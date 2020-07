Los mejores audífonos inalámbricos de 2020

El mercado de audífonos inalámbricos parece estar dividido en tres categorías. Primero, los auriculares completamente inalámbricos, como los AirPods y AirPods Pro, junto con una gran cantidad de otros modelos. Luego, los auriculares inalámbricos de tamaño completo con cancelación de ruido, liderados por los de Sony y Bose. Y, por último, todos los auriculares inalámbricos económicos que dominan la lista de los más vendidos en Amazon, porque hay muchas personas que no pueden pagar por los modelos premium y quieren un buen producto que justifique su inversión.

Por supuesto, con tantas opciones de auriculares inalámbricos disponibles, es difícil resumirlas en una sola lista de lo mejor de lo mejor, en especial porque es imposible revisar todos los modelos del mercado. Pero haremos el intento. Estos son nuestros actuales favoritos (incluidas clasificaciones de impermeabilización para todos los modelos in-ear (que se insertan en el oído). Es importante comentarte que este año esperamos ver una avalancha de lanzamientos de nuevos modelos, muchos de los cuales pudimos ver anticipadamente en el evento CES de enero, por lo que actualizaremos esta lista a medida que podamos evaluarlos.

David Carnoy/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras). Los Momentum True Wireless 2 de segunda generación, disponibles para compra adelantada y envío en abril, no son baratos, pues cuestan US$300, pero son mejores que los originales: tienen un diseño un poco más pequeño, son más cómodos y cuentan con una cancelación activa del ruido que rivaliza con la de los AirPods Pro, una mayor duración de la batería (hasta 7 horas frente a las 4 del original) y una mejor reducción de ruido durante las llamadas. Y si no te gustan en color negro, se espera el lanzamiento de una versión en blanco más adelante este año. Sin embargo, lo más importante es que los Momentum True Wireless 2 tienen el mismo sonido espectacular que sus predecesores (tratándose de auriculares completamente inalámbricos), con una calidad claramente superior a la de los AirPods Pro. Eso probablemente los convierte en los mejores auriculares completamente inalámbricos del mercado y los hace merecedores de un Choice Award, premio que se otorga a los productos recomendados por los editores de CNET. Los Momentum True Wireless 2 cuentan con Bluetooth 5.1 compatible con los códecs AAC y AptX (para dispositivos que usan AptX, como los teléfonos inteligentes Galaxy de Samsung).

Juan Garzon/CNET Los WH-1000XM3 de Sony, la tercera generación de sus excelentes auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, tienen un ajuste más cómodo, un rendimiento aún mejor que el de sus predecesores y una calidad de sonido perfecta para escuchar música. Cuentan además con una gran duración de la batería, y son actualmente nuestra mejor opción de auriculares con la cancelación de ruido, por encima incluso de los Noise Cancelling Headphones 700 de Bose, que son más caros. Si bien cuestan US$350, con frecuencia es posible encontrarlos con descuento por hasta US$280. Pero toma en cuenta que ya se ha visto un modelo más avanzado en Twitter.

Lee más: Los mejores auriculares completamente inalámbricos de 2020

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras). Aunque su sonido no es tan mágico como cabría esperar de un modelo que cuesta US$249, los AirPods Pro de Apple siguen siendo un excelente par de auriculares completamente inalámbricos. Esto se debe en gran medida a su diseño y ajuste ganadores, a su rendimiento mejorado de graves, a su eficaz cancelación de ruido y a la excelente calidad de sus llamadas. Sí, son caros, pero la buena noticia es que los usarás tanto que probablemente gastes la batería, la cual se degrada con el tiempo y no es reemplazable, y tengas que comprar un nuevo par en 18 a 24 meses: claro, si no los pierdes antes.

