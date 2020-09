Los mejores audífonos inalámbricos para hacer llamadas

El trabajo y la escuela desde casa durante la época de pandemia de coronavirus es nuestra nueva realidad. Cuando empezamos a hacer esto, rápidamente descubrimos que es importante tener algunos artículos para mantener nuestra productividad que quizá antes no eran indispensables, como audífonos para todas esas videoconferencias. Asimismo, descubrimos que los mejores audífonos para hacer llamadas no necesariamente son los mismos que para escuchar música.

Con eso en mente, la pregunta es: ¿Cuáles son los mejores audífonos para hacer llamadas? Lo primero, con Bluetooth. Los mejores audífonos con Bluetooth son capaces de reducir el ruido ambiental en lugares ruidosos (como cuando quieres hablar con tu jefe y tu niño chiquito descubre cuánto ruido puede hacer con una cuchara). La calidad de sonido es necesaria, para entender cuando te dicen cosas importantes y así, puedes ir acumulando diferentes características necesarias para sostener llamadas largas a las que quizá antes no les prestabas tanta atención.

Por eso, probamos un montón de audífonos Bluetooth especialmente durante llamadas telefónicas y estas son nuestras selecciones. Actualizaremos esta lista constantemente con nuevos productos.

Los Bose Noise Cancelling Headphones 700, los esperados sucesores de los modelos QuietComfort 35 II , quizá no representen un gran avance pero ofrecen un mejor sonido, además de mejor calidad de llamada y de cancleación de ruido. Desafortunadamente, cuestan US$400, pero tienen un gran rendimiento general con hasta 20 horas de duración de batería. Prefiero ligeramente el diseño y ajuste de los Sony WH-1000XM3 (además de que tienen un precio más bajo), y aunque se puede discutir sobre cuáles suenan mejor, una cosa es segura: estos Bose funcionan significativamente mejor como unos audífonos para hacer llamadas. Para algunas personas, puede valer la pena el costo adicional.

Sarah Tew/CNET

Aun cuando su sonido no es tan mágico como cabría esperar de un modelo que cuesta US$249, los AirPods Pro siguen siendo un excelente par de auriculares completamente inalámbricos. Esto se debe en gran medida a su diseño y ajuste ganadores, a su rendimiento mejorado de graves, a su eficaz cancelación de ruido y la excelente calidad de sus llamadas. Sí, son caros, pero la buena noticia es que los usarás tanto que probablemente termines gastando la batería, la cual se degrada con el tiempo y no es reemplazable, y tengas que comprar un nuevo par en 18 a 24 meses: eso, claro, si no los pierdes antes.

Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras). Lee más.