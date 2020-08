Los mejores audífonos con cancelación de ruido de 2020

Durante años, Bose era el estándar de oro en la categoría de audífonos con cancelación de ruido para bloquear el sonido sonido de fondo y ambiental. Pero, a medida que otras empresas le han quitado poco a poco la cuota de mercado a Bose, los audífonos de cancelación de ruido son ahora una categoría competitiva al contar con opciones de distintos precios. Ya sea que quieras una audífonos con cancelación de ruido para escuchar música o solo bloquear ruido no deseado, hay un montón de modelos de los cuales escoger.

A continuación, he reunido los mejores audífonos con cancelación de ruido que puedes encontrar. Los he probado o analizado todos.

Sarah Tew/CNET

Aun cuando su sonido no es tan mágico como cabría esperar de un modelo que cuesta US$249, los AirPods Pro siguen siendo un excelente par de auriculares completamente inalámbricos. Esto se debe en gran medida a su diseño y ajuste ganadores, a su rendimiento mejorado de graves, a su eficaz cancelación de ruido y la excelente calidad de sus llamadas. Sí, son caros, pero la buena noticia es que los usarás tanto que probablemente termines gastando la batería, la cual se degrada con el tiempo y no es reemplazable, y tengas que comprar un nuevo par en 18 a 24 meses: eso, claro, si no los pierdes antes. Lee más.