Angela Lang/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras). En lo esencial, los Buds Plus de Samsung lucen igual que los Galaxy Buds originales, pero la duración de su batería es de 11 horas para reproducción de música (frente a 6 horas del modelo anterior) y tienen controladores duales para un mejor sonido y un micrófono adicional en cada auricular para ayudar con la reducción del ruido ambiental durante las llamadas. Su sonido nos impresionó. Es preciso y suave, con graves profundos y bien definidos. Es más rico y amplio que el de los Galaxy Buds originales. La responsable de esto es la reputada compañía de audio austriaca AKG, que Samsung adquirió cuando compró Harman. Y aunque AKG también realizó mejoras en el modelo original, los Galaxy Buds Plus son una buena actualización y están a la altura de los Elite 75t de Jabra (quizás hasta sean un poco mejores). Utilizan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC (ahora cuentan con una app para usuarios de iOS) y con el códec escalable de Samsung, que es similar a aptX pero exclusivo de los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy.

Sarah Tew/CNET Puede que los Noise Cancelling Headphones 700 de Bose, los esperados sucesores de su modelo Quiet Comfort 35 II, no representen un salto cuántico hacia el futuro, pero estos auriculares inalámbricos ofrecen una calidad de sonido ligeramente mejor y una función de cancelación de ruido para llamadas. Desgraciadamente, estos audífonos over-ear (que cubren las orejas)cuestan US$400, pero tienen un rendimiento sólido e integral con hasta 20 horas de duración de la batería para escuchar podcasts, música y más. Preferimos el diseño y el ajuste de los WH-1000XM3 de Sony (y también su precio, que es menor), y aunque se puede discutir sobre cuál de los dos tiene mejor sonido, una cosa sí es segura: este modelo funciona considerablemente mejor para hacer llamadas. Y puede que para algunas personas eso justifique el costo adicional.

