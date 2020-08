Los mejores audífonos para estudiantes

En medio de esta pandemia de coronavirus que ha provocado la reducción de los años escolares y obligado a la a muchos estudiantes a tomar clases desde casa, esta temporada escolar ha sido la más inusual en generaciones. Un par de audífonos inalámbricos son un elemento esencial para el estudio desde casa.

Con un sinfín de modelos de dónde escoger, no es fácil deducir cuál sería la mejor opción de audífonos para comprar en la actualidad. Con eso en mente, estamos destacando los modelos mejor calificados para ayudarte a reducir el universo de búsqueda para que le hagas un regalo a un estudiante. Varias opciones que te presentamos aquí están entre US$50 y US$60, por lo que pueden ajustarse a un presupuesto poco holgado.

David Carnoy/CNET Resistencia al agua : Sí (IPX4 — a prueba de salpicaduras). La segunda generación de los audífonos Momentum True Wireless 2 no son baratos: US$300, pero son mejores en todo a sus predecesores, con un diseño un poco más chico y cómodo, cancelación de ruido activa que rivaliza con los AirPod Pro, una vida de batería mejorada (hasta 7 horas frente a las 4 que duraba los originales) y mejor reducción de ruido durante llamadas. Lo más importante, sin embargo, es que tienen un sonido espectacular —para unos realmente inalámbricos, al menos— y ofrecen una calidad de sonido superior a la de los AirPods Pro. Usan Bluetooth 5.1 cono soporte para AAC y aptX codecs para dispositivos que tengan aptX, como los teléfonos Samsung Galaxy.

Lee más: Los mejores audífonos para trabajar en casa

Juan Garzon/CNET Los WH-1000XM3, la tercera generación los excelentes audífonos inalámbricos con cancelación de ruido de Sony, tienen un ajuste más cómodo e incluso un mejor desempeño que sus predecesores, calidad de sonido perfecta para escuchar música. Con una buena duración de batería, estos audífonos inalámbricos sobre la oreja son actualmente nuestra mejor selección para audífonos con cancelación de ruido, superando a los Bose Noise Cancelling Headphones 700, que son más caros. Estos audífonos Sony tienen un precio de lista de US$350, pero pueden encontrarse frecuentemente en descuento por US$280.

Lee más: Los mejores auriculares totalmente inalámbricos de 2020

Angela Lang/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 — Contra salpicaduras). Los Samsung Buds Plus se ven prácticamente iguales que los originales Galaxy Buds, pero su batería ofrece 11 horas de vida tocando música (por arriba de las 6 que ofrecía antes), y cuentan con controladores dobles para un mejor sonido y un micrófono adicional en cada auricular para ayudar con la reducción de ruido externo cuando se hacen llamadas telefónicas. Me impresionó el sonido. La calidad de audio es detallada y tersa, con un bajo profundo y bien definido. El sonido es más rico y más espacioso que en los originales Galaxy Buds. Usan Bluetooth 5.0 y tienen soporte para AAC (ahora hay un app para usuarios de iOS) y el codec escalable de Samsung, similar al aptX pero propietario de los teléfonos Samsung Galaxy. Lee más.

Lee más: Los mejores audífonos para trabajar en casa

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 — contra salpicaduras). Incluso aunque no suenen tan bien como esperarías de un modelo de US$249, los Apple AirPods Pro siguen siendo un gran par de audífonos verdaderos inalámbricos con cancelación de ruido. Esto se debe en gran parte a su diseño y ajuste, un rendimiento de graves mejorado y una cancelación de ruido efectiva. Son una excelente opción cuando quieres hacer una llamada o escuchar música mientras haces ejercicio. Sí, son caros a US$250, pero la buena noticia es que los usarás tanto que quizá se gastará la batería (se degrada con el tiempo y no es reemplazable) y tendrás que comprar un nuevo par en 18 o 24 meses, si no los pierde primero. Lee más sobre los Airpods Pro.

Lee más: Los mejores audífonos para hacer ejercicio

Sarah Tew/CNET Los Bose Noise Cancelling Headphones 700, los esperados sucesores de los Quiet Comfort 35 II, pueden no ser un salto cuántico hacia adelante, pero estos audífonos inalámbricos ofrecen una calidad de sonido, una función de llamadas y cancelación de ruido ligeramente superiores. Por desgracia, estos audífonos sobre las orejas cuestan US$400, aunque son potentes y versátiles con hasta 20 horas de duración de batería para escuchar podcasts, música y más. Prefiero el diseño y ajuste de los Sony WH-1000XM3 (además de que tienen un precio más bajo), y aunque se puede discutir sobre cuáles suenan mejor, una cosa es segura: este modelo funciona significativamente mejor para hacer llamadas. Para algunas personas puede valer la pena el costo adicional de estos audífonos. (Toma en cuenta que también puedes encontrarlos con descuentos).

