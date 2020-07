Los mejores teclados para gaming de 2020: Razer, Corsair, Logitech y más

Los gamers cuentan con varias excelentes opciones para mejorar su experiencia de juego sin quedar en bancarrota, pero el mejor teclado para videojuegos será diferente para cada estilo de jugador.

Uno de los mejores teclados mecánicos actuales que no afectará mucho tu billetera es el K561 Visnu de Redragon. Este modelo económico se vende por alrededor de US$40. Sin embargo, tendrás que desembolsar más dinero si deseas funciones como una configuración sencilla de las teclas macro, iluminación RGB por tecla, interruptores de teclas de alto rendimiento, botones totalmente programables, controles de medios discretos y la mejor calidad de fabricación para mejorar tu experiencia de juego.

La siguiente lista incluye los mejores teclados para videojuegos que hemos probado. El nuevo , que tiene retroiluminación de teclado RGB y sensibilidad ajustable por tecla, se encuentra actualmente en pruebas, y Logitech acaba de anunciar los teclados de perfil bajo con cable e inalámbricos , disponibles con tres tipos de interruptores. ¿No conoces la diferencia entre interruptores de membrana y mecánicos? Luego de ver nuestra selección de los mejores teclados para gaming, dirígete a la sección de consejos de compra. Además, si crees que algún otro teclado mecánico que conozcas debe formar parte de esta lista, déjanos un mensaje en los comentarios.

Sin embargo, el Huntsmann Elite ocupa un segundo puerto USB en tu computadora, y no tiene un puerto USB passthrough para compensar esta situación. Si este es un detalle importante para ti, te recomendamos el BlackWidow Elite de Razer , que cuesta unos US$50 menos y cuenta con una gran variedad de interruptores.

El software Synapse de Razer te brinda gran control sobre la configuración del teclado, aunque si no eres de hacer ajustes por tu cuenta, puedes simplemente usar sus configuraciones predeterminadas. Además de la iluminación por tecla, también hay una banda de luz que rodea el borde exterior del teclado y el reposamuñecas acolchado incluido, que se acopla magnéticamente al teclado.

Si estás listo para gastar casi US$200 por el mejor teclado para videojuegos, este modelo mecánico es nuestra mejor opción para una excelente experiencia de juego, y eso en gran medida se debe a sus efectos de iluminación. Es un teclado sólido tanto en diseño como en rendimiento, gracias a sus interruptores optomecánicos Purple de Razer, que brindan un tiempo de respuesta rápido y una buena experiencia para escribir si te gustan los teclados táctiles y con sonido de clic. Hay controles de medios (aunque sería genial si los iconos de estos botones se iluminaran también, y no solo los bordes) y son programables, al igual que todas las teclas.

El software G Hub de Logitech's es fácil de usar, por lo que no tendrás que perder tiempo buscando configuraciones u opciones de control. Y añadir macros a las teclas de función también es un proceso bastante sencillo.

Este es nuestro actual favorito entre los teclados para videojuegos retroiluminados y sin teclado numérico. El G Pro destaca por su tamaño, rápida velocidad de respuesta y la solidez de su diseño. Los interruptores táctiles Romer G brindan una respuesta de pulsación ligera, sin llegar a ser ruidosos. El teclado está hecho para eSports (deportes electrónicos), por lo que es bastante básico (por ejemplo, no tiene teclas para control de medios ni reposamuñecas). Sin embargo, este modelo económico con retroiluminación cuenta con un cable USB extraíble para un fácil traslado y tres niveles de ajuste de altura. Y tiene un cuerpo bastante resistente, capaz de soportar actividad intensa.

El software NGenuity es fácil de usar, con ajustes predeterminados para videojuegos y configuraciones personalizadas. También puedes guardar hasta tres perfiles en la memoria del teclado. Su precio es de poco más de US$100, y aunque no cuenta con reposamuñecas o controles de medios discretos, es uno de los pocos de la lista con un cable trenzado extraíble, y tiene un puerto USB passthrough que te permite cargar un teléfono.

Este es un buen teclado de diseño sólido y respuesta rápida tanto para videojuegos como para escribir. Los interruptores lineales Speed Silver de Kailh son silenciosos y suaves, con una fuerza de accionamiento baja y un punto de actuación corto, por lo que los toques dobles o triples rápidos no fueron un problema en nuestras pruebas. Además, puedes cambiar las coberturas de tecla originales por las nuevas coberturas Double-Shot de color blanc o, que se ven increíbles.

Otros adicionales de este teclado mecánico para videojuegos son una perilla que permite ajustar el volumen y el brillo para la iluminación RGB por tecla, y un reposamuñecas, aunque este último está hecho de plástico duro y no se acopla firmemente, por lo que puede moverse un poco mientras juegas.

El software Swarm de la compañía no es tan fácil de usar como otros, pero encontrarás las mismas herramientas para crear configuraciones de iluminación personalizadas y macros con diferentes perfiles. Incluso puedes hacer que tus pulsaciones de teclas suenen como disparos láser o una máquina de escribir antigua, entre otros sonidos, a través de sus altavoces o auriculares. Y si tienes otros dispositivos AIMO, puedes emparejar la iluminación entre ellos.

Roccat desarrolló los interruptores para este teclado mecánico, a los que ha llamado Titan . Es un interruptor táctil silencioso con un golpe bien definido cuando se acciona, no se tambalea, y es firme y sensible para videojuegos. La poca profundidad de las cubiertas de tecla y el diseño del interruptor hacen que parezca que las teclas están flotando sobre la cobertura de metal del cuerpo, lo que le da la apariencia de un teclado estilo isla. El Vulcan también funciona bien para escribir, pero nos gustó más para jugar.

El resto del teclado es bastante normal, y no cuenta con características de alta gama como un cable trenzado, un puerto USB passthrough, controles de medios discretos o patas ajustables.

Sarah Tew/CNET

El Strike 4 tiene los requisitos básicos de un teclado para videojuegos decente de gama alta: interruptores Red de Cherry MX, iluminación LED RGB por tecla y un cuerpo de metal. Su rendimiento general es bastante sólido gracias a esos interruptores, y las teclas hacen un ligero sonido cuando chocan con el fondo, por lo que es rápido pero silencioso. El cable USB no es extraíble, pero puedes dirigirlo hacia la izquierda, el centro o la derecha para ayudar a mantener un poco más ordenado tu escritorio .

Nos gustan los diseños limpios y sencillos, por lo que no estamos muy contentos con el logo que lleva en el frente. Sin embargo, su mayor problema puede ser su borde frontal, que no es recto ni tiene un diseño ergonómico, por lo que no todos los reposamuñecas se podrán acomodar al ras en la parte delantera del teclado.

Sin embargo, el componente más débil del Strike 4 es su software. Parece una aplicación OEM (de fabricante original) adaptada para Mad Catz. Este teclado mecánico cumple con su cometido, pero es bastante básico y cuesta trabajo encontrar las opciones de su software, a diferencia del de otros fabricantes de teclados.