Resistentes al agua: sí (clasificación IP55 – pueden soportar fuertes salpicaduras). A primera vista, los Elite 75t, que originalmente iban a costar US$200 pero ahora se venden por US$180, lucen como un modelo evolucionado de los reputados Elite 65t. Pero sus actualizaciones resultaron ser un poco más sustanciales de lo que pensábamos en un inicio. Entre las mejoras más importantes están el tamaño más pequeño de los Elite 75t (los auriculares y su estuche son un 20% más pequeños que en el modelo Elite 65t), la mayor duración de su batería y la posibilidad de cargarlos con USB-C. Y luego están los cambios más pequeños, como el nuevo diseño de su estuche de carga, que ahora cuenta con imanes que hacen más fácil abrirlo y cerrarlo y mantener dentro los auriculares. Y aunque los Elite 75t no son tan cómodos de usar como los AirPods Pro y no cuentan con cancelación activa de ruido, suenan mejor. Tienen un sonido general más claro y una mejor definición de graves, siempre y cuando logres un buen ajuste en tu oído. Toma en cuenta además que los Elite Active 75t de Jabra ofrecen una resistencia ligeramente mayor al agua por solo US$20 adicionales.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX7 - totalmente resistentes al agua). Lo más impresionante de los auriculares Free de EarFun son sus características: Bluetooth 5.0, carga mediante USB-C e inalámbrica y totalmente resistentes al agua (IPX7), según sus especificaciones. ¿Tienen un sonido fantástico? No, pero suenan bastante bien. No tienen la claridad de los auriculares completamente inalámbricos de gama alta que cuestan US$150 o más, pero cuentan con graves potentes y suficientes matices para no sonar aburridos. También son bastante confiables para hacer llamadas. Una excelente relación calidad/precio por menos de US$50.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – resistente al sudor y a prueba de salpicaduras). Los Track Air Plus de Libratone han estado disponibles desde hace varios meses en Europa, pero recientemente salieron a la venta en los EE. UU. (su precio de lista es US$200, pero actualmente se venden por US$190 en Amazon con un cupón de descuento de US$10). Su sonido no se despliega tanto en el oído como el de los AirPods Pro, pero su audio es más claro y tiene graves bien definidos. Puedes elegir entre las opciones neutro, refuerzo de graves y ajustes de agudos en la aplicación que los complementa. La cancelación de ruido también es decente, quizás no a la par de la de los AirPods Pro, pero cercana. Nos gustó su ajuste: los auriculares se mantuvieron en nuestros oídos cuando los usamos para correr, y su estuche es solo un poco más grande que el de los AirPods Pro. Los Track Air Plus funcionan bien para hacer llamadas, y han mejorado su rendimiento gracias a una actualización de firmware. Sin embargo, debemos decir que la reducción de ruido no es tan buena como la de los AirPods Pro. La personas a las que llamamos dijeron que nos escuchaban fuerte y claro, pero los auriculares no amortiguaban el ruido de fondo tan bien como los AirPods Pro. Estos auriculares usan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC y aptX. Por cierto, Libratone también fabrica los auriculares Track Air, que cuestan US$150 (Amazon los tiene en descuento con un cupón de US$10). Aunque no tienen función de cancelación de ruido, son similares en lo demás.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX5: pueden soportar fuertes salpicaduras de agua). Si no puedes pagar por AirPods Pro, los auriculares Soundcore Liberty Air 2 de Anker son una buena alternativa y un modelo de primera para hacer llamadas. Al igual que los AirPods Pro, este par de auriculares funcionan bastante bien amortiguando el ruido ambiental (las personas a las que llamamos dijeron que podían escucharnos bien aun en una calle ruidosa). Aunque no tienen una cancelación activa de ruido, suenan casi como si la tuvieran, pues cuentan con un buen ajuste y su diseño aislante elimina de manera pasiva buena parte del ruido ambiental. Y cuestan solo US$100.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: no (no cuentan con certificación IPX). Gracias los WF-1000XM3, Sony finalmente se ha convertido en un competidor importante en el segmento de los auriculares completamente inalámbricos (estilo AirPod). Aunque estos auriculares no son baratos, son los mejores en cuanto a calidad de sonido por este precio. Están a la altura, e incluso superan en calidad y rendimiento a otros modelos más caros de Sennheiser, Beats, Master & Dynamic y Bang & Olufsen. También cuenta con una característica que esos auriculares inalámbricos no tienen: tecnología activa de cancelación de ruido para reducir el ruido ambiental. No son espectaculares para hacer llamadas (su capacidad de reducción de ruido debería ser mejor) y no están clasificados como resistentes al sudor o al agua. Dicho esto, los utilizamos para entrenamientos ligeros en el gimnasio sin ningún problema. Usan tecnología Bluetooth 5.0 compatible con AAC pero no con aptX.

Reproduciendo: Mira esto: Mis audífonos inalámbricos favoritos para trabajar y...