Resistencia al agua: Sí (IP55 — pueden soportar grandes salpicaduras de agua). A primera vista, los Elite 75t, cuyo precio originalmente sería de US$200 y ahora los encuentras por US$180, parecen más una actualización evolutiva de los Elite 65t. Pero las actualizaciones resultaron ser un poco más sustanciales de lo esperadas. El tamaño más pequeño de los Elite 75t (el par de audífonos y la carcasa son un 20 por ciento más pequeños que los Elite 65t), su vida útil de la batería mejorada y la carga USB-C son mejoras significativas. Y luego están los cambios más discretos, como el nuevo diseño de la caja de carga con imanes en su interior que hacen que sea más fácil abrir y cerrar, y mantener los audífonos dentro. Aunque los Elite 75t no son tan cómodos de usar como los AirPods Pro y no tienen cancelación activa de ruido, sí hacen que la música suene mejor, con un sonido general más claro y una mejor definición de graves, siempre que logres un sello hermético en tu oreja. Solo toma en cuenta que los Jabra Elite Active 75t agregan una resistencia al agua ligeramente superior por US$20 más.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 — contra salpicaduras). Sí, el estuche de carga jumbo de los Beats Powerbeats Pro es un inconveniente notable. Pero la combinación de incorporar todas las características que hacen que los AirPods de Apple sean excelentes, al mismo tiempo que ofrecen una calidad de sonido más rica y mejor duración de batería en un diseño de audífonos inalámbricos que no se caerá de tu oreja (¡ganchos!) al final de cuentas, es una propuesta ganadora para audífonos para correr. Solo asegúrate de comprar estos audífonos en un sitio que ofrezca una buena política de devolución en caso de que seas de la pequeña minoría de personas que tiene orejas que no coinciden con estos audífonos. Toma en cuenta que estos audífonos se ofrecen con descuento frecuentemente, de US$250 a US$200; no pagues más de eso. Lee más.

EarFun Free Los mejores verdaderos inalámbricos por menos de US$50 Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX7 — totalmente resistentes al agua). Lo más impresionante de los EarFun Free son las características que tiene: Bluetooth 5.0, carga USB-C e inalámbrica y resistencia al agua completa (IPX7), de acuerdo con sus especificaciones. ¿Suenan fantástico? No, pero estos audífonos suenan bastante bien. No tienen la claridad de los verdaderos inalámbricos de gama alta, que cuestan US$150 o más, pero sí tienen bajos potentes y detalles suficientes para evitar sonar aburrido. También son bastante sólidos para hacer llamadas. Un valor excelente por menos de US$50.

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores audífonos para hacer ejercicios en 2020

David Carnoy/CNET Resistencia al agua: Sí (IP65 — aguantan una fuerte salpicadura). Los T1X TWS son un modelo con un desempeño sólido por su precio modesto de poco más de US$50. Ofrecen un buen sonido por su precio (hay un poco de impulso en los agudos que le dan claridad, lo que es tanto bueno como malo), se ajustan bien a mi oreja y quedé impresionado por cuán rápido se conectan con mi teléfono. La batería dura alrededor de 5 horas con una carga (a volúmenes altos de sonido) y cuentan con una función de carga rápida que te da otras dos horas tras 10 minutos de carga. Estos audífonos tienen controles táctiles y cuentan con una aplicación que te permite modificar el sonido con un ecualizador (yo lo dejé con la configuración que viene por defecto).

