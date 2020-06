Los mejores audífonos para el Día del Padre entre US$50 y US$400

Oferta Ahorros Precio































Con una multitud de modelos para escoger, no resulta fácil distinguir cuáles audífonos comprar estos días. Con esta idea en mente, hemos destacado varios de los auriculares inalámbricos más reconocidos —no todos son muy costosos— para ayudarte a reducir las opciones de regalos para el Día del Padre.

He probado todos estos auriculares y los he reseñado todos ellos (vean los enlaces abajo) y los estoy listando en orden de los más asequibles a más costosos.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX7 -- totalmente a prueba de agua). Lo que resulta más impresionante de los EarFun Free son sus características: Bluetooth 5.0, usa carga tanto USB-C como inalámbrica y es totalmente a prueba de agua (IPX7), según las especificaciones de los auriculares. ¿Suenan fantásticos? No, pero estos audífonos Bluetooth suenan muy bien. No tienen la claridad de auténticos auriculares inalámbricos de alta gama que cuestan US$150 o más, pero tienen buenos bajos y suficientes detalles para no ser aburridos. También son eficientes al hacer llamadas. Un valor excelente para costar menos de US$50. Lee más.

David Carnoy/CNET Resistente al agua: Sí (IP65 -- puede soportar fuertes rociadas de agua). En 2017 escribí sobre el lanzamiento de Fiil en Estados Unidos y cómo los representantes de la compañía afirmaron que era una marca de audífonos líder en ventas en China tan conocida como Beats. No he escuchado mucho de la empresa desde entonces, aunque reseñé el modelo on-ear de Fiil que era decente, pero costoso. Resulta ser que su modelo T1X TWS es un dispositivo excelente para su precio modesto de poco más de US$50. (Fiil ahora parece estar relacionado con Acil Audio). Ofrece un bueno sonido por lo que cuesta (hay un incremento de presencia en los agudos que añade claridad, lo que es tanto bueno como malo), se ajustó bien a mis orejas y me impresionó lo rápido que se emparejó con mi teléfono. Cuentan con una clasificación de resistencia al sudor y al agua IP65, por lo que pueden soportar salpicaduras sostenidas de agua. La duración de la batería es de unas cinco horas con una sola carga (a niveles de volumen altos) y hay una función de carga rápida que te brinda dos horas con una carga de apenas 10 minutos (el estuche de carga simple y compacto se carga a través de USB-C). Los audífonos tienen controles táctiles y hay una aplicación complementaria que te permite ajustar el sonido con la configuración de EQ. Lo dejé en la configuración predeterminada.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX7 -- puede soportar fuertes rociadas de agua). Con la mitad del precio del Soundcore Liberty Air 2 de Anker, pero con características similares, los audífonos Soundcore Life P2 son una opción de excelente valor. Se cargan horizontalmente en su estuche en lugar de verticalmente, y la sensación es que son más baratos en comparación con el Liberty Air 2. No tienen el aumento de presencia en los agudos que tienen los auriculares Liberty Air 2, por lo que no tienen un sonido tan claro con pistas bien grabadas y el bajo no está tan bien definido. Pero son más cálidos y más indulgentes, lo cual agradezco, y suenan más como los audífonos originales. Los compraría en lugar de los Liberty Air, cuyo precio ronda los US$80. También vale la pena destacar que en vez de controles, cuentan con botones físicos. Al igual que los Liberty Air 2, tienen cuatro micrófonos, lo que ayuda a reducir el ruido cuando estás haciendo llamadas en ambientes ruidosos. Hacen un trabajo decente al reducir el sonido de ambiente cuando se hacen llamadas, pero mi voz no sonó tan clara a quienes llamaba como sucedió con los Liberty Air 2. Si bien no hay carga inalámbrica, si tienes carga USB-C. La vida de la batería está fijada en siete horas y poseen un rango IPX7 de resistencia al agua, lo que significa que se pueden sumergir en agua a a un metro de profundidad y no se dañan. Podría decirse que son lo de más valor en la línea inalámbrica de Anker en la actualidad. Un versión casi idéntica de estos audífonos se vende en Target bajo el nombre Soundcore Life Note. Lee más.