Sarah Tew/CNET No somos fanáticos de los auriculares baratos con cancelación de ruido. De hecho, nos ha costado bastante tratar de crear una lista con los mejores modelos con cancelación de ruido porque no son muchos los que recomendamos comprar. Pero los auriculares híbridos con cancelación de ruido activa Soundcore Life Q20 de Anker son una excepción. Son bastante decentes considerando su precio normal de lista de US$60, y con frecuencia es posible encontrarlos en oferta por US$10 menos. Los Life Q20 no suenan tan bien como los modelos premium, como los WH-1000XM3 de Sony, pero suenan bastante bien, y es todo lo que puedes pedir de ellos por ese precio. Su sonido es bastante equilibrado, con una claridad adecuada y graves intensos que no producen un resultado "sucio" (si lo deseas, cuentan con un refuerzo de graves o modo BassUp). Además, son cómodos de usar, la cancelación de ruido es aceptablemente efectiva y tienen un rendimiento sólido para hacer llamadas. La duración de la batería es buena: 40 horas. Incluyen una bolsa sencilla para transportarlos.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX4 – a prueba de salpicaduras). Anker es una marca reconocida por sus auriculares de buen precio, pero está tratando de ingresar a un territorio más premium con sus auriculares Soundcore Liberty 2 Pro, que tienen un precio de lista de US$150. Desde el punto de vista del diseño, comparten algunas similitudes con los WF-1000XM3 de Sony, aunque este modelo no tiene cancelación activa de ruido. Anker dice que estos auriculares cuentan con controladores grandes de 11 mm combinados con la tecnología de armadura balanceada de Knowles, y ofrecen hasta 8 horas de duración de la batería con una sola carga (32 horas en total con el estuche de carga) y micrófonos con cancelación de ruido para ayudar a reducir el ruido ambiental y que las personas que llaman puedan escucharte mejor. Se cargan a través de USB-C y también admiten carga inalámbrica. No suenan tan bien como los WF-1000XM3 de Sony, pero sí como auriculares completamente inalámbricos premium, con un sonido rico que incluye un rendimiento potente de graves y muchos matices. Algunas personas pueden tener problemas con el ajuste: tuvimos que utilizar nuestras propias almohadillas extragrandes para obtener un ajuste hermético y los Soundcore Liberty Air 2 nos parecen un poco más cómodos, pero los Liberty 2 Pro tienen una buena relación calidad/precio. Ya sea que desees usarlos como auriculares para viajes o para entrenar, cumplirán con su cometido. También funcionan muy bien para hacer llamadas (reducen bastante bien el sonido ambiental). Usan Bluetooth 5.0 y son compatibles con AAC y aptX.

Sarah Tew/CNET Resistentes al agua: sí (IPX7 – totalmente resistentes al agua y al sudor). Jaybird tuvo un comienzo difícil en el mundo de los auriculares completamente inalámbricos (es decir, "auriculares estilo AirPods") cuando lanzó su modelo para entrenamiento Run en octubre de 2017. A principios del año pasado, los actualizó con el modelo inalámbrico in-ear (que se insertan en el oído) Run XT. Estos auriculares estaban bien diseñados, pero tenían algunos pequeños problemas de rendimiento que les impedían llegar a ser geniales. Pero su siguiente modelo, los Vista (aprovecha para hacer todas las bromas que quieras sobre Windows Vista), incluyen mejoras en su diseño, duración de la batería y rendimiento. Eso los convierte en el producto de calidad que esperábamos que fueran los Run, y hoy son simplemente los mejores auriculares inalámbricos para corredores. Con un precio de US$180, estos auriculares a prueba de sudor son un poco más caros de lo que deberían, pero están entre los mejores auriculares completamente inalámbricos que llegaron al mercado el año pasado. Atraerán sobre todo a quienes buscan un discreto par de auriculares deportivos completamente inalámbricos y totalmente impermeables.

David Carnoy/CNET Resistentes al agua: sí (clasificación IPX7 – totalmente resistentes al agua). Los SoundLiberty 79 de TaoTronics tienen un precio de lista de US$60, pero usualmente se venden por alrededor de US$50. No nos encanta su apariencia (los detalles cromados no son nuestro estilo), pero se adaptan bien a los oídos y tienen un sonido decente para lo que cuestan, con suficiente definición y graves amplios. Dicho esto, en lo que realmente se destacan es como auriculares para hacer llamadas. En ese departamento tienen una calificación de cinco estrellas, con una excelente reducción de ruido (las personas a las que llamamos no tuvieron problemas en escucharnos en las ruidosas calles de Nueva York). La "tecnología de reducción de ruido Smart AI" de la compañía funciona bien. Son totalmente impermeables (con certificación IPX7) y su batería dura hasta ocho horas a niveles de volumen moderados. El estuche de carga, que proporciona 32 horas adicionales de reproducción, no tiene un gran diseño, pero es compacto y permite carga mediante USB-C.

Más auriculares en CNET

Reproduciendo: Mira esto: Pixel Buds 2 vs. AirPods y AirPods Pro: ¿Cuáles comprar?