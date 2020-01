Los mejores audífonos de 2020

Con tantos buenos audífonos en el mercado, es difícil escoger solo algunos para hacer una lista cono lo mejor de lo mejor, especialmente si no podemos reseñar cada modelo existente. Sin embargo, lo intentaré. Nuestra intención es enfocarnos en audífonos inalámbricos, y partícularmente en los verdaderamente inalámbricos —sí, los AirPods de Apple se han vuelto muy populares en los últimos años—, aunque la lista también incluye modelos en la oreja y sobre la oreja e incluso algunos modelos baratos como destacados y accesibles.

Estos son nuestros favoritos (con ratings de resistencia al agua para modelos en la oreja). Solo tengan en cuenta que esta lista incluye varios modelos nuevos que vimos en CES 2020.

La mejor cancelación de ruido Sony WH-1000XM3 Juan Garzon/CNET Los WH-1000XM3 de Sony, la tercera generación de estos excelentes audífonos inalámbricos con cancelación de ruido, ofrecen un ajuste más cómodo e incluso un mejor desempeño que sus antecesores. Con una mayor vida de batería, superan por poco a los audífonos Bose Noise Cancelling Headphones 700, que son más caros. Lee nuestro análisis de los Sony WH-1000XM3.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 — a prueba de salpicaduras). Aunque no suenan tan bien como podrías esperar de un modelo de US$249, los AirPods Pro siguen siendo un excelente par de auriculares verdaderamente inalámbricos. Esto se debe, en gran medida, a su diseño y ajuste, el rendimiento de graves mejorado, la cancelación efectiva de ruido y la excelente calidad de llamada. Sí, son caros a US$250, pero la buena noticia es que los usarás tanto que quizá te acabes la batería (se degrada con el tiempo y no es reemplazable) y tendrás que comprar unos nuevos en 18 o 24 meses, si no los pierdes primero. Lee nuestra reseña sobre los AirPods Pro.

Sarah Tew/CNET Los Bose Noise Cancelling Headphones 700, los esperados sucesores de los modelos QuietComfort 35 II, quizá no representen un gran avance pero ofrecen un mejor sonido, además de mejor calidad de llamada y de cancleación de ruido. Desafortunadamente, cuestan US$400, pero tienen un gran rendimiento general con hasta 20 horas de duración de batería. Prefiero ligeramente el diseño y ajuste de los Sony WH-1000XM3 (además de que tienen un precio más bajo), y aunque se puede discutir sobre cuáles suenan mejor, una cosa es segura: estos Bose funcionan significativamente mejor como unos audífonos para hacer llamadas. Para algunas personas, puede valer la pena el costo adicional. Lee más.

Resistencia al agua: Sí (IP55 rating — aguantan grandes salpicaduras de agua). De primera vista, los Elite 75t —que originalmente costaban US$200 aunque ahora se venden por US$180— parecen más una actualización evolutiva en relación con los muy bien calificados Elite 65t. Sin embargo, las actualizaciones resultaron ser un pco más sustanciales de lo que pensé en un principio. Los Elite 75t son más chicos (los auriculares y el estuche son 20 por ciento más chicos que los Elite 65t), además de que su batería es mejor, lo mismo que la carga USB-C. Y luego están los cambios menores, como que el diseño del nuevo estuche de carga con imanes por dentro que facilitan abrir y cerrar el estuche y mantener dentro los auriculares. Aunque los Elite 75t no son tan cómodos como los AirPods Pro y no tienen cancleación de ruido activa, sí suenan mejor, con un sonido más limpio en general y mejor definición de bajos, mientras que selles bien el audífono. Hay que decir que los Jabra Elite Active 75t llegan en febrero, agregando un poco más de resistencia al agua por solo US$20 extra. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX5 rating — aguantan grandes salpicaduras de agua). Si no puedes comprar unos AirPods Pro, los Anker Soundcore Liberty Air 2 son una buena alternativa y un buen modelo para hacer llamadas. Como los AirPods Pro, hacen un muy buen trabajo amortiguando el ruido ambiental (en las llamadas me dicen que me escucho bien incluso con mucho ruido alrededor de mí). Aunque no tienen cancelación de ruido, cuenan casi igual de bien, se ajustan cómodamente y el diseño deja fuera mucho del ruido ambiental. Solo cuestan US$100. Read our Anker Soundcore Liberty Air 2 review.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: No (carecen de certificación IPX). Gracias a los WF-1000XM3, Sony por fin participa en el mercado de los audífonos inalámbricos verdaderos (al estilo de los AirPods). Aunque este par de audífonos es barato, en cuanto a la calidad de sonido, son los mejores inalámrbicos por este precio, igualando y quizá mejorando la calidad y desempeño de competidores más caros como Sennheiser, Beats, Master & Dynamic and Bang & Olufsen. Incluso tiene una función que aquelos inalámbricos no tienen: tecnología de cancelación de ruido activa para reducir el ruido ambiental. No es lo mejor para hacer llamadas (sus capacidades de reducción de ruido deberían ser mejores) y los auriculares no están clasificados como resistentes al sudor o al agua. Dicho esto, los he usado para entrenamientos ligeros con un poco de sudor en el gimnasio sin ningún problema. Usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC, pero no aptX. Lee más.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX7 rating — totalmente resistentes al agua). Lo más impresionante de los EarFun Free son sus características: Bluetooth 5.0, carga USB-C e inalámbrica e total resistencia al agua (IPX7), de acuerdo con sus especificaciones. ¿Suenan fantásticos? No, pero suenan bastante bien. No tienen la claridad de los audífonos inalámbricos verdaderos de gama alta que cuestan US$150 o más, pero tienen bajos potentes y detalles suficientes para evitar sonar aburridos. También son bastante sólidos para hacer llamadas. Un valor excelente a menos de US$50. Lee más.