Sarah Tew/CNET No soy fanático de los audífonos baratos de cancelación de ruido. De hecho me cuesta escribir una lista de los mejores modelos en cancelación de ruido porque hay muy pocos que recomendaría. Sin embargo, los Soundcore Life Q20 Hybrid Active Noise Cancelling Headphones de Anker son una excepción. Muy decentes para su precio de US$60 y frecuentemente los encuentras en oferta por US$10 menos. No, los Life Q20 no suenan tan bien como los modelos premium, como los Sony WH-1000XM3, pero suenan muy vbien, que es todo lo que puedes pedir por este precio. Está bien balanceado con una cantidad razonable de claridad y los bajos no suenan inflados o embarrados (hay un refuerzo de bajos o modo BassUp, si deseas una carga extra de bajo). Es también cómodo de usar, la función de cancelación de ruido es aceptable, es excelente como audífono para hacer llamadas y la vida de la batería alcanza para 40 horas. Se incluye una bolsa de transporte sencilla.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Anker es mejor conocido por sus auriculares de gama alta, pero intenta entrar en territorio premium con sus auriculares Soundcore Liberty 2 Pro, que tienen un precio de US$150 aunque a menudo se venden por menos. Desde el punto de vista del diseño, tienen algunas similitudes con el WF-1000XM3 de Sony, aunque este modelo no tiene cancelación activa de ruido. Anker dice que los auriculares tienen grandes drivers de 11 mm combinados con Knowles Balanced Armature, con hasta ocho horas de vida de batería en una carga (32 horas tales de uso con la cubierta) y los micrófonos de cancelación de ruido ayudan a reducir el sonido del ambiente para que quienes te llaman te escuchen mejor. Se cargan a través de USB-C y también admiten carga inalámbrica de apoyo. No suenan tan bien como los Sony WF-1000XM3, pero sin duda suenan como audífonos premium inalámbricos, con un sonido rico que incluye bajos poderosos y mucho detalle. Algunas personas pueden tener objeciones sobre el ajuste; tuve que suministrar mis propias puntas XL para obtener un sello hermético y encontré que el Soundcore Liberty Air 2 de Anker era un poco más cómodo. Pero el Soundcore Liberty 2 Pro son una buena opción precio valor; ya sea que desees usarlos como auriculares de viaje o de entrenamiento, darán la talla. También son buenos para hacer llamadas, ya que hacen un buen trabajo reduciendo el sonido de fondo. Usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC y aptX.

Angela Lang/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Los Buds Plus de Samsung lucen exactamente iguales a los Galaxy Buds originales, pero la vida de su batería se ubica en 11 horas para escuchar música (en lugar de seis) e incluyen controladores duales para un mejor sonido y un micrófono adicional para cada auricular que ayuda a reducir el ruido cuando se hacen llamadas. Me impresionó el sonido. La calidad del audio es detallada y suave, con bajos bien definidos. El sonido es más rico y más espacioso que en los Galaxy Buds originales. La muy respetada compañía austriaca de audio AKG, que Samsung adquirió cuando compró Harman, está detrás del audio. Mientras que los auriculares originales fueron también ajustados por AKG, estos presentan una mejoría sobre la de los originales; y junto con ello obtienes con el Jabra Elite 75t. Usan Bluetooth 5.0 y soportan AAC (ahora hay una aplicación para usuarios iOS) y el códec escalacable de Samsung, que es similar a aptX pero es propiedad de los teléfonos Samsung Galaxy. Lee más.

