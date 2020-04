Los mejores accesorios para Nintendo Switch

La consola Nintendo Switch es uno de esos dispositivos que puedes sacar de la caja y empezar a utilizar de inmediato, pero incluso los mejores productos pueden mejorar con los accesorios adecuados, desde protectores para la pantalla hasta almacenamiento para tarjetas de juegos y mandos. Esta lista reúne algunos de los mejores accesorios de Nintendo Switch que puedes comprar, que harán más divertidos tus videojuegos en casa y fuera de ella. ¿Listo para una partida de Super Smash Bros. Ultimate?

La selección que te presentamos aquí se basa en nuestras pruebas, pero si tienes tus propios favoritos para jugar, no dudes en mencionarlos en los comentarios. Además, todos estos productos están diseñados para la consola Switch original. Aunque muchos de ellos pueden funcionar con la Switch Lite lanzada recientemente, como los mandos, varios elementos de la lista no son compatibles debido a que la Lite tiene un diseño y pantalla más pequeños y no cuenta con salida de video. Por supuesto, puede que haya otras versiones que sí sean compatibles con la Switch Lite.

Sarah Tew/CNET Este pequeño adaptador se inserta en el puerto USB-C para que puedas usar tus auriculares Bluetooth (incluidos los AirPods Apple) mientras juegas con tu Switch. Un micrófono integrado en la parte inferior del adaptador te permite charlar sin desfases durante el juego, y puedes conectar hasta dos auriculares en simultáneo para una mejor experiencia cuando juegas Smash o cualquier otro videojuego en tu Switch en línea en modo multijugador. Puedes usar un adaptador USB-C a USB-A igualmente pequeño para conectarlo a la base de la Switch, de manera que también puedas usar tus auriculares con la consola acoplada. Lo único que no nos gusta es que su diseño no funciona con la mayoría de las carcasas ni con la Switch Lite. Mira el transmisor en Amazon México Mira el transmisor en Amazon España

Sarah Tew/CNET El Switch Pro Controller de Nintendo funciona mejor que cualquier otro mando para Switch de tamaño completo fabricado por otras compañías que hayamos probado. Pero cuesta entre US$60 y US$70. El mando PowerA se le acerca y puedes comprarlo por US$40 o menos en Amazon, Best Buy y otras tiendas en línea. A diferencia del Switch Pro Controller, el PowerA no tiene soporte para Rumble, IR o Amiibo NFC, pero sí cuenta con controles de movimiento. Su única característica adicional son dos botones adicionales ubicados en la parte inferior del mando que pueden asignarse a tu gusto. También funciona con baterías de tamaño AA, por lo que no tienes que preocuparte por que se quede sin energía mientras juegas, y además puedes utilizar baterías recargables. A diferencia de otros mandos portátiles, dado que su batería no está integrada, no tienes que deshacerte del dispositivo una vez que se agotó la vida útil de la batería y esta dejó de retener carga.

Sarah Tew/CNET No todos los cargadores USB-C tienen la capacidad de cargar la Switch y a la vez darle energía mientras está acoplada en su base. Este sí lo hace, y a un costo mucho menor que el cargador de Nintendo. Además, cuenta con un cable de 5 pies (1.52 metros) que te da la libertad de enchufar la Switch y continuar jugando con la consola en la mano mientras la cargas.

Sarah Tew/CNET Si deseas acoplar tu Switch a una base y expandir las opciones de puertos de tu computadora portátil cuando no estás jugando, la Dock Pro 60 de US$80 es todo lo que necesitas. Esta base delgada, pequeña y liviana tiene dos puertos USB-C, uno de los cuales admite entrada de alimentación de energía. Conecta tu Switch al otro puerto USB-C y usa el puerto HDMI de la base para conectarla a un televisor o dispositivo externo (es compatible con resoluciones de hasta 4K UHD) y estarás listo para comenzar a jugar con amigos y familiares en una pantalla más grande. También cuenta con dos puertos USB-A por si deseas utilizar un mando con cable o cargar los mandos inalámbricos. Una ventaja adicional para los usuarios de dispositivos Samsung Galaxy es que la Dock Pro 60 es compatible con Samsung DeX, por lo que puedes usar tu teléfono o tableta con una pantalla externa y tener una experiencia de escritorio.

Sarah Tew/CNET La estación de carga portátil ChargePlay Clutch de US$60 combina una batería (6,000 mAh) y un soporte ancho y sólido en una carcasa protectora con sujetadores. Pero eso no es todo. Los sujetadores de la estación de carga son extraíbles y, una vez retirados del cuerpo principal del dispositivo, pueden unirse magnéticamente. Si insertas los Joy-Cons en cada sujetador, tendrás un mando similar al Joy-Con Grip de Nintendo. Lo único que no nos gustó es que no hay un tope que mantenga los Joy-Cons en su sitio, por lo que pueden deslizarse hacia arriba si haces demasiada fuerza sobre ellos. Por lo demás, es un gran dispositivo para extender el tiempo de juego cuando estás fuera de casa o camino a algún lugar.

Sarah Tew/CNET Es el más versátil de todos. Además de cargar tu Switch, cuenta con un puerto USB-C PD y un antiguo puerto USB-A, lo que te permitirá cargar lo que desees, desde un teléfono inteligente a auriculares inalámbricos o incluso una computadora portátil, así como una gran variedad de otros dispositivos, entre ellos Kindles y iPads. También es ideal para viajes, gracias a su tamaño relativamente pequeño, peso ligero y clavijas plegables.

