Los mejores audífonos on-ear: Bose, Beats y más

No todos quieren andar por la vida con unos audífonos gigantes en la cabeza, incluso a pesar de que los audífonos grandes que cubren la totalidad de la oreja ofrecen una mejor calidad de sonido. Mientras que los audífonos que rodean por completo la oreja no son de la preferencia de todos, los modelos on-ear —que se colocan encima de la oreja—, con copas más chicas son más compactos, mejores para viajar e incluso pueden costar un poco menos. Asimismo, han evolucionado con más modelos que ofrecen cancelación de ruido activa y funciones avanzadas que antes solo se encontraban en los modelos over-ear —que cubre toda la oreja.

Aquí puedes echarle un vistazo a nuestra selección de los mejores audífonos on-ear en aspectos básicos como la cancelación de ruido y la calidad de sonido. Todos son inalámbricos excepto los Grado Prestige Series SR80e y los Beats Ep.

A finales de 2019, Bowers & Wilkins lanzó sus nuevos audífonos con cancelación de ruido: el modelo over-ear PX7 (US$400) y el modelo PX5, on-ear (US$300). Ambos, excelentes auriculares con diseños elegantes, sonido fuerte y cancelación de ruido decente (no tan buena como la de los Sony WH-1000XM3, pero no muy lejos). Los PX7 tienen controladores más grandes y un sonido general más audaz, pero el PX5 es más compacto, más fácil para viajar con ellos (ocupa menos espacio en una bolsa) y se consiguen por unos US$150 menos que los PX7.

Disponibles en múltiples opciones de color, los audífonos con cancelación de ruido están equipados con seis micrófonos, dos de los cuales están diseñados para perfeccionar tu voz cuando haces llamadas o hablas con el asistente virtual (tienen integrado el chip H1 de Apple tener Siri siempre encendida). El sonido es suave y bien equilibrado, con graves potentes que no hacen que la música retumbe. Son cómodos para un modelo on-ear y su diseño más compacto es mejor para viajar que algunos modelos de tamaño completo en esta lista. Solo me gustaría que costaran un poco menos y vinieran con un cable para conectarlo a los sistemas de entretenimiento en los aviones. Por desgracia, el cable Lightning-a-3.5mm es un accesorio opcional que cuesta US$35 —lo cual es ridículo. Lee más .

Los Skullcandy Riff son los sucesores espirituales de los Grind Wireless, que me gustaban por el precio. Disponibles en diversos colores, se venden por unos US$50 y tienen copas suaves para las orejas que los hacen cómodos para un modelo on-ear. También ofrecen un gran sonido por su precio, con una calidad de sonido abierta y detallada y un bajo potente que es relativamente bine definido. Mi único pero con su diseño es que la corona superior no cuenta con cubierta acolchada y se siente un poco barato sin partes de metal. Dicho eso, son bonitos y ligeros, y tienen doble bisagra que le permite a los audífonos doblarse de lado y hacia a dentro. No incluyen una bolsa para llevarlos de un lado a otro. La duración de la batería es de apenas 12 horas, pero una función de carga rápida te permite ganar 2 horas de energía tras 10 minutos conectados (tiene carga micro-USB, no USB-C).

Sarah Tew/CNET

Beats hace muchos audífonos con altos precios, pero sus audífonos más baratos EP tienen, sorprendentemente, un buen precio por lo que ofrecen. El precio de lista es de US$100, pero los puedes encontrar por unos US$80 o incluso menos. Los EP son un modelo on-ear no tan glamuroso con los olvidados Mixr. Sin embargo, gracias a su marco de metal, me recuerda a versiones de menor calidad de otros modelos de Beats —por menor calidad, me refiero que no son tan llamativos ni se doblan y quedan planos porque no tienen bisagras.

El bajo está un poco acentuado en el sonido —después de todo, no dejan de ser unos Beats—, pero no demasiado. Tienen suficiente bajo para satisfacer a quienes gustan de ello, pero no tanto como para disuadir a alguien que busca un sonido más balanceado.