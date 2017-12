Josh Miller modificada por Juan Garzón/CNET

2017 fue un año excepcional, principalmente porque muchas de las marcas renovaron el diseño de sus celulares y otras trajeron funciones interesantes.

Es cierto no hay un celular perfecto para mi y posiblemente para ti, porque considero que todo siempre puede mejorar y muchas veces entre más tenemos más queremos.

Sin embargo, en este artículo voy a recopilar diferentes características, componentes y aspectos de toda clase de celulares en 2017 para crear mi celular 'perfecto' este año. Claro, ten en cuenta que todas estas combinaciones no serían posibles (tecnológicamente) en la actualidad, pero soñar no cuesta nada.

Diseño: Galaxy S8, LG V30

En 2017, las empresas realmente sobresalieron por presentar nuevos diseño que dejaron a más de uno con la boca abierta y no es una decisión fácil.

Por ejemplo, el Galaxy Note 8 de color azul se ve espectacular, el Huawei Mate 10 Pro es sin duda el celular de la empresa china más bonito que he visto, el iPhone X y Essential Phone tienen diseños muy interesantes, como sus pantallas casi sin biseles con lengüetas y el Essential con una parte trasera modular de cerámica.

Sin embargo, considero que la parte frontal del Samsung Galaxy S8 es de lo más lindo que he visto en un celular, gracias a sus curvas y biseles pequeños.

Asimismo, el diseño muy simétrico del LG V30 es sin duda de admirar —su cámara trasera prácticamente no sobresale, tiene un lector de huellas bien ubicado, su pantalla casi no tiene biseles y es relativamente compacto y muy liviano.

Además, estos celulares tienen un conector de audífonos tradicional, así que no voy a tener problemas de conectar prácticamente cualquier audífonos que tenga.

Pantalla: Galaxy Note 8, iPhone X, Moto Z2 Force, Razer Phone

Samsung sigue liderando en pantalla y la del Galaxy Note 8 y iPhone X (panel de Samsung) son muy coloridas o ofrecen buen detalle.

Asimismo, la pantalla del Moto Z2 Force es irrompible con el uso general de un celular, así que es prácticamente la única que te puede ofrecer gran seguridad de usar el celular en todas partes.

Además, el Razer Phone incluye la primera pantalla con una tasa de actualización de 120Hz, lo cual permite que todo se vea muy fluido.

Desempeño: OnePlus 5T, iPhone X, Galaxy Note 8

Este año hubo muchos teléfonos con excelente desempeño y en este momento recuerdo, por ejemplo, el HTC U11 y Moto Z2 Force, pero no fueron necesariamente lo únicos.

Para el uso diario, me gustaría que el desempeño fuera tan bueno como el que ofrece el OnePlus 5T, que no solo abre toda clase de ventanas o apps con rapidez, sino que también es el más o de los más rápidos junto al Galaxy Note 8 en volver a abrir esos mismos apps.

Asimismo, vale la pena mencionar la potencia que integra el iPhone X, logrando marcadores impresionantes en pruebas de rendimiento, pero que no necesariamente fueron suficientes para vencer a los otros dos celulares mencionados en volver a cargar apps después de usarlas, debido a su poca memoria RAM.

Cámaras: Pixel 2 XL, Pixel 2, Galaxy Note 8, iPhone X, LG V30, Xperia XZ Premium

Las cámaras en celulares siguen mejorando y considero que ese celular perfecto debería tener tres cámaras: una principal como la del Pixel 2 o Pixel 2 XL, un telefoto como la del Galaxy Note 8 y/o iPhone X y una gran angular como la del LG V30.

Considero que las cámaras de los Pixel 2 son las más prácticas y eficientes para el uso general, mientras que las del Note 8 y iPhone X ofrecen gran flexibilidad para poder tomar buenas fotos con poca luz. Además, la cámara gran angular del LG V30 es algo que permite crear videos y fotos más inmersivas, lo que no es fácil de conseguir en el mercado.

Por último, me gustaría tener en el celular una grabación de video como la del Sony Xperia XZ Premium y otros celulares de la empresa que permite grabar video en cámara lenta a 960fps.