Sarah Tew/CNET Los M-200 de V-Moda (US$350) son audífonos con cable y son los únicos con cable en esta lista. Lanzados a finales de 2019, estos audífonos suenan muy limpio y con detalle, con una excelente definición de graves y además son también cómodos de usar. Con controladores de 50 mm con imanes de neodimio, bobinas de voz CCAW y ajustes de los ingenieros de Roland —sí, V-Moda ahora es propiedad de Roland— los M-200 cuentan con certificación de audio de alta resolución de la Japan Audio Society (JAS). Otros audífonos V-Moda tienden a presionar un poco los graves, pero estos tienen el perfil más neutral que esperarías de unos audífonos con monitor de estudio. Viene con dos cables, uno de los cuales tiene un micrófono incorporado para hacer llamadas. Sería bueno que V-Moda ofreciera cables de auriculares Lightning o USB-C para usuarios de teléfonos inteligentes.

Sarah Tew/CNET No soy muy fan de los audífonos baratos de cancleaciónm de ruido. De hecho, he estado batallando para armar una lista de modelos con mejor cancelación de ruido porque son muy pocos los que recomendaría comprar. Pero los audífonos híbridos con cancelación de ruido activa Soundcore Life Q20 de Anker son una excepción. Son bastante decentes por su precio normal de lista de US$60 y suelen estar seguido con descuento de US$10 menos. No, los Life Q20 no suenan tan bien como los modelos premium —por ejemplo, los Sony WH-1000XM3—, pero suenan bastante bien, que es todo lo que puedes pedir por este precio. Están bien equilibrados con una cantidad razonable de claridad y bajos potentes que no están hinchados o embarrados (hay un modo de refuerzo de graves o BassUp, si quieres una ayuda adicional de graves). También son cómodos de usar, la cancelación de ruido es aceptablemente efectiva, son sólidos como audífonos para hacer llamadas y la duración de la batería es buena, con 40 horas. Se incluye una bolsa de transporte sencilla.

Sarah Tew/CNET Resistencia al agua: Sí (IPX4 rating — aguanta salpicaduras). Anker es conocida más por sus audífonos accesibles, pero intenta entrar en el mercado premium con sus Soundcore Liberty 2 Pro, que cuestan US$150. En cuanto al diseño, comparten algunas similitudes con los WF-1000XM3 de Sony, aunque este modelo no tiene cancelación de ruido activa. Anker dice que tienen controladores grandes de 11 mm, combinados con la armadura equilibrada de Knowles, con hasta ocho horas de duración de batería con una sola carga (32 horas totales de trabajo con el estuche) y micrófonos con cancelación de ruido para ayudar a reducir el sonido ambiental al hacer llamadas. Se cargan a través de USB-C y también admiten carga inalámbrica. No suenan tan bien como los Sony WF-1000XM3, pero ciertamente suenan como auriculares inalámbricos premium de verdad, con un sonido rico que incluye un potente rendimiento de graves y muchos detalles. Algunas personas podrían tener algunas objeciones sobre el ajuste: tuve que colocar mis propias puntas XL para obtener un sello hermético y encontré que los Soundcore Liberty Air 2 de Anker eran un poco más cómodos, pero el Soundcore Liberty 2 Pro tienen un buen valor. Asimismo, funcionan muy bien para hacer llamadas (hacen un buen trabajo reduciendo el sonido de fondo). Usan Bluetooth 5.0 con soporte para AAC y aptX.

