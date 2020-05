Los mejores antivirus para Windows 10 en 2020

Todos deberíamos conocer las reglas para proteger nuestra privacidad y mantener la seguridad en Windows: no descargar aplicaciones de sitios sospechosos ni hacer clic en enlaces dudosos, no abrir mensajes ni correos electrónicos inesperados, usar contraseñas seguras, no compartir información personal y mantener actualizado el software de Windows.

También puedes tomar algunas medidas adicionales para garantizar tu seguridad en línea con una PC: usa un administrador de contraseñas que gestione tus datos de inicio de sesión, una VPN para proteger tu tráfico de Internet y una aplicación de mensajería que cifre tus comunicaciones en todo momento para evitar que alguien las espíe.

Pero si buscas cómo empezar a mantener la seguridad de tu dispositivo Windows, un buen primer paso es ejecutar el mejor software antivirus, uno que monitorice tus descargas y te advierta sobre software malicioso y cualquier comportamiento sospechoso.

Esto es lo primero que debe saber sobre las mejores soluciones antivirus: Microsoft Defender, el programa antivirus y de seguridad que viene gratis con Windows 10 y hasta hace poco se llamaba Microsoft Windows Defender, hace un buen trabajo al proteger tu PC. (Increíblemente, Microsoft no brindaba protección integrada para Windows en los días de Windows 98 y XP). Microsoft Defender debería ser tu punto de partida para mejorar la seguridad antivirus en Windows, y la mayoría de los usuarios descubrirán que no necesitan nada más.

Sin embargo, se puede argumentar que el ecosistema de seguridad de Windows es más saludable cuando los usuarios no dependen de una sola compañía para protegerse de un virus o un malware. Si prefieres la confiabilidad de contar con diversas plataformas, puedes hallar fácilmente una buena protección contra virus o malware de compañías de seguridad independientes dispuestas a asumir la tarea de proteger tu PC de manera gratuita. Y la mayoría también te permite proteger todos sus dispositivos con una suscripción anual: aunque es importante señalar que eso es en gran medida innecesario fuera del entorno Windows.

Con ese fin, hemos preparado una lista de las mejores soluciones antivirus para Windows, que abarca tanto programas antivirus gratuitos como opciones de suscripción. Esta selección de los mejores programas antivirus es una combinación de recomendaciones de los laboratorios independientes AV-Test y AV-Comparatives y nuestras propias pruebas.

Nuestras recomendaciones

¿Buscas protección o detección de antivirus gratuita, estás dispuesto a pagar por una amplia cobertura antivirus en todos tus dispositivos o necesitas eliminar un virus o malware de tu PC en este momento? Empieza por aquí.

Microsoft ¿Versión gratuita? Sí, integrada en Windows 10 Versión de pago: Windows Defender Advanced Threat Protection está disponible para usuarios corporativos por un cargo fijo Para ser honestos, si utilizas tus dispositivos de una manera segura —por ejemplo, mantienes tu software actualizado, utilizas contraseñas seguras y evitas abrir correos electrónicos y enlaces inesperados—, es probable que puedas evitar problemas como ataques "día cero" y ransomware (secuestro de información). Y con el software gratuito Microsoft Defender Antivirus de Microsoft que se ejecuta en Windows 10, cuentas con una red de seguridad en caso bajes la guardia. (Toma en cuenta que Microsoft cambió recientemente el nombre de Windows Defender por el de Microsoft Defender y ha expandido el servicio a otras plataformas). Este programa antivirus está literalmente integrado en Windows, simplemente mantenlo activado (es la opción predeterminada) y déjalo trabajar. Esto cubrirá tus necesidades básicas. Además, Microsoft lanza nuevas actualizaciones a diario.

Norton Plataformas: Windows 10, más MacOS, Android e iOS Costo: US$100 por año para cinco dispositivos, a la venta por US$60 Durante mucho tiempo, la respetada compañía de seguridad Norton Security de Symantec ha obtenido altas calificaciones de AV-Test por su detección de virus y malware. Una suscripción para cinco dispositivos a través de Norton Security cuesta normalmente US$99.99, pero puedes registrarte por US$59.99 para obtener cobertura en PC, Mac, dispositivos Android, iPhones y iPads. (Pero recuerda que no consideramos que la protección antivirus sea muy útil fuera del entorno Windows). Además de la protección contra malware y virus, obtienes 100 GB de almacenamiento de respaldo automático en la nube, herramientas de navegación segura, una VPN, administración sencilla de dispositivos a través de una consola de navegación web y la protección contra robo de identidad LifeLock.

