Estas son las mejores aplicaciones de pagos móviles de 2020

En esta era de distanciamiento social debido a la crisis del COVID-19, es probable que la mayoría de nosotros manejemos mucho menos efectivo. Después de todo, COVID-19 es una enfermedad viral, y ¿quién sabe dónde ha estado ese billete de un dólar? En lugar de arriesgarte con dinero en efectivo, es más fácil y seguro enviar dinero y recibir pagos digitalmente.

Fundado en 1998, Paypal fue uno de los primeros grandes servicios de pago en línea en Estados Unidos. Desde entonces, han surgido muchos otros jugadores: grandes compañías tecnológicas, como Apple, Google y Samsung; otros más nuevos como Venmo y Cash y gigantes institucionales como Zelle. Hemos reunido aquí las aplicaciones más populares que puedes usar en EE.UU. para pagar bienes y servicios, solicitar pagos sin contacto y mover dinero.

Una vez que agregues una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, puedes enviar, solicitar y recibir dinero a través de la aplicación. Mientras estés financiando y recibiendo pagos a través de tu cuenta bancaria, no hay tarifas ni costos de transacción en el extranjero. Pero hay una tarifa - 3 por ciento del monto de la transacción - si pagas con tarjeta de crédito.

Si bien Apple Pay es exclusivo para usuarios de iPhone, cualquier persona con una cuenta de Gmail puede usar Google Pay. Puedes acceder directamente a través de la aplicación Google Pay o apuntar tu navegador a pay.google.com. La transferencia a una tarjeta de débito generalmente demora 24 horas, mientras que las transferencias a una cuenta bancaria vinculada pueden demorar hasta cinco días. No hay tarifas de transacción para usar Google Pay. Todo lo que puedes hacer con Google Pay .

Zelle

Propiedad de un colectivo de 10 instituciones financieras de EE.UU., incluidos Bank of America, Capital One y JP Morgan, Zelle te permite transferir fondos directamente entre cuentas bancarias. No hay una aplicación para descargar o una cuenta para configurar. Simplemente ingresa la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la persona a la que deseas pagar y listo: la transacción es instantánea y toda tu información de contacto y detalles de cuenta bancaria permanecen privados.

Puedes descargar la aplicación Zelle o usarla en el sitio Web de tu banco, si es una de las más de 30 instituciones que la respaldan. (No todos los bancos o uniones de crédito participan, pero sí la mayoría.) Si bien Zelle no te cobrará por enviar o recibir dinero, algunos bancos pueden aplicar tarifas a las transacciones realizadas utilizando la tecnología. Lee más sobre Zelle.