David Carnoy/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Los Pixel Buds 2 de Google son contendientes dignos de la arena de los auriculares inalámbricos premium, particularmente con teléfonos Android. Cuenta con Google Assistant de manos libres (para Android), se ajustan a la oreja de manera cómoda y segura y una excelente calidad de sonido para ser auriculares inalámbricos. Adicionalmente, son buenos para hacer llamadas y sus controles táctiles funcionan muy bien. Mira nuestro análisis de los Pixel Buds 2.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- resistente al sudor y a prueba de salpicaduras). Los Libratone Track Air Plus están a la venta en el mercado europeo desde hace meses, pero solo recientemente están disponibles en Estados Unidos (su precio indica US$200 pero se vende actualmente en Amazon por US$190 con un descuente de US$10). No suena tan bien como los AirPods Pro, pero el sonido es más claro y tiene un bajo muy bien definido.

Resistente al agua: Sí (IP55 -- soporta rociadas intensas de agua). A primera vista, los auriculares Elite 75t lucen como la mejora evolutiva de los Elite 65t. Estaba previsto que costaran originalmente US$200, pero ahora se venden en US$180. Pero las actualizaciones resultaron ser más sustanciales de lo que pensamos al principio. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX7 -- totalmente a prueba de agua y sudor). Jaybird tuvo un comienzo accidentado en el mundo de los audífonos verdaderamente inalámbricos —los tipo AirPods— cuando arribó al mercado con sus Jaybird Run para hacer ejercicio, en octubre de 2017. Actualizado a la versión inalámrbica Jaybird Run XT, a inicios de 2020, los Jaybird Run están bien diseñados aunque tuvieron pequeños problemas de rendimiento que les impidieron ser geniales. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IP55 a prueba de salpicaduras). Los audífonos WF-1000XM3 de Sony son considerados uno de los mejores auriculares inalámbricos de cancelación de ruido. Pero para consternación de algunas personas, carecía de resistencia al agua, haciéndolo inapropiado para los deportes. Tomó cierto tiempo, pero ahora tenemos un modelo deportivos de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido por parte de Sony: los WF-SP800N. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Incluso si no suenan tan mágicos como esperarías para un modelo de US$249, los Apple AirPods Pro aún consiguen ser un gran par de auténticos y estupendos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido. Esto se debe, en gran parte, a su diseño y ajuste ganador, a su rendimiento mejorado de los bajos y a una eficiente cancelación de los ruidos. Son una elección excelente cuando deseas hacer una llamada o escuchar música mientras haces ejercicios. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Sí, el estuche de carga de los Beats Powerbeats Pro es un retroceso notable. Pero ofrecen todas las características que hacen grandes a los AirPods de Apple al mismo tiempo que tienen una calidad de sonido más rica y una mejor batería, en unos audífonos inalámbricos con un diseño que no se caerá de tu oreja. Al final de cuentas, es una propuesta ganadora para audífonos para corredores. Lee más.

David Carnoy/CNET Resistente al agua: Sí (IPX4 -- a prueba de salpicaduras). Los auriculares Momentum True Wireless 2 de segunda generación no son baratos (US$300), pero son mejores que los originales, con un diseño algo más pequeño y más cómodo, cancelación activa de ruido que rivaliza con la del AirPod Pro, mejor duración de la batería (hasta siete horas frente a las cuatro originales) y una mejor reducción de ruido durante las llamadas. Lee más.

Juan Garzon/CNET Los audífonos WH-1000XM3 de Sony, tercera generación de los excelentes audífonos con cancelación de ruido de Sony, tienen un ajuste a la oreja más cómodo y posee un mejor rendimiento que su predecesor, con una calidad perfecta de sonido para escuchar música. Lee más.

Sarah Tew/CNET Los Bose Noise Cancelling Headphones 700, muy esperados sucesores de los Quiet Comfort 35 II, quizá no representan un avance muy drástico, pero sí ofrecen una calidad de sonido y función de cancelación de ruido un poco mejores. Cuestan US$400 y ofrecen hasta 20 horas de batería y un desempeño general sólido. Lee más.

Sarah Tew/CNET Cuando se trata de audífonos premium con cancelación de ruido, Bose y Sony son los líderes desde hace varios años. Pero ahora Sennheiser lanzó los Momentum 3 Wireless y se merece parte de esa atención, especialmente de los fans de la línea Momentum. Están disponibles por US$400. Lee más.