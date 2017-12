Lo Mejor de la Google Play 2017: apps, canciones y películas del año

Captura de pantalla / CNET

Google ha dado a conocer Lo Mejor de la Google Play 2017. Un listado de aplicaciones, juegos, canciones, películas y hasta programas de televisión.

El ranking de las mejores aplicaciones para Android del año en Estados Unidos está encabezado por el app de edición fotográfica Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters y en el área de videojuegos Super Mario Run. La canción más escuchada de la Google Play Music ha sido HUMBLE de Kendrick Lamar, la película más vista Moana, la serie de televisión Game of Thrones y el libro The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson.

A continuación te presentamos el top cinco de cada una de las secciones seleccionado por Google y publicadas en la Google Play Store y Google Play Music.

Captura de pantalla / CNET

Nuevas aplicaciones más populares de 2017

Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters



What The Forecast?!!



Boomerang



TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows



Yarn - Chat Fiction



Óscar Gutiérrez/CNET

Nuevos videojuegos más populares de 2017



Super Mario Run



Bubble Witch 3 Saga



Magic Tiles 3



CATS: Crash Arena Turbo Stars



Ballz



A continuación te presentamos la lista de canciones más escuchadas y de películas más vistas a través de la Google Play en 2017; Disney tiene cuatro de las cinco posiciones.

Las cinco canciones más escuchadas de 2017

HUMBLE. by Kendrick Lamar



Shape of You by Ed Sheeran



DNA. by Kendrick Lamar



Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt



Disney

Las cinco películas más vistas de 2017

Moana



Rogue One: A Star Wars Story



Wonder Woman (2017)



Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange



HBO

Los cinco programas de televisión de 2017

Game of Thrones



Rick and Morty



The Walking Dead



The Big Bang Theory



Doctor Who



Los cinco libros más leídos de 2017

The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson



It by Stephen King



The Battlemage by Taran Matharu



Thirteen Reasons Why by Jay Asher

Ready Player One by Ernest Cline