilizadora de los auriculares no me fue útil: simplemente inserté la almohadilla en mi oído para obtener un ajuste más seguro. La duración de su batería es de hasta 6.5 horas (pero puedes esperar más bien unas 5 horas si estás escuchando música a volúmenes altos), y su estuche de carga proporciona una duración de batería adicional de unas 17 horas. Estos auriculares usan Bluetooth 5.0 con compatibilidad para AAC y aptX. Resistentes al agua: no (no cuentan con certificación IPX).

Sarah Tew/CNET Los MW07 Plus de Master & Dynamic son la segunda generación del modelo MW07 de la compañía. Cuentan con una mayor duración de batería (10 horas vs. 3.5 horas), Bluetooth 5.0 y cancelación activa de ruido con dos micrófonos en cada auricular. Puede que no se ajusten bien a todos los oídos, pero ciertamente tienen un aspecto distintivo, así como un sonido muy bueno y una excelente experiencia auditiva si logras un ajuste hermético. Estos auriculares son conocidos por tener un perfil de sonido pensado para audiófilos, con un sonido suave y bien equilibrado y graves bien definidos. Disponibles en cuatro opciones de color por US$299, estos auriculares inalámbricos incluyen un elegante estuche de carga cromado que viene con una funda adicional para protegerlo (sí, el estuche puede rayarse si lo dejas en tu mochila). El estuche, con su batería recargable incorporada, proporciona tres cargas adicionales (se carga a través de USB-C). Estos auriculares son compatibles con AAC y aptX y tienen un alcance extendido de más de 20 metros, según Master & Dynamic. Resistentes al agua: sí (clasificación IPX5 – soporta salpicaduras constantes).

