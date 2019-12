Estos son los mejores audífonos para salir a correr

A lo largo de los años, he probado muchos auriculares deportivos e inalámbricos y he descubierto que, cuando se trata de salir a correr, algunos funcionan mejor que otros. Pero ¿de qué depende que unos auriculares sean buenos para correr? Para empezar, los mejores auriculares para corredores deben ser inalámbricos e, idealmente, true wireless (es decir, sin cables de ningún tipo).

En segundo lugar, y más importante aún, los auriculares deben brindarte un ajuste seguro y cómodo, sean de los modelos que cubren las orejas o de los inalámbricos que se colocan dentro. Otros requisitos son una calidad de sonido decente, buena duración de la batería, durabilidad, cancelación de ruido y un rendimiento confiable (con mínimas pérdidas de señal). Por último, deben ser resistentes al sudor, por razones obvias. Esa es la razón por la que los extraordinarios auriculares Sony WF-1000XM3 no figuran en esta lista.

Con esos criterios en mente, he reunido una selección de los auriculares inalámbricos que he probado y que me parecen adecuados para correr. E iré actualizando la selección a medida que vaya probando más modelos.

Sarah Tew/CNET Jaybird tuvo un comienzo bastante accidentado en el mundo de los auriculares true wireless (es decir, similares a los AirPods) cuando lanzó sus auriculares inalámbricos para entrenamiento Jaybird Run en octubre de 2017. Ese modelo, que la compañía actualizó a principios de este año con los Jaybird Run XT, tenía un buen diseño, pero presentaba pequeños problemas de rendimiento que evitaba que fueran excelentes. Pero su sucesor, el modelo Jaybird Vista, incluye mejoras de diseño, de la duración de la batería y de la calidad del audio, que lo convierten en el producto todos esperábamos que fuera el Jaybird Run. Con un precio de US$180, los Jaybird Vista son un poco más caros de lo que deberían, pero están entre los mejores auriculares true wireless que llegarán al mercado en 2019. El modelo Jaybird Vista atraerá sobre todo a quienes buscan un par de auriculares inalámbricos true wireless de diseño discreto y completamente resistentes al agua.

David Carnoy/CNET Los auriculares inalámbricos AfterShokz de conducción ósea transmiten el sonido a tu oído a través de tus pómulos. El gran beneficio de esta tecnología es que, gracias a su diseño abierto, puedes oír lo que ocurre a tu alrededor mientras escuchas música o hablas por teléfono a través de los auriculares. Ello permite a los corredores escuchar el sonido del tráfico, una característica de seguridad importante. Además, algunos coordinadores de carreras no permiten que los corredores utilicen nada dentro en los oídos, y es en estas circunstancias que son útiles los auriculares que cubren las orejas, como este modelo, en especial para quienes tienen la necesidad de escuchar música mientras corren. Una de las novedades de 2019 son los auriculares sobre la oreja Aeropex (US$160), que AfterShokz describe como sus "auriculares más livianos y de más alta calidad hasta la fecha". Desde mis pruebas iniciales, comprobé que la calidad del sonido de este par de auriculares es definitivamente superior que la del anterior modelo emblemático de la compañía, los Trekz Air (o Air, como se llaman actualmente). También son un poco más fáciles de llevar pues brindan un ajuste cómodo. Sin embargo, aunque AfterShokz continúa realizando pequeñas mejoras en el rendimiento con cada nueva versión de sus auriculares inalámbricos, la calidad del sonido aún no logra igualar a la de un par de auriculares tradicionales.

Sarah Tew/CNET Sí, el enorme estuche de carga de los Beats Powerbeats Pro es una importante desventaja de este modelo. Pero la idea de combinar todas las características que hacen geniales a los AirPods de Apple con una calidad de sonido más rica y una mayor duración de la batería en un diseño de auriculares inalámbricos que no se caerán de tus orejas es una propuesta ganadora para auriculares para correr. Solo asegúrate de comprarlos en un lugar que tenga una buena política de devoluciones, pues hay una pequeña minoría de personas que tienen problemas para que estos auriculares se adapten a sus oídos. Lee nuestro análisis de los Beats Powerbeats Pro.

Sarah Tew/CNET El modelo true wireless Jabra Elite Active 65t es la versión deportiva de los Elite 65t. Estos auriculares inalámbricos ofrecen una resistencia al sudor ligeramente mayor, por eso recomiendo que los corredores gasten los US$20 adicionales por la versión Active. Puede parecer que se caerán de tus orejas, pero no es así. Aunque tal vez no se ajusten a todos los oídos por igual, estos auriculares con aislamiento de ruido me parecieron bastante cómodos de usar. En la app de los auriculares hay una opción llamada HearThru que permite la entrada de ruido ambiental, pero aun cuando está activada, debes bajar el volumen de la música para poder escuchar el ruido del tráfico.