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX7 -- aguantan fuertes salpicaduras). A la mitad de precio de los Anker Soundcore Liberty Air 2 y con cualidades similares, los Soundcore Life P2 son una excelente opción a bajo precio. Estos audífonos cargan de manera horizontal en su estuche y se sienten un poco baratos, tanto el estuche como los audífonos en comparación con los Liberty Air 2. El sonido no es igual al de los Liberty Air 2, no son tan claros y el bajo no está bien definido. Sin embargo, son más cálidos y menos rígidos, lo que a mí me gustó, y suenan mejor que los originales Liberty Air. (Yo compraría estos en lugar de los Liberty Air, que cuestan US$80.) Aunque no ofrecen carga inalámbrica, tienen una carga USB-C.La vida de la batería es de siete horas y tienen un rating de IPX7, lo que significa que los puedes sumergir en el agua hasta tres pies y sobrevivirán. Quizá sean la mejor oferta de unos verdaderos inalámbricos de Anker actualmente.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 -- resistencia a salpicaduras). Los Libratone Track Air Plus llevan varios meses en el mercado europeo, pero recientemente llegaron a Estados Unidos. (Están en US$200 pero actualmente los encuentras en Amazon por US$190 con un cupón de descuento de US$10). No suenan tan francos como los AirPods Pro, pero el audio es más claro y tiene bajos bien definidos. Puedes elegir entre neutro, refuerzo de graves y ajustes de agudos con la aplicación complementaria. La cancelación de ruido también es decente, tal vez no a la par de los AirPods Pro, pero cerca. Me gustó su ajuste: los auriculares se quedaron bien en mi oreja (pude correr con ellos) y el estuche es solo un poco más grande que el de los AirPods Pro. Los Track Air Plus funcionan bien para hacer llamadas, y una actualización de firmware mejoró su rendimiento. Dicho esto, la reducción de ruido en estos audífonos no es tan buena como la de los AirPods Pro. La gente decía que podía oírme claramente, pero los audífonos no amortiguaban el ruido de fondo tan bien como los AirPods Pro. Usan Bluetooth 5.0 y tienen soporte para AAC y aptX. Ten en cuenta que Libratone también fabrica los Track Air, que cuestan US$150 y no tienen características de cancelación de ruido, aunque por lo demás son similares.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX7 — totalmente resistentes al agua). Jaybird tuvo un comienzo lleno de baches en el mundo de la tecnología de los verdaderos inalámbricos —es decir, los "audífonos tipo AirPod"— cuando lanzó sus audífonos de entrenamiento Jaybird Run, en octubre de 2017. Se actualizaron con la versión inalámbrica Jaybird Run XT a principios de este año, los Jaybird Run estaban bien diseñados, pero tenían algunos pequeños problemas de rendimiento que les impedían ser geniales. Pero el modelo sucesor inalámbrico, los Jaybird Vista incluyen mejoras en el diseño, la duración de batería y el rendimiento, que los convierten en el producto de calidad que esperabas de los Jaybird Run, y simplemente son los mejores audífonos inalámbricos para corredores. Con un precio de US$180, este modelo son un poco más caros de lo que deberían ser, pero están entre los mejores verdaderos inalámbricos que llegaron al mercado el año pasado. Son perfectos para quienes buscan audífonos deportivos más discretos, totalmente inalámbricos, a prueba de agua.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: No (carece de certificación IPX). Gracias a los WF-1000XM3, Sony se ha convertido finalmente en un participante dentro del mercado de los verdaderos inalámbricos. Aunque este par de audífonos no es barato, en lo que se refiere a calidad de sonido, son los mejores inalámbricos dentro del oído por este precio. Igualan y quizá superan la calidad y desempeño de competidores más costosos de marcas como Sennheiser, Beats, Master & Dynamic y Bang & Olufsen. Incluso, cuentan con una función que no tienen esos otros audífonos: cancelación de ruido activa. No son los mejores para hacer llamadas (su capacidad de reducción de ruido debería mejorar) y no son a prueba de agua. Usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC pero no para apt. Una nueva versión de este modelo, podría estar llegando al mercado en unos meses, así que podrían recibir un descuento.

Sarah Tew/CNET A mí no me encantan los audífonos con cancelación de ruido, pero los Anker Soundcore Life Q20 Hybrid con cancelación de ruido activa son una excepción. Son bastante decentes para su precio regular de US$60 y frecuentemente los encuentras con US$10 de descuento. No, los Life Q20 no suenan como los modelos premium, como los Sony WH-1000XM3, pero suenan bastante bien, que es todo lo que puedes pedir por este precio. Son cómodos de usar, la función de cancelación de ruido es aceptable, son buenos en llamadas y la batería dura hasta 40 horas.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 — cntra salpicaduras). Anker es más conocido por sus audífonos baratos, pero intenta ingresar a un territorio más premium con los Soundcore Liberty 2 Pro, que tienen un precio de lista de US$150. Desde el punto de vista del diseño, comparten algunas similitudes con los WF-1000XM3 de Sony, aunque este modelo no tiene cancelación de ruido activa. Anker dice que los auriculares tienen controladores grandes de 11 mm, combinados con la armadura equilibrada Knowles, con hasta 8 horas de duración de batería con una sola carga (32 horas totales de tiempo tocando, con la funda) y micrófonos con cancelación de ruido para ayudar a reducir el sonido ambiental para que las personas que llaman puedan escuchar mejor. Se cargan a través de USB-C y también tienen carga inalámbrica. No suenan tan bien como los Sony WF-1000XM3, pero suenan como un modelo premium, con un sonido rico que incluye un potente rendimiento de graves y muchos detalles. Algunas personas pueden tener algunas objeciones sobre el ajuste: tuve que ponerles mis propias puntas XL para un sello hermético y encontré que los Soundcore Liberty Air 2 de Anker eran un poco más cómodos, pero los Soundcore Liberty 2 Pro tienen un buen precio. Usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC y aptX.

Más recomendaciones de audífonos de CNET en Español