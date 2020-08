La mejor consola de videojuegos para 2020: PS4 vs. Xbox One vs. Switch

La próxima generación de consola de videojuegos llega a finales de año, con la PlayStation 5 y la Xbox Series X haciendo su aparición triunfal en tiendas. Debes esperar que se conviertan en el clásico regalo navideño imposible de conseguir, ya que habrá pocas unidades para vendedores en línea.

En cualquier caso, a pesar de lo emocionantes que parecen esas consolas, el panorama actual de juegos es quizá más fuerte que nunca. La Switch, que debutó en marzo de 2017, es el mayor éxito de Nintendo desde Wii, con su capacidad única de permitirte jugar en tu televisor o mientras viajas. Y cualquiera que compre juegos para PS4 o Xbox One puede estar seguro de saber que funcionará en la PS5 o Xbox Series X (respectivamente) en el futuro.

No te equivoques, no necesita una consola dedicada para jugar en estos días. Las PC son la mejor manera de disfrutar de los juegos con todos los detalles gráficos activados (al menos para jugadores con bolsillos más profundos y la paciencia para modificar la configuración y optimizar los controles). Y el "gaming como servicio" ya está disponible en forma de Apple Arcade, así como los servicios de streaming de juegos como Project xCloud de Microsoft y Stadia de Google: se espera que esas opciones aumenten en un futuro en la medida que 5G y la banda ancha superrápida sean más normales.

Pero si estás encerrado en casa debido a la pandemia de COVID-19 y buscando una distracción menos pasiva que ver horas y horas de televisión, soltar entre US$200 y US$300 en una consola plug-and-play tiene cierto atractivo. Hemos actualizado nuestras recomendaciones en el mercado actual de los videojuegos, enfocándonos en las tres grandes plataformas —Switch, PS4 y Xbox One— junto con algunas opciones retro asequibles, también.

Solo toma en cuenta una advertencia importante: la demanda de las tres plataformas ha aumentado a niveles sin precedentes debido a la misma pandemia, por lo que son más difíciles de comprar que en cualquier momento desde su lanzamiento. No tengas miedo de optar por modelos usados o reacondicionados, y no pagues nada más del precio de lista.

Aloysius Low/CNET

La PlayStation 4 ha superado a la Xbox One en ventas desde que se estrenó en noviembre de 2013, y por una buena razón: la PS4 comenzó a un precio más bajo y se enfocó en producir una gran experiencia de juego, con una lista impresionante de franquicias exclusivas como God of War, Uncharted, Spider-Man y The Last of Us, ninguna de las cuales está disponible en Xbox o Switch. (El juego es fundamental para la PS4, pero también puede reproducir discos Blu-ray y recibir Netflix, Hulu, HBO o la mayoría de las otras aplicaciones de entretenimiento populares). Asimismo, la PS4 tiene la mejor integración de realidad virtual del trío de consolas actual, gracias a la complemento PlayStation VR.

Aunque hay un modelo PS4 Pro que ofrece mejores gráficos en algunos juegos, si vas a comprar una PS4 tan cerca del lanzamiento de su sucesor quizá sea mejor adquirir la actual versión "delgada" de la PS4, que es notablemente compacta y mantiene todas las funciones. Por desgracia, con millones de personas hambrientas de entretenimiento atrapadas en este confinamiento, incluso esta vieja PS4 es casi imposible de encontrar, y debes tomar en cuenta que se vendió por US$200 en el pasado Black Friday —ten en cuenta esto si la encuentras por un precio más cercano a los US$300, y sobre todo si no incluye títulos . Por fortuna, cualquier juego que compres deberá funcionar en la PS5, que ofrece una ruta de actualización mucho más limpia que el último ciclo de reemplazo de PlayStation (no, en las PS4 no se pueden usar juegos de PS3, a menos de que gastes en una suscripción a PlayStation Now).