Malwarebytes Plataformas: Windows 10, más MacOS y Android ¿Versión gratuita? Sí, después de que termina el periodo de prueba de 14 días Versión de pago: US$40 por año para un dispositivo, US$ 60 por año para tres dispositivos Malwarebytes protege tu PC de virus o malware, y ha obtenido buenos resultados en recientes pruebas independientes de protección contra infecciones de malware. Pero Malwarebytes no solo es conocido por eso. Es considerada también la mejor opción de desinfección por muchos de quienes tienen problemas de este tipo. Puedes obtener protección y desinfección para un dispositivo por US$40 al año. Y por US$130 obtienes cobertura para 10 dispositivos de cualquier combinación de Windows, MacOS y Android. Para obtener la versión antivirus gratuita, descarga esta versión de prueba, que luego de expirado el plazo se "degrada" a un limpiador bajo demanda gratuito con menos funciones, que detecta y elimina virus y malware cuando ejecutas un análisis bajo demanda.

Otras buenas opciones por considerar



Entre la mejor protección antivirus, además de las tres aplicaciones ya recomendadas, vale la pena considerar también otras herramientas antimalware, en caso las encuentres a un mejor precio o si, por cualquier motivo, las prefieres a alguna de las opciones anteriores.

Plataforma: Windows ¿Versión gratuita? Sí Versión de pago: US$80 por año para tres PC; paquete familiar de US$120 por año para 15 dispositivos Si deseas una opción económica para mejorar la protección de tu PC, difícilmente encontrarás algo que supere el software antivirus gratuito de Bitdefender para Windows 10. Este software de seguridad ofrece monitoreo en tiempo real de virus, malware y spyware, así como protección contra ransomware. Bitdefender Antivirus Free Edition es fácil de configurar y funciona silenciosamente hasta el momento en que lo necesites. Y ofrece una protección confiable. Bitdefender obtiene constantemente excelentes calificaciones del respetado laboratorio de pruebas independiente AV-Test por su protección antivirus y facilidad de uso. La versión antivirus gratuita da cobertura a una PC con Windows. Para una protección más amplia, Bitdefender Internet Security cuesta US$80 (precio de venta sugerido por el fabricante), pero está actualmente disponible por US$45. Te permite proteger tres PC, configurar controles parentales en la computadora de un menor y ejecutar una VPN. Si deseas proteger todos tus dispositivos, el paquete familiar de Bitdefender puede asegurar hasta 15 en total (Windows, Android, iOS y MacOS) por US$120 (precio de venta sugerido por el fabricante), y actualmente a un precio reducido de US$60.

Plataformas: Windows, MacOS y Android ¿Versión gratuita? Sí Versión de pago: US$80 por año para tres PC La herramienta antivirus gratuita de Avast obtiene buenas calificaciones de AV-Test por su detección de virus y malware. Y también puede eliminar virus y malware para que recuperes el control de tu sistema después de un ataque. El programa antivirus gratuito monitorea una PC y también puede enviarte advertencias sobre redes Wi-Fi no seguras, y cuenta con un administrador de contraseñas. Si deseas proteger más de un dispositivo, por un costo que va desde US$80 puedes usarlo en tres PC, bloquear spam y phishing e identificar sitios web sospechosos con el software Avast Internet Security. Avast cuenta también con herramientas antivirus gratuitas para Android y MacOS y una aplicación de seguridad de iOS que incluye una VPN y puede detectar redes Wi-Fi sin protección. Si necesitas protección en más de tres PC, AVG —que fue adquirida por Avast en 2016— ofrece una cobertura similar contra amenazas a través de su software AVG Internet Security, a partir de US$80 por 10 PC.

Plataformas: Windows 10, más MacOS, Android e iOS Costo: US$110 por año para 10 dispositivos, a la venta en oferta por US$45 Parece como si esta compañía hubiera existido desde siempre, primero de manera independiente en los años ochenta, después como parte de Intel a partir de 2010, y luego de nuevo por sí sola cuando Intel la escindió en 2017. Trimestre tras trimestre, la empresa ha venido desarrollando un software de seguridad confiable para protección de PC. (En evaluaciones recientes de AV-Test, obtuvo puntajes perfectos en la detección de ataques "día cero" y el bloqueo de virus y malware generalizados actuales). McAfee Total Protection protege contra virus y ofrece protección contra ransomware, te advierte de sitios web sospechosos, incluye un administrador de contraseñas y te permite administrar todos tus dispositivos protegidos a través de una consola web. Una suscripción de 10 dispositivos normalmente cuesta US$110 (precio de venta sugerido por el fabricante), pero actualmente cuesta US$45 para cualquier combinación de dispositivos Windows, MacOS, Android e iOS.

