El mejor dispositivo de streaming con cable

Si te has quedado atrapado en casa durante la pandemia de coronavirus, es probable que, al igual que todos, estés viendo más programas de televisión y películas por streaming. Servicios como YouTube, Netflix y Disney Plus han limitado su calidad de video para ayudar a evitar la saturación de las redes nacionales, pero es probable que la conexión Wi-Fi de tu red doméstica también esté presentando problemas con tanto streaming, en especial si los niños del hogar toman clases a distancia y los adultos hacen videoconferencias al mismo tiempo.

Si tu red del hogar presenta problemas, puedes probar desconectando tu dispositivo de streaming de Wi-Fi. Si en vez de ello utilizas Ethernet, mediante un cable de red de Categoría 5, liberarás tu red inalámbrica para otros dispositivos como computadoras portátiles y tabletas. Además, Ethernet es más estable y rápido que Wi-Fi y no tiene problemas con paredes, interferencia o distancia (por lo menos no en una casa).

La mala noticia es que necesitarás tender cables desde tu router hasta tu(s) televisor(es) para usar streaming, pero es un buen proyecto ahora que estás atrapado en casa, y el cable Ethernet es barato. En nuestro caso, conectamos un cable desde el router, en el sótano, hasta el centro de entretenimiento donde está nuestra TV, en el piso de arriba, y fue muy sencillo hacerlo. Ahora, todos nuestros principales dispositivos de streaming están cableados, en lugar de usar Wi-Fi. Incluso durante horas de alto consumo, es probable que todo marche bien si conectas un cable temporal que puedes retirar más adelante.

¿El otro problema? Aunque muchas consolas de videojuegos y televisores inteligentes vienen con puertos Ethernet integrados, la mayoría de los mejores dispositivos de streaming solo trabajan con Wi-Fi, aunque algunos funcionan con adaptadores económicos. Aquí te presentamos una lista de los mejores dispositivos de streaming que tienen puertos Ethernet integrados o funcionan con adaptadores Ethernet. Pero toma en cuenta que todos los productos que mencionamos a continuación también funcionan con Wi-Fi.

Sarah Tew/CNET

El modelo más caro de Roku, que viene con Ethernet incorporado, es nuestra opción preferida. Roku es nuestro sistema de streaming favorito, pues tiene la mayoría de las aplicaciones de streaming, la interfaz más sencilla, el mejor servicio de búsqueda y una plataforma independiente de contenido que no favorece a ningún proveedor de streaming, como Amazon Prime Video o iTunes, sobre los demás. Además de un puerto Ethernet, el Ultra cuenta con todas las funciones extra, entre ellas transmisión 4K HDR, un buscador de control remoto y dos botones de acceso directo personalizables para tus servicios favoritos.

Lamentablemente, Roku no fabrica un adaptador Ethernet como Fire TV y Chromecast (ver más abajo), por lo que no hay una manera sencilla de conectar un dispositivo Roku diseñado solo para Wi-Fi, como los modelos Streaming Stick Plus o Express, mediante un cable Ethernet.