Sarah Tew/CNET Esta es una buena segunda base para tu Switch y además es ideal para viajes. Por ejemplo, puedes mantener tu base grande de Nintendo conectada al televisor principal de la sala y conectar la Defway a un televisor más pequeño en la habitación de tus hijos. La parte posterior tiene puertos USB-A, USB-C para carga y conexión HDMI. Sin embargo, deberás incorporarle tu propia fuente de energía, como el cargador Airmate mencionado más arriba. La combinación de esta base con una fuente de alimentación es una excelente opción para viajes. Sin embargo, esta base es tan liviana que, cuando retiras la Switch, el cable conectado puede volcarla.

Sarah Tew/CNET Si no llegaste a comprar el mando SNES Switch de Nintendo antes de que se agotara, este, de la compañía 8BitDo, es una buena segunda opción sólida. Aunque se parece al mando retro, su diseño ergonómico con funcionalidad completa lo convierte en una alternativa de mando Pro más amigable para viajes. Y no tiene esos botones blandengues: todos son firmes y sensibles al tacto. Incluso lo puedes programar para usarlo con Android, Windows y MacOS.

Sarah Tew/CNET Insertar y retirar descuidadamente la Switch de su base todo el tiempo puede producir rasguños en la pantalla, y nadie quiere una pantalla rayada. Si estás pensando en gastar dinero en algo que proteja tu Switch y mejore tu experiencia de juego, asegúrate de que sea un protector de pantalla económico. El protector de pantalla de vidrio templado de AmFilm es fácil de aplicar y no interfiere con el funcionamiento de la pantalla táctil. Todo se resume a lo siguiente: si tienes una Switch, necesitas un protector de pantalla de vidrio templado, y este es un excelente protector de pantalla de vidrio templado. Eso sí, toma en cuenta que no es compatible con la Switch Lite, que tiene una pantalla más pequeña.

Sarah Tew/CNET El soporte de la Switch está bien en caso de apuro, pero este es mucho mejor para jugar con tu dispositivo sobre una mesa. Tiene tres posiciones de ajuste, puedes plegarlo para viajar con él y permite que cargues tu Switch mientras estás jugando con ella en el soporte. Hay un modelo más barato de AmazonBasics, pero el de Hori es más resistente y estable y no cuesta mucho más.

MyCharge Una batería portátil y soporte todo en uno. Se engancha en la parte posterior de la consola y tiene un soporte integrado que reemplaza el endeble soporte de la Switch. Según MyCharge, la PowerGame "extenderá tu tiempo de juego en hasta 10 horas", cuenta con una batería de 7,000 mAh y se recarga a través de USB-C. Por supuesto, puedes usar cualquier batería portátil, pero nos gusta su función adicional de soporte y que no requiera cables para conectarse.

Sarah Tew/CNET Conecta su pequeño adaptador USB-C a tu Switch y podrás jugar con estos auriculares livianos y cómodos. Utilizan la tecnología inalámbrica de 2.4GHz de la compañía para una conectividad inalámbrica de ultra baja latencia, es decir, sin desfases en el sonido. No experimentamos ninguna pérdida o retraso del sonido mientras los usamos, pero SteelSeries incluye también un cable en caso no desees correr riesgos. El micrófono con cancelación de ruido es desmontable y los auriculares giran hasta quedar planos para que puedas transportarlos con facilidad. También funcionarán con la Switch Lite.

Sarah Tew/CNET Una forma económica de simplificar la carga de dos pares de tus Joy-Cons rojo neón y azul neón (o los espectaculares colores que tengas). Puedes mantenerla conectada al puerto posterior de la base de Nintendo para que tus hijos no tengan una excusa para dejar que las baterías se agoten o no guardar los Joy-Cons en un lugar seguro.

Sarah Tew/CNET Esta carcasa no solo elimina parte de los chirridos que se producen al jugar con una consola portátil para videojuegos, también te brinda el tan necesario agarre adicional. Además, proporciona cierta protección lateral, superior, inferior y trasera contra caídas. Por cierto, este producto no es compatible con la Switch Lite, que es un poco más pequeña que la Switch normal.

Sarah Tew/CNET ¿Quieres un poco más de agarre que el que ofrece la carcasa Mumba? La GripCase incluye tres pares de sujetadores intercambiables, que te permiten personalizarla al tamaño de tus manos. También protege las esquinas superiores de tus Joy-Cons y proporciona disparadores más grandes para los botones ZL y ZR. Incluso puedes acoplar la Switch a su base sin retirar la carcasa, aunque los sujetadores evitarán el acceso a los puertos USB de la parte frontal de la base. A pesar de esto, si los usuarios de tu hogar tienen manos tanto grandes como pequeñas, esta es una buena forma de resolverlo. Como en otros casos, esta carcasa tampoco es compatible con la Switch Lite.

Sarah Tew/CNET Esta funda rígida a prueba de salpicaduras es todo lo que necesitas para proteger tu Switch si deseas jugar mientras viajas o te desplazas de un lugar a otro. Delgada, ligera y con un buen ajuste, casi no aumenta el volumen de la consola. Y tiene en su interior un organizador con capacidad de almacenamiento para hasta 10 tarjetas de juego. Además, cabe dentro de la funda Mumba, para que mantengas tu consola protegida en todo momento. Y seguramente ya adivinaste que no es compatible con la Switch Lite.