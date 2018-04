Meizu

El fabricante de teléfonos chinos Meizu ha lanzado tres teléfonos que no se unen a la moda de teléfonos con lengüeta o ceja, como toda la colección de equipos que hemos visto en los últimos meses que imitan de cierta forma al Essential Phone y al iPhone X.

El trío de teléfonos Meizu 15 tiene un diseño de metal y apariencia a iPhone, aunque mayormente vienen con especificaciones de la gama media. Eso sí, el Meizu 15 Plus tiene el procesador Samsung Exynos 8895, el mismo del Galaxy S8 del año pasado.

Algo que ha sido interesante es que Meizu no se ha sentido impulsado a copiar a la legión de teléfonos Android con lengüeta que se han lanzado recientemente por lo cual sus tres nuevos teléfonos -- Meizu 15 Lite, Meizu 15 y Meizu 15 Plus, no lo incorporan. Es de destacar la versión Plus, que viene con una pantalla de 5.95 pulgadas AMOLED y un chip de Samsung.

Eso no quiere decir que los Meizu 15 y 15 Lite no sean buenos -- ambos utilizan los procesadores Qualcomm Snapdragon 660 y 626, respectivamente y vienen con una pantalla de 5.46 pulgadas. El Meizu 15 tiene un panel AMOLED y el M15 LCD.

Los Meizu 15 y 15 Plus están equipados con cámara dual principal, de 20 megapixeles + 12 megapixeles. Ambos tienen un sensor telefoto y otro gran angular, con zoom 3X. El Meizu 15 Lite, el más económico, tiene solo una cámara de 20 megapixeles. Los tres equipos tienen una cámara frontal de 20 megapixeles.

Entre otras novedades de los teléfonos, encontramos un motor de vibración sensitiva, que reflejará de manera "perfecta" -- según palabras de la propia empresa -- la sensación de presionar un botón físico. También se incluyen dos bocinas estéreo, ubicadas en la parte superior e inferior de los equipos.

Aunque los teléfonos se lanzarán en China el 29 de abril, la empresa dijo que estarán disponibles en mercados regionales. No se esperan en Estados Unidos, aunque sí llegarán a España.

Características teléfonos de Meizu

Meizu 15 Lite Meizu 15 Meizu 15 Plus Procesador Qualcomm Snapdragon 626 Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 8895 Pantalla 5.46 pulgadas full-HD LCD 5.46 pulgadas full-HD OLED 5.95 pulgadas 2K OLED Memoria 4GB 4GB 6GB Almacenamiento 64GB 64GB or 128GB 64GB or 128GB Cámara 20 megapixeles Dual: 20+12 megapixeles Dual: 20+12 megapixeles Sistema operativo Flyme 7 (Android) Flyme 7 (Android) Flyme 7 (Android) Batería 3,000mAh 3,000mAh 3,500mAh Precio Desde US$270 Desde US$400 Desde US$475