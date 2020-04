Los mejores audífonos para mamá: Día de las Madres 2020

Había una vez cuando los audífonos (o auriculares) eran apreciados por su utilidad durante los viajes, ya sea en avión, tren,metro o cualquier lugar abarrotado en el medio. Pero ahora que el mundo se encuentra confinado debido al brote de coronavirus, la utilidad de los audifonos ha cambiado: son más importantes que nunca, pero ahora se trata de que ofrezcan una experiencia de escucha más privada o de tener una mejor comunicación mientras estamos encerrados, a menudo cuando muchos otros miembros de la familia están en la misma situación.

Es por eso que, al acercarse el Día de la Madre en Estados Unidos y muchos otros países de Latinoamérica, es ahora un buen momento para asegurarte de que tu mami tenga un par de audífonos buenos. Y aunque mamá merece lo mejor de lo mejor, sabemos que el dinero también es escaso en este momento, por eso incluimos algunas opciones que tienen un precio tan bajo como US$30. Todos estos audífonos han sido completamente analizados o probados por nuestros editores.

Me impresionó bastante su sonido. Es detallado y suave, con graves profundos y bien definidos. El sonido es más rico y espacioso que en los Galaxy Buds originales. La respetada compañía de audio austríaca AKG, que Samsung adquirió cuando compró Harman, está detrás del audio. Si bien AKG también "ajustó" los Buds originales, estos son una buena actualización con respecto a los originales: las características están a la altura de los Jabra Elite 75t, si no un poquito mejor. Utilizan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC (ahora hay una aplicación para iOS) y el códec escalable de Samsung, que es similar a aptX pero es propiedad de los teléfonos Samsung Galaxy.

Los audífonos Galaxy Buds Plus de Samsung lucen esencialmente iguales que los Galaxy Buds originales, pero su duración de la batería es de 11 horas para la reproducción de música (en lugar de 6), y contienen controladores duales para un mejor sonido y un micrófono adicional en cada botón para ayuda con la reducción de ruido externo al hacer llamadas. Además, ahora funcionan bien tanto en Android como en iOS.

Los audífonos Bose Noise Cancelling 700 de Bose, el tan esperado sucesor de sus modelos Quiet Comfort 35 II , pueden no ser un salto cuántico hacia adelante, pero estos audífonos inalámbricos ofrecen una calidad de sonido, calidad de llamada y cancelación de ruido ligeramente mejor. Estos audífonos que se colocan sobre las orejas cuestan US$400, pero son potentes y versátiles con hasta 20 horas de duración de la batería para escuchar podcasts, música y más.

A primera vista, los audífonos Elite 75t de Jabra parecen más una evolución de los muy buenos Elite 65t. Pero las actualizaciones resultan ser un poco más sustanciales de lo que pensaba. El tamaño más pequeño de los Elite 75t (los botones y la carcasa son un 20 por ciento más pequeños que los Elite 65t), su mayor duración de la batería y la carga USB-C son mejoras significativas. Y luego están los cambios más pequeños, como el nuevo diseño de la caja de carga, que utiliza imanes para que sea más fácil abrir y cerrar y mantener los brotes dentro. Si bien los Elite 75t no son tan cómodos de usar como los AirPods Pro de Apple y no tienen cancelación activa de ruido, suenan mejor, con un sonido general más claro y una mejor definición de graves, siempre que obtengas un sellado hermético

El estuche de carga no tiene nada que ver, pero los audífonos permanecen dentro del estuche bien gracias a unos imanes. Para ser claros, estos no son fantásticos, y solo funcionan bien para hacer llamadas, pero no vas a conseguir nada mucho mejor por US$30.

Al igual que los Air, por el precio (US$30), los Go Air son bastante buenos. La duración de la batería es de cinco horas (hay un cable USB integrado para cargar), el sonido es mejor de lo que cabría esperar y son resistentes al sudor con una clasificación IP44 (es decir, a prueba de salpicaduras). Si bien no hay una aplicación para ajustar los graves y los agudos, puedes alternar entre algunas configuraciones de ecualización preestablecidas (modos JLab Signature, Balanced y Bass Boost) tocando dos botones (sí, tienen controles táctiles).

Durante las fiestas de fin de 2019, JLab tuvo en oferta sus audífonos inalámbricos JBuds Air por US$30 o US$20 de descuento en su precio de lista de US$50. Esa oferta fue bastante decente. Pues ahora tenemos los Go Air, que son un 20 por ciento más pequeños y se venden por US$30. Están disponibles en cuatro opciones de color.

Sí, es verdad. A algunas mamás les gustan los audífonos con cables y simplemente no pueden abandonar los famosos Earpods blancos estándar de Apple con una conexión Lightning. Bueno, pues los Belkin Rockstar son unos audífonos con cable Lightning que tiene un diseño de aislamiento de ruido y suenan mejor que los audífonos con cable de Apple. También puedes hacer llamadas con ellos, por supuesto. Están disponibles en blanco o negro por unos US$30 y hay una opción USB-C para usuarios de Android.

Sarah Tew/CNET

Me gustó el ajuste de estos audífonos inalámbricos daneses: se fijan bien en mi oído (pude correr con ellos) y el estuche es solo un poco más grande que el de los AirPods Pro. También suenan bien. Tal vez no sean tan abiertos y aireados como los AirPods Pro, pero el audio es más claro y tiene bajos bien definidos. La cancelación de ruido también es decente, tal vez no a la par con los AirPods Pro, pero cerca.

Los Track Air Plus funcionan bien para hacer llamadas, y una actualización de firmware mejoró su rendimiento. Dicho esto, la reducción de ruido no es tan buena como la del AirPods Pro. La gente decía que podía escucharme clara y ruidosamente, pero los audífonos no amortiguaban el ruido de fondo tan bien como los AirPods Pro.

Estos usan Bluetooth 5.0 y tienen soporte para AAC y aptX.

Ten en cuenta que Libratone también fabrica los Track Air, que cuestan US$150 (Amazon actualmente les queita US$10 con un cupón) y no tiene características de cancelación de ruido, pero por lo demás son similares.