Duración de batería: Galaxy S8 Plus, OnePlus 5T

La confianza que ofrecen el Galaxy S8 Plus y OnePlus 5T en la duración de batería es algo especial. Esto no significa que nunca se agoten o que sean necesariamente los que lograron mejores resultados en nuestras pruebas (igual son son de los mejores), pero en el uso diarios han sido unos celulares en lo que puedo contar en la mayoría de veces.

En nuestras pruebas el Galaxy S8 duró más de 18 horas reproduciendo video continuamente, mientras que el OnePlus 5T duró un poco menos de 18 horas, en la misma prueba.

Carga rápida: Dash Charge (OnePlus 5T, OnePlus 5)

La duración de la batería es muy importante, pero no es necesariamente todo. La carga rápida de OnePlus sigue siendo mi preferida. Con conectarlo unos minutos siempre me sorprendo de lo que ha logrado. En 30 minutos puede lograr más del 60 por ciento sin problemas.

Bocinas: Razer Phone (más compactas)

Las bocinas frontales del Sony Xperia XZ Premium con unas de las mejoras que he probado a pesar de que su volumen no llega tan alto como otras porque es muy claro e inmersivo lo que ofrece.

Las bocinas del iPhone X también son relativamente buenas a pesar de no ser frontales, pero las del Razer Phone son prácticamente únicas.

Además, no solo suenan muy bien y muy alto, sino que integran tecnología Dolby Atmos y tienen la certificación THX, si esto sirve de algo.

Sonido por audífonos: LG V30, LG G6

Los celulares de Sony y HTC son unos de los mejores en ofrecer sonido a través de audífonos y te permiten personalizar el sonido a tu oído.

Sin embargo, el LG V30 y LG G6 (en algunos mercados) con su amplificador de alta fidelidad Quad DAC los hacen ser actualmente los mejores para disfrutar de la mejor música de la mejor forma en un celular.

Audífonos incluídos: Samsung AKG, LG B&O (donde los incluyen)

No todos los celulares llegan con unos audífonos en sus cajas y considero que los que encuentras en los Galaxy S8 o Galaxy Note 8, al igual que los que vienen (en algunos mercados) con el LG V30, son los mejores. Son de buena calidad y ofrecen una buena calidad de sonido.

Sistema de desbloqueo: Muchos

Esta fue una de las tendencias más grandes que Samsung comenzó desde el lanzamiento del Galaxy Note 7 el año pasado.

Ya no solo encontramos lector de huellas, sino lector de iris y más reconocimiento facial que antes. Para mi celular perfecto, considero que me gustaría encontrar un lector de huellas tan rápido, preciso y bien ubicado como el del OnePlus 5T, mientras que también me gustaría encontrar un escáner de iris como en lde los celulares de alta gama de Samsung y un reconocimiento facial como el del iPhone X, pero tan rápido como el del OnePlus 5T.

Funciones especiales: Galaxy Note 8, iPhone X, Essential Phone, Moto Z2 Force

Con frecuencia encontramos cosas extrañas en celulares, pero lo que me gustaría probablemente tener disponible, así no lo use tanto, sería todas las funciones multitarea y el lápiz óptico del Galaxy Note 8; quizás los animojis o al menos la tecnología que podría permitir TrueDepth en el futuro; el concepto modular del Essential Phone y la implementación práctica de modularidad del Moto Z2 Force.

Otras funciones: Resistencia al agua, carga inalámbrica...

Hay muchos celulares con estas características, pero en cuanto a resistencia al agua me gustaría tener como mínimo IP68, lo que ofrece Samsung o LG en sus teléfonos insignia.

Aunque no hay gran diferencia con el IP67 que usa Apple o HTC (en el U11), mientras haya más certeza de que no se van a dañar con el agua, mejor.

Por otra parte, me gusta la función del HTC U11 que Google tomó prestada para implementar en los Pixel 2 para permitir activar a Google Assistant con solo apretar los bordes del celular.

Precio: Entre más barato mejor :-) (OnePlus, Xiaomi)

Se que algunos disfrutan pagar US$1,000 por un celular, pero considero que por menos puedes conseguir teléfonos tan capaces y hasta que tienen algunas ventanas.

En general, es obvio que prefiero que los celulares fueran más baratos, pero considero que para ser justo creo que OnePlus y Xiaomi son las empresas que ofrecen el mejor balance de alta gama a un precio bajo, logrando excelentes celulares por aproximadamente US$500.