Plataformas: Windows 10, más MacOS, Android e iOS Costo: US$90 por año para 10 dispositivos, a la venta por US$50 Aunque tal vez no sea tan conocida por los consumidores debido a su enfoque en la seguridad empresarial, Trend Micro ha trasladado silenciosamente toda su experiencia empresarial al hogar a través de sus herramientas Maximum Security. El software de Trend Micro obtiene altas calificaciones de AV-Test, con un resultado del 100 por ciento en detección de ataques "día cero" y virus y malware generalizados. Y Trend Micro hace un buen trabajo al no ocupar muchos recursos de tu sistema. La suscripción de Trend Micro por 10 dispositivos, entre computadoras y dispositivos móviles, es de US$90 (precio de venta sugerido por el fabricante), pero actualmente tiene un descuento y se vende a US$50.

Plataforma: Windows Costo: US$59 por año para tres PC Si estás buscando una opción fácil de configurar y usar, el antivirus ESET NOD puede ser lo que necesitas. Obtiene altas calificaciones por facilidad de uso y ofrece una protección confiable contra virus. Y su antivirus para Android ha recibido altas calificaciones en pruebas independientes.

Conceptos básicos sobre antivirus: En qué debes fijarte



Elegir el mejor antivirus para Windows que te convenga significa encontrar uno que mantenga segura tu PC, que no ocupe muchos recursos del sistema, que sea fácil de usar y que trabaje silenciosamente hasta el momento en que lo necesites. Esto es lo que debes buscar.

Eficacia. El antivirus se encarga de buscar virus y malware conocidos, por supuesto, y puede ofrecerte protección en tiempo real. Además, vigila sitios web y enlaces sospechosos para evitarte problemas. También puede ofrecerte protección contra ransomware y monitorear comportamientos inesperados que pueden ser señales de virus y malware nuevos y aún no identificados. Debes buscar un antivirus que pueda identificar con éxito estas amenazas desconocidas sin generar demasiadas alertas falsas.

Uso ligero de recursos del sistema. Lo último que quieres es un antivirus que ocupe demasiados recursos de tu PC. Si después de instalar el antivirus los sitios web se abren muy despacio, las aplicaciones se descargan o se abren con lentitud, o las copias de los archivos tardan más de lo esperado, tal vez sea mejor que pruebes otro servicio. La buena noticia es que todas nuestras selecciones ofrecen un periodo de prueba gratuito para que puedas probar el programa antivirus. Si su sistema se siente lento después de instalar el antivirus, mejor sigue buscando.

Costo y descuentos. No es necesario que pagues el precio completo por un antivirus. Antes de comprar uno, fijate si hay descuentos en el sitio web de la empresa. Otra forma de ahorrar: los precios que enumeramos más arriba son para 10 dispositivos (en aquellos casos en que la compañía tenía disponible ese paquete), pero puedes reducir el costo si solo necesitas cobertura para tres o cinco dispositivos. También puedes encontrar descuentos en la página de cada aplicación en Amazon.

Privacidad. Para ser efectivo, el software antivirus necesita monitorear lo que está ocurriendo con tu PC y consultar con los servidores de la compañía cuando detecta comportamientos inusuales. Las compañías dicen que anonimizan estos datos técnicos tanto como pueden para proteger tu privacidad. Pero si deseas saber más al respecto, todas las compañías de seguridad en nuestra lista publican sus políticas de privacidad en sus sitios web. Lee sus declaraciones de privacidad para saber qué hacen con la información que compartes con ellos.

Protección para otras plataformas. Microsoft es, de lejos, el principal blanco de virus y malware. Pero Android es el segundo, y la mayor amenaza proviene de aplicaciones de otros lugares: es decir, las que instalas desde fuera de la Play Store de Google. Según Google, en el último trimestre de 2018, el 0.99 por ciento de las aplicaciones instaladas desde fuera de la Play Store eran aplicaciones potencialmente dañinas (o PHA por sus siglas en inglés). Para aquellas instaladas desde la Play Store, la cifra cae al 0.042 por ciento. Para mantenerte tus equipos seguros, no recomendamos usar aplicaciones de otros lugares, pero en ocasiones, como en el caso de Fortnite, es posible que desees hacerlo. En ese caso, no es una mala idea que antes ejecutes una protección contra virus y malware de una compañía de seguridad confiable.

La amenaza para MacOS y en especial para iOS es baja, en parte debido al estricto control que Apple tiene sobre sus tiendas de aplicaciones. Aunque las Mac rara vez son atacadas mediante aplicaciones provenientes de otros lugares, si descargas aplicaciones solo de las tiendas de aplicaciones Mac e iOS, y te mantienes alerta antes de hacer clic en enlaces y descargar archivos, deberías estar bien sin una aplicación antivirus en dispositivos Apple.