Sarah Tew/CNET Si eres alguien que se siente cómodo con el ajuste de los AirPods, los auriculares true wireless de Apple presentan algunas ventajas en cuestiones de rendimiento, en especial a la hora de hacer llamadas. Pero estos auriculares suenan igual de bien, y tal vez mejor, que los AirPods, y se ajustan mejor y con más seguridad a mis oídos. En resumen, siempre y cuando no te molesten los auriculares con aislamiento de ruido, los true wireless Anker Liberty Air son una excelente alternativa a los AirPods y cuestan la mitad. También son resistentes al sudor, así que puedes salir a correr con ellos.

Sarah Tew/CNET Si no quieres gastar US$160 por los nuevos auriculares inalámbricos de conducción ósea Aeropex de AfterShokz, los Trekz Air (o Air, como se llaman actualmente) se venden por unos US$40 menos. Este par de auriculares con cancelación de ruido tiene algunas mejoras de diseño y rendimiento, y sigue siendo bastante bueno para un auricular de conducción ósea (como dije antes, toma en cuenta que el sonido que produce esta tecnología no está a la altura de los auriculares tradicionales). Lee nuestra evaluación de los AfterShokz Trekz Air.

Sarah Tew/CNET Los AirPods de Apple son realmente excelentes auriculares inalámbricos para corredores, porque son muy ligeros y también tienen un diseño abierto que permite escuchar el ruido del tráfico. El único problema, y es un problema importante, es que para correr con ellos tienen que ajustarse perfectamente a tus oídos. En mi caso, por desgracia, no puedo usarlos para correr (se me caen de las orejas), pero a muchas personas sí les funcionan. Otros fabricantes ofrecen adaptadores para que los AirPods se ajusten con seguridad a tus orejas, pero tienes que retirarlos de los auriculares cada vez que los guardes en su estuche de carga. Y eso es una molestia. Lee nuestro análisis de los AirPods (2019).

Sarah Tew/CNET Los auriculares true wireless SoundSport Free de Bose (la versión true wireless de los SoundSport Pulse) son cómodos de usar y ofrecen un sonido muy bueno para ser true wireless. Aunque tienen algunas pequeñas desventajas (tanto los auriculares como su estuche son un poco grandes), su ajuste es seguro, funcionan de manera confiable y son resistentes al agua. Toma en cuenta que Bose presentará sus auriculares true wireless de próxima generación, los Earbuds 500, a principios del próximo año.

Sarah Tew/CNET Las gafas de sol con audio incorporado Frames de Bose son auriculares inalámbricos sorprendentemente buenos para correr, con una calidad de sonido decente de sus microaltavoces integrados. Otra cosa buena de ellos es que, dado que no invaden tus oídos, puedes escuchar el sonido del tráfico y conversar mientras los usas. Si bien sus brazos son ligeramente voluminosos, las gafas no se sienten pesadas y son cómodas de usar. También funcionan bien para hacer llamadas. Si hace mucho viento, la calidad del audio no es tan buena. El factor viento también los hace menos adecuados para andar en bicicleta. Están disponibles en dos versiones, Alto y Rondo (más pequeña), por US$200 y son compatibles con la plataforma de audio AR (realidad aumentada) de Bose. Puedes comprar lentes adicionales por US$20-30, y Glassesusa.com vende lentes de medida con descuento para estas gafas.

Sarah Tew/CNET Me gusta más el ajuste de los Soundcore Liberty Airs de Anker, pero el sonido de los Soundcore Liberty Neo inalámbricos es igual de bueno y cuestan menos (alrededor de US$50 menos). Estos auriculares son resistentes al sudor y su tiempo de reproducción continua es de 3,5 horas (un poco corto), con 8 horas adicionales provistas por la batería del estuche de carga. La calidad de su sonido dependerá de qué tan bien se ajusten a tu oído las almohadillas que vienen incluidas: si logras un ajuste hermético, el sonido será muy bueno.

Sarah Tew/CNET JBL y Under Armour anuncian sus auriculares True Wireless Flash (US$170) como "diseñados por corredores, para corredores". Técnicamente, se trata de los primeros auriculares true wireless de estas compañías, y son bastante buenos en comparación con otros modelos true wireles deportivos, pero parte de su atractivo se pierde debido a su estuche de carga diseñado para aumentar la duración de la batería, que probablemente es tres veces más grande que el estuche de carga de los AirPods de Apple.

