Cómo seleccionar el mejor servicio de videojuegos por suscripción

Los confinamientos y cuarentenas relacionados con la crisis del coronavirus permanecen activos en la mayoría de los estados, y muchas personas han recurrido a los videojuegos para pasar el tiempo y entretenerse.

Si ya te has cansado de tu PS4 o Xbox One (y no estás seguro de querer desembolsar dinero para una PlayStation 5 o una Xbox Series X más adelante este año), es posible que desees probar algún servicio de juegos por suscripción que hay por ahí. Muchos ofrecen acceso temprano a juegos anticipados, contenido exclusivo, títulos independientes creativos y opciones que pueden mejorar tu experiencia de consola.

Es difícil decidir cuál es el mejor servicio de streaming de juegos para ti, así que aquí hay información y consejos sobre cada uno de ellos para ayudarte a tomar la decisión correcta.

Una suscripción a la plataforma de juegos por streaming PlayStation Now, te da acceso a más de 800 juegos de PS4, PS3 y PS2 en PlayStation 4 y PC. Puedes descargar juegos a tu consola o jugarlos en streaming. PS Now ofrece una prueba gratuita de siete días y luego tres planes: US$10 por mes, US$25 por tres meses o US$60 por un año.

PS Now incluye juegos exclusivos y éxitos populares, como Doom Eternal, Call of Duty: Warzone, The Last of Us, Just Cause 4 y Shadow of the Tomb Raider. También hay juegos multijugador en línea, juegos deportivos y opciones familiares disponibles también. Las colecciones de juegos se actualizan mensualmente. Hasta la fecha, Iron Man VR y The Last of Us II se han retrasado.

Para comenzar, necesitas una PS4 o una PC, una cuenta de PlayStation Network y un controlador DualShock 3 o 4. Además de la suscripción PS Now, PlayStation recomienda una conexión de banda ancha activa de 5 Mbps o más. Si usas una PC, deberás descargar la aplicación PS Now.