Los mejores audífonos baratos de 2020

¿No quieres gastar mucho en tu próximo par de auriculares? No hay problema, aún puedes obtener ofertas excelentes en una gran variedad de tipos de auriculares. Incluso puede encontrar auriculares completamente inalámbricos decentes por menos de US$50 que rivalizan con los AirPods en calidad de sonido (y a veces los superan). Si deseas un modelo superbarato, hemos incluido unos auriculares de tapón con cable y auriculares on-ear (que van sobre las orejas) que cuestan menos de US$15. Y para quienes buscan unos buenos de auriculares con cancelación de ruido económicos (no hay muchos), también hemos incluido algún modelo en la lista.

Lee más: Las mejores alternativas a los AirPods por menos de US$100

Sarah Tew/CNET Lo más impresionante de los auriculares Free de EarFun son sus características: tecnología Bluetooth 5.0, carga mediante USB-C e inalámbrica y totalmente resistentes al agua (IPX7), según sus especificaciones. ¿Tienen un sonido fantástico? No, pero suenan bastante bien. No tienen la claridad de audio de los auriculares completamente inalámbricos de gama alta que cuestan US$150 o más, pero cuentan con graves potentes y suficientes matices para dejarte satisfecho con tu inversión. También son bastante confiables para hacer llamadas. La batería dura unas seis horas a niveles de volumen moderados y su estuche proporciona hasta cuatro cargas. Una excelente relación calidad/precio por solo US$45. Lee nuestra reseña de los EarFun Free.

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores audífonos para hacer ejercicios en 2020

Sarah Tew/CNET Los Soundcore Life Q20 de Anker probablemente tengan la mejor relación calidad/precio en auriculares con cancelación de ruido. Este modelo over-ear (que cubre las orejas) no solo tiene un sonido decente para su precio normal de lista de US$60 (aunque a menudo se venden por US$10 menos), sino que también es cómodo de usar gracias a sus almohadillas protectoras acolchadas y seguras. Los Life Q20 no suenan tan bien como los modelos Bluetooth premium, como los WH-1000XM3 de Sony, pero su calidad de audio no es mala, y es todo lo que puedes pedirles por ese precio. Tienen un sonido bien equilibrado, con una claridad adecuada y graves intensos que no producen un resultado "sucio" (si lo deseas, cuentan con un refuerzo de graves o modo BassUp). Además, la cancelación de ruido es aceptablemente efectiva y tienen un rendimiento sólido para hacer llamadas. La duración de su batería es buena: 40 horas. E incluyen una bolsa sencilla para transportarlos.

Sarah Tew/CNET Posiblemente la mejor relación calidad/precio en la línea de auriculares completamente inalámbricos de Anker en este momento, los Soundcore Life P2 cuestan la mitad de los Soundcore Liberty Air 2 de Anker, de características similares. Tienen un sonido cálido, aunque un poco menos claro, y se cargan de manera horizontal (en lugar de vertical) en su estuche. Por cierto, tanto el estuche de carga como los auriculares tienen un acabado de menor calidad en comparación con los Liberty Air 2. Al igual que los Liberty Air 2, tienen cuatro micrófonos, dos de los cuales están destinados a reducir el ruido cuando se hacen llamadas en entornos ruidosos. Se cargan mediante USB-C, pero no admiten carga inalámbrica. La duración de la batería es de 7 horas y tienen una clasificación de resistencia al agua IPX7, lo que significa que pueden sumergirse completamente en el agua hasta una profundidad de tres pies (0.91 m) sin verse afectados. Target vende una versión casi idéntica a estos auriculares con el nombre de Soundcore Life Note.

David Carnoy/CNET Durante las fiestas de fin de año, JLab puso en oferta sus tapones completamente inalámbricos JBuds Air por US$30, es decir, un descuento de US$20 sobre su precio de lista de US$50. Fue una buena oferta. Ahora cuenta con el modelo Go Air, que es un 20% más pequeño, tiene un precio de lista de US$30 y es similar en todo lo demás al modelo anterior. Y está disponible en cuatro colores. Al igual que los JBuds Air, los Go Air son bastante buenos para su precio (US$ 30). La duración de su batería es de 5 horas (vienen con un cable USB integrado para cargarlos), su sonido es mejor de lo que podrías esperar y son resistentes al sudor con una clasificación IP44 (es decir, a prueba de salpicaduras). Y aunque no cuentan con una aplicación que permita el ajuste de graves y agudos, puedes alternar entre algunas configuraciones de ecualización preestablecidas (modos JLab Signature, Balanced y Bass Boost) tocando dos veces cualquiera de los auriculares (sí, tienen controles táctiles). Nosotros elegimos el modo Bass Boost (acentuación de graves) para suavizar un poco los agudos y darles un sonido un poco más cálido. Su estuche de carga no tiene tapa, pero los auriculares se mantienen en su sitio gracias a imanes. Para ser claros: estos auriculares no son fantásticos, y solo funcionan aceptablemente bien para llamadas, pero no encontrarás una mejor opción por US$30. Y se adaptaron bien a nuestros oídos: pudimos lograr un ajuste hermético con el tamaño más grande de las almohadillas que vienen incluidas.

David Carnoy/CNET Los SoundLiberty 79 de TaoTronics tienen un precio de lista de US$60, pero usualmente se venden por alrededor de US$50. No nos encanta su aspecto (los detalles cromados no son nuestro estilo), pero se adaptan bien a los oídos y tienen un sonido decente para lo que cuestan, con suficiente definición y graves amplios. Dicho esto, en lo que realmente se destacan es como auriculares para hacer llamadas. En ese departamento tienen una calificación de cinco estrellas, con una excelente reducción de ruido (las personas a las que llamamos no tuvieron problemas en escucharnos en las ruidosas calles de Nueva York). La "tecnología de reducción de ruido Smart AI" de la compañía funciona bien. Son totalmente impermeables (con certificación IPX7) y su batería dura hasta 8 horas a niveles de volumen moderados. El estuche de carga, que proporciona 32 horas adicionales de reproducción, no tiene un gran diseño, pero es compacto y se puede cargar mediante USB-C.

Sarah Tew/CNET Por US$35, los XFree Tune de Tribit ofrecen una excelente calidad de sonido. Además, están bien construidos y, aunque no son supercómodos (no esperes un nivel de comodidad similar al de los Bose por este precio), cuentan con orejeras bien acolchadas.

Amazon En 2008, los Porta Pro de Koss fueron la elección de los editores de CNET, y en ese entonces el exeditor Justin Yu describió su peculiar diseño de los años ochenta como "lo último en retrochic". Después de todos estos años, siguen teniendo un sonido excelente. Koss también fabrica un modelo inalámbrico que cuesta US$80 (es decir, US$50 más que el modelo con cable).

Sarah Tew CNET Aunque puede que los Flats de JVC no sean muy resistentes, es difícil encontrar un mejor modelo de auriculares on-ear (que van sobre las orejas) por este precio. Están disponibles en diversos colores, pero la versión azul se vende por tan solo US$11. También son una buena opción de auriculares para niños.

Sarah Tew/CNET Los auriculares in-ear (que se insertan en los oídos) ErgoFit RP-HJE120 de Panasonic vienen en varios colores, se venden por menos de US$10 y suenan notablemente bien para lo que cuestan. Una versión con un micrófono integrado (el modelo RP-TCM125) cuesta un poco más, pero por alguna razón no suena tan bien.